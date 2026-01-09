Hindustan Hindi News
महंगी हुई भौकाल बना देने वाली ये धाकड़ SUV, कीमत में सीधे ₹74,000 तक की बढ़ोतरी; सबसे ज्यादा बढ़ी इस वैरिएंट की कीमत

महंगी हुई भौकाल बना देने वाली ये धाकड़ SUV, कीमत में सीधे ₹74,000 तक की बढ़ोतरी; सबसे ज्यादा बढ़ी इस वैरिएंट की कीमत

संक्षेप:

टोयोटा ने अपनी भौकाली SUV फॉर्च्यूनर की कीमतों में इजाफा किया है। कंपनी ने इस धाकड़ एसयूवी की कीमतों में 74,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 09, 2026 02:36 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नए साल की शुरुआत के साथ ही टोयोटा (Toyota) ने फॉर्च्यूनर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 2.8 लीटर टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक इंजन वाले GR S 4WD वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 74,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर 2026 की कीमतें अब 34.16 लाख रुपये से शुरू होकर 49.59 लाख रुपये तक जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.53% तक की बढ़ोतरी है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में 2026 फॉर्च्यूनर की वैरिएंट-वाइज पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत में बदलाव देखते हैं।

टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम कीमत (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

2.7L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
2WDRs. 33,64,600Rs. 51,400Rs. 34,16,0001.53%
2.8L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
2WDRs. 34,28,100Rs. 51,900Rs. 34,80,0001.51%
4WDRs. 38,10,800Rs. 57,200Rs. 38,68,0001.50%
2.8L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
2WDRs. 36,40,900Rs. 55,100Rs. 36,96,0001.51%
4WDRs. 41,73,800Rs. 63,200Rs. 42,37,0001.51%
GR S 4WDRs. 48,85,000Rs. 74,000Rs. 49,59,0001.51%

ऊपर दिए गए चार्ट के मुताबिक टोयोटा (Toyota) फॉर्च्यूनर के GR S 4WD वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में 74,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

इनोवा क्रिस्टा और हाइक्रॉस की कीमत में वृद्धि

नए साल की शुरुआत के साथ ही टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस और क्रिस्टा की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद 2026 इनोवा क्रिस्टा की कीमत पहले से 25,600 रुपये तक और 2026 इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 48,400 रुपये तक बढ़ गई है। 2.4 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले ZX 7S वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 25,600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2026 की कीमत अब 18.85 लाख रुपये से शुरू होकर 25.53 लाख रुपये तक जाती है। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.04% तक की बढ़ोतरी है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में 2026 इनोवा क्रिस्टा की वैरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

