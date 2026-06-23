Fortuner की टेंशन बढ़ाएंगी ये तीन पावरफुल SUV, लिस्ट में JSW Jetour T2 और कोडिएक RS भी

टोयोटा फॉर्च्यूनर सालों से लोगों के दिलों पर राज करती आई है। हालांकि, अब इसको मार्केट में कड़ी टक्कर मिल सकती है। आने वाले दिनों में भारत में कई धांसू एसयूवी की एंट्री होने वाली है, जो फॉर्च्यूनर को सीधी टक्कर देंगी।

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बेस्ट एसयूवी की बात हो, तो सबसे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का नाम ही आता है। इस दमदार एसयूवी का रुतबा अलग ही है। तगड़ा रोड प्रेजेंस और अग्रेसिव लुक के कारण यह सालों से इस सेगमेंट के साथ लोगों के दिलों पर राज करती आई है। हालांकि, अब इसको मार्केट में कड़ी टक्कर मिल सकती है। आने वाले दिनों में देश में कुछ ऐसी दमदार एसयूवी की एंट्री होने वाली है, जो फॉर्च्यूनर खरीदने की चाहत रखने वाले ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकती हैं। इन अपकमिंग एसयूवी में JSW की Jetour T2 और स्कोडा की नई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड Kodiaq RS भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Skoda Kodia RS स्कोडा आने वाले हफ्तों में Kodiaq RS लॉन्च करने वाली है। इस परफॉर्मेंस SUV को भारत में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। RS वर्जन सबसे तेज कोडिएक होगी, जो सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें 2.0L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा, जो 261hp की पावर और 400Nm का टॉर्क देगा। यह रेगुलर SUV के मुकाबले 60hp ज्यादा पावर और 80Nm ज्यादा टॉर्क है। इस इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन मिलेगा। इसकी टॉप स्पीड 231 kmph होगी।

इसके अलावा, इसमें वेंटिलेटेड और स्लॉटेड डिस्क ब्रेक, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और डायनामिक चेसिस कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। डिजाइन की बात करें तो RS वर्जन में ज्यादा ब्लैक-आउट ट्रिम्स, RS-स्पेसिफिक बंपर, पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार, 20-इंच के वील्स और चार रंग के ऑप्शन मिलेंगे। इंटीरियर की जहां तक बात है, तो कंपनी इसमें फ्रंट स्पोर्ट्स सीट्स देने वाली है। इसके अलावा भी इसमें कई प्रीमियम फीचर दिए जाएंगे। स्कोडा ने अभी इस एसयूवी की कीमत का खुलासा नहीं किया है। CBU इम्पोर्ट होने के कारण इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है। पहले बैच में कंपनी इसकी सिर्फ 50 यूनिट्स ही सेल करेगी।

Jetour T2 JSW ग्रुप का पैसेंजर कार वर्टिकल, JSW मोटर्स, फेस्टिव सीजन के आस-पास अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। यह Jetour T2 का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन होगा। T2 दुनिया भर के कई मार्केट में अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। भारत में सिर्फ इसका प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन (i-DM) आएगा। T2 पर बेस्ड इस SUV का डिजाइन खास होगा, यह रगेड बिल्ड क्वॉलिटी वाली दमदार एसयूवी होगी। इसके केबिन में कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फीचर्स होंगे। T2 के प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) सेटअप में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 26.7 kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा। इसकी कंबाइंड पावर 375hp और टॉर्क 610Nm होगा - जो फॉर्च्यूनर की पावर और टॉर्क से काफी ज्यादा है।