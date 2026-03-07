टोयोटा के इन 3 कारों पर आया ₹45000 तक का डिस्काउंट, ऑफर 31 मार्च तक वैलिड; अब खरीदने की मचेगी लूट!

Mar 07, 2026 10:07 am IST

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, दिग्गज कार निर्माता टोयोटा (Toyota) अपने अलग-अलग मॉडलों पर मार्च, 2026 में बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान टोयोटा कार खरीदने पर अधिकतम 45,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिस्काउंट की डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

ग्लैंजा पर ₹30000 तक की बचत का मौका कंपनी अपनी पॉपुलर हैचबैक टोयोटा ग्लैंजा पर इस दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान टोयोटा ग्लैंजा खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 30,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इनमें 15,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। इसके अलावा, कंपनी टोयोटा टैसर पेट्रोल पर 20,000 रुपये तक की बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। इनमें 10,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के अलावा 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। जबकि टोयोटा टैसर नॉन टर्बो पैट्रोल वैरिएंट पर ग्राहक अधिकतम 10,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

हायराइडर पर 45000 रुपये तक की छूट दूसरी ओर कंपनी अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी टोयोटा हायराइडर के स्मार्ट हाइब्रिड वैरिएंट पर अधिकतम 45,000 रुपये तक की बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। इनमें 25,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। जबकि कंपनी टोयोटा हायराइडर स्ट्रांग हाइब्रिड पर भी 45,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है। इनमें 20,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। जबकि टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी कारों पर इस दौरान कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है।