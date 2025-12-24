यकीन मानिए... यहां मिलने वाली नई ग्लैंजा पर 14% से भी कम लग रहा टैक्स, लोगों के ₹90000 बच रहे; देखें कीमतें
साल 2025 खत्म होने में अब सप्ताह भर ही बाकी है। दिसंबर के साथ कई ऐसे ऑफर्स भी खत्म हो जाएंगे जिनके चलते इस महीने कार सस्ती मिल रही हैं। दरअसल, इस साल कारों पर लगने वाले GST स्लैब में बदलाव किया गया है। जिसके चलते कई कारों की कीमतें काफी कम हो गई हैं। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, टोयोटा ग्लैंजा की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 5.89 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.39 लाख रुपए है। यानी यहां पर ये 50 हजार रुपए सस्ती है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर करीब 89 हजार रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है।
|टोयोटा ग्लैंजा की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|CSD प्राइस
|एक्स-शोरूम
|अंतर
|ग्लैंजा ई
|₹5.89 लाख
|₹6.39 लाख
|₹50000
|ग्लैंजा एस
|₹6.59 लाख
|₹7.23 लाख
|₹64000
|ग्लैंजा जी
|₹7.33 लाख
|₹8.14 लाख
|₹81000
|ग्लैंजा एस (एएमटी)
|₹7.35 लाख
|₹7.73 लाख
|₹38000
|ग्लैंजा जी (एएमटी)
|₹7.79 लाख
|₹8.64 लाख
|₹85000
|ग्लैंजा वी
|₹8.09 लाख
|₹8.98 लाख
|₹89000
|ग्लैंजा वी (एएमटी)
|₹8.25 लाख
|₹9.14 लाख
|₹89000
कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।
टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।
इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
