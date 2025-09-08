अब फॉर्च्यूनर लेने का सपना होगा पूरा! एक झटके में ₹3.49 लाख घट गई कीमत; जानिए क्या रही वजह
टोयोटा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी फॉर्च्यूनर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। बता दें कि इस ऐलान के बाद कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की कीमतें 3.49 लाख रुपये तक घटा दी है।
टोयोटा ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी फॉर्च्यूनर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने यह फैसला हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद किया है। बता दें कि इस ऐलान के बाद कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की कीमतें 3.49 लाख रुपये तक घटा दी है। इस कदम से फॉर्च्यूनर प्रीमियम एसयूवी खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए यह बड़ा अवसर भी है। टोयोटा का मानना है कि इस बदलाव से ग्राहकों को बेहतर वैल्यू मिलेगी और सेगमेंट में इसकी पकड़ और मजबूत होगी। आइए जानते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में ग्राहकों को 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है जो 186bhp की अधिकतम पावर और 245Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि कार में 2.8-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 204bhp की अधिकतम पावर और 500Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को कार के इंजन में मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है।
एसयूवी में है 7-एयरबैग की सेफ्टी
दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 18-इंच का अलॉय-व्हील, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और सेफ्टी के लिए व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और 7-एयरबैग भी दिया गया है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 33.40 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 51.40 लाख रुपये तक जाती है।
