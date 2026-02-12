एक झटके में ₹80000 सस्ती हो गईं टोयोटा की ये 4 कार, इसमें 7-सीटर रुमियन भी शामिल; लेने से पहले जान लो
टोयोटा ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल ग्लैंजा, टैसर, हाइराइडर और रुमियन जैसे मॉडल पर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। साथ ही, कंपनी ग्राहकों को लॉयल्टी बेनिफिट अलग से दे रही है।
टोयोटा ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल ग्लैंजा, टैसर, हाइराइडर और रुमियन जैसे मॉडल पर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। साथ ही, कंपनी ग्राहकों को लॉयल्टी बेनिफिट अलग से दे रही है। कंपनी इन सभी कारों के मॉडल ईयर 2025 पर ये डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट का फायदा वैरिएंट और इंजन टाइप पर अलग-अलग मिलेगा। चलिए एक बार इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं।
|टोयोटा कारों पर डिस्काउंट फरवरी 2026
|मॉडल
|वैरिएंट / इंजन टाइप
|कैश डिस्काउंट (₹)
|एक्सचेंज बोनस (₹)
|लॉयल्टी बोनस (₹)
|कॉर्पोरेट बोनस (₹)
|5Yr वारंटी / अन्य बेनिफिट
|कुल बेनिफिट
|ग्लैंजा (2025)
|Only G & V MT
|40,000
|30,000
|30,000
|10,000
|-
|80,000 + लॉयल्टी
|टैसर (2025)
|Turbo MT
|12,500
|10,000
|30,000
|3,000
|-
|25,500 + लॉयल्टी
|Non-Turbo
|12,500
|20,000
|30,000
|3,000
|-
|35,500 + लॉयल्टी
|हाइराइडर (2025)
|Hybrid
|28,000
|40,000
|30,000
|6,500
|-
|74,500 + लॉयल्टी
|CNG
|45,000
|25,000
|30,000
|4,000
|-
|74,000 + लॉयल्टी
|G & V NeoDrive
|8,000
|35,000
|30,000
|8,000
|-
|51,000 + लॉयल्टी
|S NeoDrive
|17,000
|20,500
|30,000
|8,000
|-
|45,500 + लॉयल्टी
|E NeoDrive
|40,000
|15,000
|-
|-
|-
|55,000
|रुमियन (2025)
|All Models (Incl. CNG)
|17,000
|20,000
|-
|-
|-
|37,000
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Rumion
₹ 10.44 - 13.62 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Toyota Hilux
₹ 28.02 - 35.85 लाख
ग्लैंजा (2025) के Only G & V MT वैरिएंट पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 80,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
टैसर (2025) के Turbo MT वैरिएंट पर 12,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 25,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
टैसर (2025) के Non-Turbo वैरिएंट पर 12,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 35,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
हाइराइडर (2025) के Hybrid वैरिएंट पर 28,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 40,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 6,500 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 74,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
हाइराइडर (2025) के CNG वैरिएंट पर 45,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 4,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 74,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
हाइराइडर (2025) के G & V NeoDrive वैरिएंट पर 8,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 8,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 51,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
हाइराइडर (2025) के S NeoDrive वैरिएंट पर 17,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,500 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 8,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 45,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
हाइराइडर (2025) के E NeoDrive वैरिएंट पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 55,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
रुमियन (2025) के सभी वैरिएंट (CNG समेत) पर 17,000रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 37,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।