टोयोटा फॉर्च्यूनर को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने ₹48000 तक कर दिया इजाफा; देखें वैरिएंट वाइज प्राइस हाइक

फॉर्च्यूनर लीजेंडर की एक्स-शोरूम कीमतों में अब 48,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव टॉप-एंड 4x4 माइल्ड-हाइब्रिड डीजल AT डुअल-टोन वैरिएंट पर लागू होता है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) इस फेस्टिव सीजन जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। एक तरफ जहां कंपनी ने अपनी इनोवा को कुछ वैरिएंट में बदलाव किया है, तो कुछ नए वैरिएंट लॉन्च किए हैं। वहीं, कंपनी ने अपनी कुछ कारों की कीमतों में भी चेंजेस किए हैं। अब कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप फॉर्च्यूनर लीजेंडर SUV रेंज की कीमत में भी बदलाव किए हैं। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। वहीं, कीमत में बढ़ोतरी की राशि अलग-अलग मॉडल के हिसाब से अलग-अलग है। बता दें कि कंपनी इससे पहले इनोवा क्रिस्टा की कीमत में भी चेंजेस कर चुकी है।

फॉर्च्यूनर लीजेंडर की एक्स-शोरूम कीमतों में अब 48,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव टॉप-एंड 4x4 माइल्ड-हाइब्रिड डीजल AT डुअल-टोन वैरिएंट पर लागू होता है। इसके बाद 4x4 डीजल MT डुअल-टोन वैरिएंट पर 45,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर रेंज के एंट्री-लेवल वैरिएंट यानी 4x2 डीजल AT डुअल-टोन वैरिएंट की कीमत में 43,000 रुपए का इजाफा किया गया है। इस अपडेट के बाद, कंपनी की इस पॉपुलर SUV के इस वर्जन की कीमत अब 43.35 लाख रुपए से 48.77 लाख रुपए के बीच है।

फॉर्च्यूनर का एक्सटीरियर

फॉर्च्यूनर GR-S लेजेंडर पर बेस्ड मॉडल है। इसमें नए एयर डैम, फ्रंट एंड पर नए फॉग लैंप क्लस्टर के साथ एक नए डिजाइन के बंपर मिलते हैं। SUV में जगह-जगह GR की बैजिंग देखने को मिलती है। जैसे SUV की फ्रंट ग्रिल, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्पीडोमीटर, स्टार्ट/स्टॉप बटन, सीट्स, बैक कई जगह पर GR की झलक दिखाई देती है। डार्क फिनिश के साथ इसके डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लीजेंडर जैसे ही दिखते हैं।

4WD का ऑप्शन भी दिया

GR-S वैरिएंट GR लोगो वाले रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ आती है। इसके टॉप-एंड वैरिएंट के सस्पेंशन सेटअप को रीट्यून किया गया है। हालांकि, इसमें वही 2.8-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन 3,000 - 3,400 rpm पर 201 bhp की पीक पावर और 1,600 - 2,800 rpm के बीच 500 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट वैरिएंट में 4WD दिया है।