Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

एक झटके में ₹80000 सस्ती हो गईं टोयोटा की ये 4 कार, इसमें 7-सीटर रुमियन भी शामिल; लेने से पहले जान लो

Feb 12, 2026 07:05 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टोयोटा ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल ग्लैंजा, टैसर, हाइराइडर और रुमियन जैसे मॉडल पर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। साथ ही, कंपनी ग्राहकों को लॉयल्टी बेनिफिट अलग से दे रही है।

एक झटके में ₹80000 सस्ती हो गईं टोयोटा की ये 4 कार, इसमें 7-सीटर रुमियन भी शामिल; लेने से पहले जान लो

टोयोटा ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल ग्लैंजा, टैसर, हाइराइडर और रुमियन जैसे मॉडल पर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। साथ ही, कंपनी ग्राहकों को लॉयल्टी बेनिफिट अलग से दे रही है। कंपनी इन सभी कारों के मॉडल ईयर 2025 पर ये डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट का फायदा वैरिएंट और इंजन टाइप पर अलग-अलग मिलेगा। चलिए एक बार इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
टोयोटा कारों पर डिस्काउंट फरवरी 2026
मॉडलवैरिएंट / इंजन टाइपकैश डिस्काउंट (₹)एक्सचेंज बोनस (₹)लॉयल्टी बोनस (₹)कॉर्पोरेट बोनस (₹)5Yr वारंटी / अन्य बेनिफिटकुल बेनिफिट
ग्लैंजा (2025)Only G & V MT40,00030,00030,00010,000-80,000 + लॉयल्टी
टैसर (2025)Turbo MT12,50010,00030,0003,000-25,500 + लॉयल्टी
Non-Turbo12,50020,00030,0003,000-35,500 + लॉयल्टी
हाइराइडर (2025)Hybrid28,00040,00030,0006,500-74,500 + लॉयल्टी
CNG45,00025,00030,0004,000-74,000 + लॉयल्टी
G & V NeoDrive8,00035,00030,0008,000-51,000 + लॉयल्टी
S NeoDrive17,00020,50030,0008,000-45,500 + लॉयल्टी
E NeoDrive40,00015,000---55,000
रुमियन (2025)All Models (Incl. CNG)17,00020,000---37,000

ग्लैंजा (2025) के Only G & V MT वैरिएंट पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 80,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:भारतीयों को पसंद आ गईं 2 इलेक्ट्रिक SUVs, 10 महीने में 41000 यूनिट खरीद डालीं

टैसर (2025) के Turbo MT वैरिएंट पर 12,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 25,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

टैसर (2025) के Non-Turbo वैरिएंट पर 12,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 35,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:MG की न्यू मैजेस्टर लॉन्च; इसमें 360º कैमरा, JBL स्पीकर , 12.3-इंच स्क्रीन दी

हाइराइडर (2025) के Hybrid वैरिएंट पर 28,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 40,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 6,500 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 74,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

हाइराइडर (2025) के CNG वैरिएंट पर 45,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 4,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 74,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:बिजनेस में 'चार चांद' लगाने आ गया महिंद्रा का UDO, सिंगल चार्ज पर 265Km रेंज

हाइराइडर (2025) के G & V NeoDrive वैरिएंट पर 8,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 8,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 51,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

हाइराइडर (2025) के S NeoDrive वैरिएंट पर 17,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,500 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 8,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 45,500 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:पहली पोजीशन छोड़ने तैयार नहीं ये 7-सीटर, इसके आगे स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा फेल!

हाइराइडर (2025) के E NeoDrive वैरिएंट पर 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 55,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

रुमियन (2025) के सभी वैरिएंट (CNG समेत) पर 17,000रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इस तरह इस पर 37,000 रुपए + लॉयल्टी बोनस का फायदा मिलेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Toyota Toyota Innova Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota Glanza, Hyryder, Taisor, Rumion Discount In February 2026
;;;