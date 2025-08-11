toyota glanza is available cheaper by more than rs 100000 in august 2025 एक झटके में ₹100000 से ज्यादा सस्ती हो गई बलेनो, i20 के टक्कर वाली ये कार, कीमत 7 लाख रुपये से कम, Auto Hindi News - Hindustan
एक झटके में ₹100000 से ज्यादा सस्ती हो गई बलेनो, i20 के टक्कर वाली ये कार, कीमत 7 लाख रुपये से कम

टोयोटा अपनी धांसू हैचबैक ग्लैंजा पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट ऑफर कर रही है। ग्राहक टोयोटा ग्लैंजा खरीदने पर इस दौरान 1,00,000 रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 04:17 PM
Toyota Glanzaarrow

अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टोयोटा अपनी धांसू हैचबैक ग्लैंजा पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट ऑफर कर रही है। बता दें कि ग्राहक टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) खरीदने पर इस दौरान 1,00,000 रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। बता दें कि इस ऑफर में 45,000 रुपये कैश डिस्काउंट और 40,000 रुपये एक्सचेंज बोनस के अलावा दूसरी छूट भी शामिल है।

धांसू हैं कार के फीचर्स

टोयोटा ग्लैंजा में ग्राहकों को 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मौजूद हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। भारतीय मार्केट में टोयोटा ग्लैंजा की एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख से 10 लाख रुपये तक जाती है।

20 किमी से ज्यादा है माइलेज

पावरट्रेन की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी (ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन है। बता दें कि यह कार आसानी से 20 किमी/लीटर से ज्यादा का माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसी कारों से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

