टोयोटा फॉर्च्यूनर को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने ₹48000 तक कर दिया इजाफा; देखें वैरिएंट वाइज प्राइस हाइक
फॉर्च्यूनर लीजेंडर की एक्स-शोरूम कीमतों में अब 48,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव टॉप-एंड 4x4 माइल्ड-हाइब्रिड डीजल AT डुअल-टोन वैरिएंट पर लागू होता है।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) इस फेस्टिव सीजन जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। एक तरफ जहां कंपनी ने अपनी इनोवा को कुछ वैरिएंट में बदलाव किया है, तो कुछ नए वैरिएंट लॉन्च किए हैं। वहीं, कंपनी ने अपनी कुछ कारों की कीमतों में भी चेंजेस किए हैं। अब कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप फॉर्च्यूनर लीजेंडर SUV रेंज की कीमत में भी बदलाव किए हैं। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। वहीं, कीमत में बढ़ोतरी की राशि अलग-अलग मॉडल के हिसाब से अलग-अलग है। बता दें कि कंपनी इससे पहले इनोवा क्रिस्टा की कीमत में भी चेंजेस कर चुकी है।
फॉर्च्यूनर लीजेंडर की एक्स-शोरूम कीमतों में अब 48,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव टॉप-एंड 4x4 माइल्ड-हाइब्रिड डीजल AT डुअल-टोन वैरिएंट पर लागू होता है। इसके बाद 4x4 डीजल MT डुअल-टोन वैरिएंट पर 45,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर रेंज के एंट्री-लेवल वैरिएंट यानी 4x2 डीजल AT डुअल-टोन वैरिएंट की कीमत में 43,000 रुपए का इजाफा किया गया है। इस अपडेट के बाद, कंपनी की इस पॉपुलर SUV के इस वर्जन की कीमत अब 43.35 लाख रुपए से 48.77 लाख रुपए के बीच है।
फॉर्च्यूनर का एक्सटीरियर
फॉर्च्यूनर GR-S लेजेंडर पर बेस्ड मॉडल है। इसमें नए एयर डैम, फ्रंट एंड पर नए फॉग लैंप क्लस्टर के साथ एक नए डिजाइन के बंपर मिलते हैं। SUV में जगह-जगह GR की बैजिंग देखने को मिलती है। जैसे SUV की फ्रंट ग्रिल, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्पीडोमीटर, स्टार्ट/स्टॉप बटन, सीट्स, बैक कई जगह पर GR की झलक दिखाई देती है। डार्क फिनिश के साथ इसके डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लीजेंडर जैसे ही दिखते हैं।
4WD का ऑप्शन भी दिया
GR-S वैरिएंट GR लोगो वाले रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ आती है। इसके टॉप-एंड वैरिएंट के सस्पेंशन सेटअप को रीट्यून किया गया है। हालांकि, इसमें वही 2.8-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन 3,000 - 3,400 rpm पर 201 bhp की पीक पावर और 1,600 - 2,800 rpm के बीच 500 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट वैरिएंट में 4WD दिया है।
7 एयरबैग की सेफ्टी से लैस
इसके इंटीरियर में ब्लैक लेदर सीट दी हैं। हेडरेस्ट और स्टीयरिंग व्हील में GR लोगो दिया गया है। इसके सेंटर कंसोल और इंस्ट्रूमेंट पैनल में अलग-अलग ट्रिम फिनिश है। फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट की स्टैंडर्ड फीचर लिस्ट में जेस्चर-कंट्रोल वाले टेलगेट, लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL ऑडियो सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 7 एयरबैग और बहुत कुछ शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें