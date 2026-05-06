टोयोटा की ये दमदार SUV खरीदना हुआ महंगा, यहां देखें सभी वैरिएंट की नई कीमतें; नया मॉडल भी आ रहा

नई कीमतें इसकी पूरी रेंज पर लागू की गई हैं। फॉर्च्यूनर में 4×2 (2WD) और 4×4 (AWD) ड्राइवट्रेन के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के ऑप्शन भी मिलते हैं। फॉर्च्यूनर के 2.7-लीटर पेट्रोल 2WD AT, 2.8-लीटर डीजल 2WD MT और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं।

टोयोटा ने अपनी सबसे दमदार फॉर्च्यूनर SUV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस नए प्राइस हाइक के बाद इस SUV को खरीदने के लिए 87,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। नई कीमतें इसकी पूरी रेंज पर लागू की गई हैं। फॉर्च्यूनर में 4×2 (2WD) और 4×4 (AWD) ड्राइवट्रेन के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के ऑप्शन भी मिलते हैं। फॉर्च्यूनर के 2.7-लीटर पेट्रोल 2WD AT, 2.8-लीटर डीजल 2WD MT और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं। इन एडिशन की कीमतों में एक समान 60,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2.8-लीटर 2WD डीजल AT और इसके प्लेटिनम व्हाइट पर्ल एडिशन की कीमतों में 65,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

SUV के 4WD वैरिएंट की बात करें तो, 2.8 डीजल MT की कीमत में 67,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड डीजल वैरिएंट की कीमत में 75,000 रुपए का इजाफा हुआ है। रेंज में सबसे ऊपर मौजूद GR-S 4WD AT की कीमत में सबसे ज्यादा 87,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बदलाव के बाद, इस SUV की एक्स-शोरूम कीमतें अब 34.76 लाख रुपए से 50.46 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। अपने सेगमेंट में यह SUV MG मैजेस्टर को टक्कर देगी, जिसकी कीमतों की एलान जल्द ही किया जाएगा।

कंपनी नई फॉर्च्यूनर को लाने की कर रही तैयारी टोयोटा, फॉर्च्यूनर में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इसका एकदम नया मॉडल 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में दुनियाभर में पहली बार पेश किया जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बाहर से देखने पर इसका डिजाइन ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके डिजाइन में कंपनी की दुनिया भर में मौजूद गाड़ियों की रेंज से काफी इंस्पायर्ड लग रही है। शुरुआती झलक से पता चलता है कि इसका अगला हिस्सा ज्यादा शार्प होगा, जिसमें पतली LED हेडलाइट्स, एक चौड़ी ग्रिल और आगे-पीछे ज्यादा उभरे हुए बंपर का डिजाइन देखने को मिलेगा।

इसमें नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स भी लगाए जाएंगे। इसके पिछले हिस्से के डिजाइन में भी कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसके टेल लैंप्स को जोड़ने वाली एक पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार लगाई जाएगी और टेलगेट पर बड़े लेटर में 'Fortuner' लिखा होगा। अन्य बदलावों में नए डिजाइन वाले पिलर्स, गाड़ी की बॉडी पर ज़्यादा मोटी क्लैडिंग और ज्यादा उभरी हुई कैरेक्टर लाइन्स शामिल हो सकती हैं। उम्मीद है कि टोयोटा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS जैसे फीचर्स भी देगी।

विदेशों में इस गाड़ी के कई टेस्ट मॉडल्स देखे जा चुके हैं, जिससे यह साफ है कि इसके डेवलपमेंट का काम अब काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि, इस जापानी ऑटो कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च की कोई ऑफिशियल टाइम लाइन नहीं बताई है। दुनियाभर में पेश किए जाने के बाद, उम्मीद है कि नई फॉर्च्यूनर जल्द ही भारत में भी आ जाएगी, क्योंकि भारत में यह गाड़ी काफी पॉपुलर है।

TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार

अपकमिंग फॉर्च्यूनर शायद कंपनी के TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यही प्लेटफॉर्म नई टोयोटा हिलक्स में भी इस्तेमाल किया गया है। यह मौजूदा मॉडल में इस्तेमाल किए गए प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा आधुनिक है। इस नए आर्किटेक्चर को गाड़ी की बनावट को और मजबूत बनाने के साथ-साथ, गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की इसकी कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।