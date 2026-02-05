Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota Glanza Price Hike Up To Rs 15,800 In February 2026
टोयोटा ने अपनी सबसे सस्ती कार को कर दिया महंगा, अब इसे खरीदने के लिए ₹15800 ज्यादा लगेंगे

टोयोटा ने अपनी सबसे सस्ती कार को कर दिया महंगा, अब इसे खरीदने के लिए ₹15800 ज्यादा लगेंगे

संक्षेप:

टोयोटा ने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस कार की कीमतों में 1.98% या 15,800 रुपए तक का इजाफा किया है। कंपनी ने बढ़ी हुई कीमतों को 3 फरवरी से लागू कर दिया है।

Feb 05, 2026 08:57 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Toyota Glanzaarrow

टोयोटा ने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस कार की कीमतों में 1.98% या 15,800 रुपए तक का इजाफा किया है। कंपनी ने बढ़ी हुई कीमतों को 3 फरवरी से लागू कर दिया है। अभी इसकी शुरुआती कीमत 6,39,300 रुपए थी। यानी अब इसमें इजाफा हो चुका है। हालांकि, कंपनी ने किस वैरिएंट पर कितने रुपए का इजाफा किया है इसका पता डीलर्स के यहां से चल जाएगा। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो हैचबैक का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन है।

टोयोटा ग्लैंजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंट

नई कीमत

Rs. 6,39,300

Rs. 7,23,500

Rs. 8,14,100

Rs. 8,98,200

E
S
G
V
1.2L Petrol-Auto (AMT)
S

Rs. 7,73,800

Rs. 8,64,400

Rs. 9,14,600

G
V
1.2L CNG-Manual
S

Rs. 8,05,800

Rs. 8,96,400

G

टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

ये भी पढ़ें:जिसे देखो वही ये SUV खरीद रहा, 4 साल में 7 लाख घरों तक पहुंच गई

इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।

