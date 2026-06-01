Toyota की कारों के फैन हुए ग्राहक, मई 2026 में बंपर बिक्री, 33 हजार यूनिट के पार पहुंची सेल

मई 2026 में कंपनी की सेल में 7 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हुई है। कंपनी ने मई 2026 में कुल 33,128 यूनिट्स की सेल की, जो मई 2025 में बिकी 30,864 यूनिट्स के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा है।

Toyota Kirloskar Motor (TKM) ने मई 2026 के सेल डेटा को रिलीज कर दिया है। मई 2026 में कंपनी की सेल में 7 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हुई है। कंपनी ने मई 2026 में कुल 33,128 यूनिट्स की सेल की, जो मई 2025 में बिकी 30,864 यूनिट्स के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा है। ओवरऑल सेल में डोमेस्टिक मार्केट में सेल की गई 30,574 यूनिट्स और 2,554 यूनिट्स का एक्सपोर्ट शामिल है। डोमेस्टिक और इंटरनैशनल दोनों बाजारों में भारी डिमांड के चलते कंपनी ने यह ग्रोथ हासिल की है।

मई 2026 के दौरान 30,574 वीइकल्स की सेल डोमेस्टिक मार्केट में टोयोटा ने मई 2026 के दौरान 30,574 वीइकल्स की सेल की। जबकि, मई 2025 में यह आंकड़ा 29,280 यूनिट्स था। इस तरह डोमेस्टिक सेल में 4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी की पॉप्युलर गाड़ियां जैसे टोयोटा हाइक्रॉस, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडप, टोयोटा रुमियन और टोयोटा ग्लांजा लगातार ग्राहकों को पसंद आ रही हैं, जिसका फायदा सेल डेटा में भी दिख रहा है।

एक्सपोर्ट बिजनेस में भी शानदार प्रदर्शन एक्सपोर्ट बिजनेस में टोयोटा ने और भी शानदार प्रदर्शन किया। मई 2026 में कंपनी ने 2,554 वीइकल्स का एक्सपोर्ट किया। जबकि, मई 2025 में यह संख्या 1,584 यूनिट्स थी। इस तरह एक्सपोर्ट में 61 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2026 के पहले पांच महीनों में भी टोयोका की शानदार ग्रोथ जारी रही है। जनवरी से मई 2026 के बीच कंपनी ने घरेलू बाजार में कुल 1,57,225 वीइकल्स की सेल की। जबकि, पिछले साल इसी टाइम पीरियड में यह आंकड़ा 1,35,078 यूनिट्स था। इससे डोमेस्टिक सेल में 16 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज हुई।

बढ़ रही टोयोटा की गाड़ियों की पॉप्युलैरिटी एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जनवरी से मई 2026 के दौरान टोयोटा ने कुल 13,097 वीइकल्स का एक्सपोर्ट किया। जबकि, जनवरी-मई 2025 में यह संख्या 10,943 यूनिट्स थी। इस तरह एक्सपोर्ट में 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल को मिलाकर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जनवरी से मई 2026 के दौरान कुल 1,70,322 वीइकल्स की सेल की। पिछले साल इसी टाइम पीरियड में कंपनी ने 1,46,021 यूनिट्स बेची थीं। यानी टोटल सेल में 17 फीसदी की ग्रोथ देखी गई। यह प्रदर्शन भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में टोयोटा की मजबूत स्थिति और ग्राहकों के बीच उसकी गाड़ियों की लगातार बढ़ती पॉप्युलैरिटी को दिखाता है।