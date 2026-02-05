टोयोटा ने अपनी सबसे सस्ती कार को कर दिया महंगा, अब इसे खरीदने के लिए ₹15800 ज्यादा लगेंगे
टोयोटा ने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस कार की कीमतों में 1.98% या 15,800 रुपए तक का इजाफा किया है। कंपनी ने बढ़ी हुई कीमतों को 3 फरवरी से लागू कर दिया है।
टोयोटा ने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस कार की कीमतों में 1.98% या 15,800 रुपए तक का इजाफा किया है। कंपनी ने बढ़ी हुई कीमतों को 3 फरवरी से लागू कर दिया है। अभी इसकी शुरुआती कीमत 6,39,300 रुपए थी। यानी अब इसमें इजाफा हो चुका है। हालांकि, कंपनी ने किस वैरिएंट पर कितने रुपए का इजाफा किया है इसका पता डीलर्स के यहां से चल जाएगा। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो हैचबैक का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन है।
|टोयोटा ग्लैंजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
नई कीमत
Rs. 6,39,300
Rs. 7,23,500
Rs. 8,14,100
Rs. 8,98,200
|E
|S
|G
|V
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|S
Rs. 7,73,800
Rs. 8,64,400
Rs. 9,14,600
|G
|V
|1.2L CNG-Manual
|S
Rs. 8,05,800
Rs. 8,96,400
|G
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Baleno 2026
₹ 6.8 लाख से शुरू
Hyundai i20
₹ 6.87 - 10.43 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।
इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।