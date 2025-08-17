महंगी हुई टोयोटा की ये बजट फैमिली कार, अब कई हजार तक ज्यादा लगेंगे; जानिए कौन से वैरिएंट पर कितना असर?
टोयोटा की ग्लैंजा को घर लाने में अब कई हजार तक ज्यादा लगेंगे। जी हां, क्योंकि अब कंपनी ने इसकी कीमत में 12,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा (Glanza) की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब अगर आप ये कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको 12,000 रुपये तक ज्यादा चुकाना पड़ेगा। नया प्राइस हाइक तुरंत लागू हो गया है और ये अलग-अलग वैरिएंट्स पर अलग-अलग है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किस वैरिएंट की कितनी कीमत बढ़ी?
टोयोटा ग्लैंजा के कीमत की बात करें तो प्राइस हाइक के बाद S वैरिएंट (मैनुअल, AMT और CNG) की कीमत अब 12,000 रुपये तक महंगी हो गई है। वहीं, G वैरिएंट (G Variant) की कीमत में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बेस ई वैरिएंट (Base E Variant) अब 9,000 रुपये तक महंगी हो गई है।
इंजन और पावर
इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें मिलने वाला 1.2L पेट्रोल इंजन 89bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। इसका CNG वर्जन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।
फीचर्स की खासियत
इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 9-इंच टचस्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम (Android Auto/Apple CarPlay सपोर्ट के साथ), क्रूज कंट्रोल और हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे फीचर्स मिलते हैं।
किनसे है मुकाबला?
टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला सीधे कुछ पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कारों से है। भारतीय बाजार में इसकी टक्कर टाटा अल्ट्रोज, मारुति सुजुकी बलेनो और हुंडई i20 से होती है।
अगर आप स्टाइलिश और फीचर-लोडेड प्रीमियम हैचबैक लेने का सोच रहे हैं, तो ग्लैंजा (Glanza) अभी भी वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनी हुई है। लेकिन, ध्यान रहे अब ये आपके बजट पर थोड़ी और भारी पड़ेगी।
