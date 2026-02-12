एक झटके में ₹80000 सस्ती हो गईं टोयोटा की ये 4 कार, इसमें 7-सीटर रुमियन भी शामिल; लेने से पहले जान लो

Feb 12, 2026 07:05 pm IST

टोयोटा ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल ग्लैंजा, टैसर, हाइराइडर और रुमियन जैसे मॉडल पर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। साथ ही, कंपनी ग्राहकों को लॉयल्टी बेनिफिट अलग से दे रही है। कंपनी इन सभी कारों के मॉडल ईयर 2025 पर ये डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट का फायदा वैरिएंट और इंजन टाइप पर अलग-अलग मिलेगा। चलिए एक बार इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं।

टोयोटा कारों पर डिस्काउंट फरवरी 2026 मॉडल वैरिएंट / इंजन टाइप कैश डिस्काउंट (₹) एक्सचेंज बोनस (₹) लॉयल्टी बोनस (₹) कॉर्पोरेट बोनस (₹) 5Yr वारंटी / अन्य बेनिफिट कुल बेनिफिट ग्लैंजा (2025) Only G & V MT 40,000 30,000 30,000 10,000 - 80,000 + लॉयल्टी टैसर (2025) Turbo MT 12,500 10,000 30,000 3,000 - 25,500 + लॉयल्टी Non-Turbo 12,500 20,000 30,000 3,000 - 35,500 + लॉयल्टी हाइराइडर (2025) Hybrid 28,000 40,000 30,000 6,500 - 74,500 + लॉयल्टी CNG 45,000 25,000 30,000 4,000 - 74,000 + लॉयल्टी G & V NeoDrive 8,000 35,000 30,000 8,000 - 51,000 + लॉयल्टी S NeoDrive 17,000 20,500 30,000 8,000 - 45,500 + लॉयल्टी E NeoDrive 40,000 15,000 - - - 55,000 रुमियन (2025) All Models (Incl. CNG) 17,000 20,000 - - - 37,000

ग्लैंजा (2025) के Only G & V MT वैरिएंट पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 80,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

टैसर (2025) के Turbo MT वैरिएंट पर 12,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 25,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

टैसर (2025) के Non-Turbo वैरिएंट पर 12,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 35,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

हाइराइडर (2025) के Hybrid वैरिएंट पर 28,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 40,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 6,500 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 74,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

हाइराइडर (2025) के CNG वैरिएंट पर 45,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 4,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 74,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

हाइराइडर (2025) के G & V NeoDrive वैरिएंट पर 8,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 8,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 51,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

हाइराइडर (2025) के S NeoDrive वैरिएंट पर 17,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,500 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 8,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 45,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

हाइराइडर (2025) के E NeoDrive वैरिएंट पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 55,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।