टोयोटा की ये दमदार SUV खरीदना हुआ महंगा, यहां देखें सभी वैरिएंट की नई कीमतें; नया मॉडल भी आ रहा
नई कीमतें इसकी पूरी रेंज पर लागू की गई हैं। फॉर्च्यूनर में 4×2 (2WD) और 4×4 (AWD) ड्राइवट्रेन के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के ऑप्शन भी मिलते हैं। फॉर्च्यूनर के 2.7-लीटर पेट्रोल 2WD AT, 2.8-लीटर डीजल 2WD MT और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं।
टोयोटा ने अपनी सबसे दमदार फॉर्च्यूनर SUV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस नए प्राइस हाइक के बाद इस SUV को खरीदने के लिए 87,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। नई कीमतें इसकी पूरी रेंज पर लागू की गई हैं। फॉर्च्यूनर में 4×2 (2WD) और 4×4 (AWD) ड्राइवट्रेन के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के ऑप्शन भी मिलते हैं। फॉर्च्यूनर के 2.7-लीटर पेट्रोल 2WD AT, 2.8-लीटर डीजल 2WD MT और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं। इन एडिशन की कीमतों में एक समान 60,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2.8-लीटर 2WD डीजल AT और इसके प्लेटिनम व्हाइट पर्ल एडिशन की कीमतों में 65,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
SUV के 4WD वैरिएंट की बात करें तो, 2.8 डीजल MT की कीमत में 67,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड डीजल वैरिएंट की कीमत में 75,000 रुपए का इजाफा हुआ है। रेंज में सबसे ऊपर मौजूद GR-S 4WD AT की कीमत में सबसे ज्यादा 87,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बदलाव के बाद, इस SUV की एक्स-शोरूम कीमतें अब 34.76 लाख रुपए से 50.46 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। अपने सेगमेंट में यह SUV MG मैजेस्टर को टक्कर देगी, जिसकी कीमतों की एलान जल्द ही किया जाएगा।
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MG M9 EV
₹ 75.9 लाख
Mercedes-Benz EQB
₹ 72.2 - 78.9 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
कंपनी नई फॉर्च्यूनर को लाने की कर रही तैयारी
टोयोटा, फॉर्च्यूनर में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इसका एकदम नया मॉडल 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में दुनियाभर में पहली बार पेश किया जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बाहर से देखने पर इसका डिजाइन ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके डिजाइन में कंपनी की दुनिया भर में मौजूद गाड़ियों की रेंज से काफी इंस्पायर्ड लग रही है। शुरुआती झलक से पता चलता है कि इसका अगला हिस्सा ज्यादा शार्प होगा, जिसमें पतली LED हेडलाइट्स, एक चौड़ी ग्रिल और आगे-पीछे ज्यादा उभरे हुए बंपर का डिजाइन देखने को मिलेगा।
इसमें नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स भी लगाए जाएंगे। इसके पिछले हिस्से के डिजाइन में भी कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसके टेल लैंप्स को जोड़ने वाली एक पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार लगाई जाएगी और टेलगेट पर बड़े लेटर में 'Fortuner' लिखा होगा। अन्य बदलावों में नए डिजाइन वाले पिलर्स, गाड़ी की बॉडी पर ज़्यादा मोटी क्लैडिंग और ज्यादा उभरी हुई कैरेक्टर लाइन्स शामिल हो सकती हैं। उम्मीद है कि टोयोटा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS जैसे फीचर्स भी देगी।
विदेशों में इस गाड़ी के कई टेस्ट मॉडल्स देखे जा चुके हैं, जिससे यह साफ है कि इसके डेवलपमेंट का काम अब काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि, इस जापानी ऑटो कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च की कोई ऑफिशियल टाइम लाइन नहीं बताई है। दुनियाभर में पेश किए जाने के बाद, उम्मीद है कि नई फॉर्च्यूनर जल्द ही भारत में भी आ जाएगी, क्योंकि भारत में यह गाड़ी काफी पॉपुलर है।
TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार
अपकमिंग फॉर्च्यूनर शायद कंपनी के TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यही प्लेटफॉर्म नई टोयोटा हिलक्स में भी इस्तेमाल किया गया है। यह मौजूदा मॉडल में इस्तेमाल किए गए प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा आधुनिक है। इस नए आर्किटेक्चर को गाड़ी की बनावट को और मजबूत बनाने के साथ-साथ, गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की इसकी कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।
12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन मिलेंगी
उम्मीद है कि यह 7-सीटर SUV, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक बड़ी छलांग लगाएगी। इस बार एक नए डिजाइन वाला डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है, जिसमें 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन लगी होंगी। एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर को जानकारी देने के लिए। इसके साथ, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, ओवर-द-एयर अपडेट्स और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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