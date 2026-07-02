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बलेनो के ग्राहक खींचने वाली ये कार हो गई महंगी, कीमत में ₹33000 का हुआ इजाफा; देखें नई प्राइस लिस्ट

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति बलेनो के प्लेटफॉर्म पर तैयार इस कार की बिक्री के आंकड़े भी काफी बेहतर है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना अब महंगा हो गया है। दरअसल, जुलाई में इस कार की कीमत में 33,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कार के अलग-अलग वैरिएंट के आधार पर कीमत में लगभग 4.1% की बढ़ोतरी की गई है।

बलेनो के ग्राहक खींचने वाली ये कार हो गई महंगी, कीमत में ₹33000 का हुआ इजाफा; देखें नई प्राइस लिस्ट
Toyota Glanza
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टोयाटा के पोर्टफोलियो में एकमात्र हैचबैक ग्लैंजा है। मारुति बलेनो के प्लेटफॉर्म पर तैयार इस कार की बिक्री के आंकड़े भी काफी बेहतर है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना अब महंगा हो गया है। दरअसल, जुलाई में इस कार की कीमत में 33,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कार के अलग-अलग वैरिएंट के आधार पर कीमत में लगभग 4.1% की बढ़ोतरी की गई है। अब इस कार की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.46 लाख रुपए से 9.64 लाख रुपए तक हो गई हैं। चलिए अब ग्लैंजा की नई प्राइस लिस्ट को देखते हैं।

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₹ 11.49 - 21.29 लाख
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₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
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Mahindra XEV 9S
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₹ 19.95 - 30.2 लाख
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Kia Seltos
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₹ 10.99 - 20.39 लाख
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टोयोटा ग्लैंजा की एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
पैट्रोल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटट्रांसमिशनएक्स-शोरूम कीमत
1E MTमैनुअल6,46,000
2S MTमैनुअल7,34,000
3S AMTऑटोमैटिक7,91,000
4G MTमैनुअल8,29,000
5G AMTऑटोमैटिक8,86,000
6V MTमैनुअल9,12,000
7V AMTऑटोमैटिक9,64,000
CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटट्रांसमिशनएक्स-शोरूम कीमत
1S MTमैनुअल8,17,000
2G MTमैनुअल9,14,000

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₹ 5.79 - 8.84 लाख

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Hyundai i20

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₹ 7.2 - 8.75 लाख

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टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

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इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।

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ग्लैंजा के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ LED DRLs, LED फॉग लैंप और 16-इंच एलॉय व्हील्स दिए हैं। कार के अंदर 9-इंच स्मार्ट प्लेकास्ट टचस्क्रीन, एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ मिलता है। इसमें हेड-अप डिस्प्ले और वॉयस असिस्टेंट दिया है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, और इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन भी दिया है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री व्यू कैमरा, ABS के साथ EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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