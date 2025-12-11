Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
टोयोटा की सबसे सस्ती कार पर आया ₹1 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट, हर महीने बलेनो के हजारों ग्राहक खींच रही

टोयोटा ने दिसंबर के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा पर इस महीने 100,300 रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस प्रीमियम हैचबैक पर सेल्स डिस्काउंट, स्क्रैपेज/एक्सचेंज, वारंटी और लॉयल्टी एक्सचेंज बोनस जैसे कई फायदे दे रही है।

Dec 11, 2025 02:59 pm IST
Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा ग्लैंजा पर डिस्काउंट दिसंबर 2025
वैरिएंट टाइपकुल बेनिफिट्स
सभी AT मॉडल्स₹98,300 + लॉयल्टी
सभी MT (Except E)₹1,00,300 + लॉयल्टी
सिर्फ E MT₹22,000
सिर्फ CNG₹55,000
टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

सभी SUVs पर भारी पड़ा ये मॉडल; क्रेटा, स्कॉर्पियो, ब्रेजा समेत विक्टोरिस भी फेल!

इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।

टोयोटा ग्लैंजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
ERs. 6,99,000Rs. 6,39,300-Rs. 59,700-8.54%
SRs. 7,91,000Rs. 7,23,500-Rs. 67,500-8.53%
GRs. 8,90,000Rs. 8,14,100-Rs. 75,900-8.53%
VRs. 9,82,000Rs. 8,98,200-Rs. 83,800-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
SRs. 8,46,000Rs. 7,73,800-Rs. 72,200-8.53%
GRs. 9,45,000Rs. 8,64,400-Rs. 80,600-8.53%
VRs. 9,99,900Rs. 9,14,600-Rs. 85,300-8.53%
1.2L CNG-Manual
SRs. 8,81,000Rs. 8,05,800-Rs. 75,200-8.54%
GRs. 9,80,000Rs. 8,96,400-Rs. 83,600-8.53%
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

