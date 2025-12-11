टोयोटा की सबसे सस्ती कार पर आया ₹1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट, हर महीने बलेनो के हजारों ग्राहक खींच रही
टोयोटा ने दिसंबर के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा पर इस महीने 100,300 रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस प्रीमियम हैचबैक पर सेल्स डिस्काउंट, स्क्रैपेज/एक्सचेंज, वारंटी और लॉयल्टी एक्सचेंज बोनस जैसे कई फायदे दे रही है।
टोयोटा ने दिसंबर के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा पर इस महीने 100,300 रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस प्रीमियम हैचबैक पर सेल्स डिस्काउंट, स्क्रैपेज/एक्सचेंज, वारंटी और लॉयल्टी एक्सचेंज बोनस जैसे कई फायदे दे रही है। इसमें 40,000 रुपए का सेल्स डिस्काउंट, 40,000 रुपए का एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस, 13,800 रुपए की 5 साल की वारंटी और 6,500 रुपए का कॉर्पोरेट/सरकारी/ग्रामीण सपोर्ट शामिल है। ग्लैंजा पर नवंबर की तुलना में दिसंबर में ज्यादा फायदा मिल रहा है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम 6,39,300 रुपए है। भारत में इसका सीधा मुकाबला मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 से होता है।
|टोयोटा ग्लैंजा पर डिस्काउंट दिसंबर 2025
|वैरिएंट टाइप
|कुल बेनिफिट्स
|सभी AT मॉडल्स
|₹98,300 + लॉयल्टी
|सभी MT (Except E)
|₹1,00,300 + लॉयल्टी
|सिर्फ E MT
|₹22,000
|सिर्फ CNG
|₹55,000
टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।
इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।
|टोयोटा ग्लैंजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|E
|Rs. 6,99,000
|Rs. 6,39,300
|-Rs. 59,700
|-8.54%
|S
|Rs. 7,91,000
|Rs. 7,23,500
|-Rs. 67,500
|-8.53%
|G
|Rs. 8,90,000
|Rs. 8,14,100
|-Rs. 75,900
|-8.53%
|V
|Rs. 9,82,000
|Rs. 8,98,200
|-Rs. 83,800
|-8.53%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|S
|Rs. 8,46,000
|Rs. 7,73,800
|-Rs. 72,200
|-8.53%
|G
|Rs. 9,45,000
|Rs. 8,64,400
|-Rs. 80,600
|-8.53%
|V
|Rs. 9,99,900
|Rs. 9,14,600
|-Rs. 85,300
|-8.53%
|1.2L CNG-Manual
|S
|Rs. 8,81,000
|Rs. 8,05,800
|-Rs. 75,200
|-8.54%
|G
|Rs. 9,80,000
|Rs. 8,96,400
|-Rs. 83,600
|-8.53%
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
