toyota fortuner price reduced by up to rs 349000 after gst 2-0 reforms अब फॉर्च्यूनर लेने का सपना होगा पूरा! एक झटके में ₹3.49 लाख घट गई कीमत; जानिए क्या रही वजह, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़toyota fortuner price reduced by up to rs 349000 after gst 2-0 reforms

अब फॉर्च्यूनर लेने का सपना होगा पूरा! एक झटके में ₹3.49 लाख घट गई कीमत; जानिए क्या रही वजह

टोयोटा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी फॉर्च्यूनर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। बता दें कि इस ऐलान के बाद कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की कीमतें 3.49 लाख रुपये तक घटा दी है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 01:11 PM
share Share
Follow Us on
अब फॉर्च्यूनर लेने का सपना होगा पूरा! एक झटके में ₹3.49 लाख घट गई कीमत; जानिए क्या रही वजह
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Toyota Innova Crystaarrow

टोयोटा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी फॉर्च्यूनर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने यह फैसला हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद किया है। बता दें कि इस ऐलान के बाद कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की कीमतें 3.49 लाख रुपये तक घटा दी है। इस कदम से फॉर्च्यूनर प्रीमियम एसयूवी खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए यह बड़ा अवसर भी है। टोयोटा का मानना है कि इस बदलाव से ग्राहकों को बेहतर वैल्यू मिलेगी और सेगमेंट में इसकी पकड़ और मजबूत होगी। आइए जानते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में ग्राहकों को 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 186bhp की अधिकतम पावर और 245Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि कार में 2.8-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 204bhp की अधिकतम पावर और 500Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को कार के इंजन में मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.25 - 23.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

एसयूवी में है 7-एयरबैग की सेफ्टी

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 18-इंच का अलॉय-व्हील, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और सेफ्टी के लिए व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और 7-एयरबैग भी दिया गया है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 33.40 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 51.40 लाख रुपये तक जाती है।

Toyota Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।