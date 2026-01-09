Hindustan Hindi News
Toyota Fortuner Leader Edition Discontinued, Check all details
टोयोटा ने बंद किया इस धाकड़ SUV का लीडर वैरिएंट, अब नहीं आएगी नजर; खरीदने से पहले जान लें ये बड़ा बदलाव

टोयोटा ने बंद किया इस धाकड़ SUV का लीडर वैरिएंट, अब नहीं आएगी नजर; खरीदने से पहले जान लें ये बड़ा बदलाव

संक्षेप:

टोयोटा (Toyota) ने अपनी धाकड़ SUV फॉर्च्यूनर (Fortuner) का लीडर वैरिएंट बंद कर दिया है। अब ये धाकड़ वैरिएंट मार्केट में नहीं दिखाई देगा। अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कंपनी द्वारा किए गए कुछ बड़े बदलावों को देख लेना चाहिए।

Jan 09, 2026 05:05 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लीडर एडिशन क्यों हुआ बंद?

टोयोटा (Toyota) ने फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन (Fortuner Leader Edition) को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि कंपनी अब अपने प्रीमियम और स्पोर्टी वैरिएंट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। लीडर एडिशन (Leader Edition) की जगह अब लाइन-अप में GR-S वैरिएंट सबसे ऊपर बना हुआ है

फॉर्च्यूनर (Fortuner) की कीमतें कितनी बढ़ीं?

नई कीमतों के बाद फॉर्च्यूनर रेंज में 51,400 रुपये से 74,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। यह इजाफा अलग-अलग वैरिएंट और गियरबॉक्स के हिसाब से किया गया है। फॉर्च्यूनर (Fortuner) को अभी भी पेट्रोल, डीजल इंजन, मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4x2 व 4x4 ड्राइव कॉन्फिगरेशन में खरीदा जा सकता है।

GR-S वैरिएंट अब सबसे महंगा

फॉर्च्यूनर (Fortuner) का GR-S वैरिएंट, जो पहले से ही सबसे प्रीमियम और स्पोर्टी ट्रिम माना जाता है, अब 49.59 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पहुंच गया है। यह वैरिएंट सबसे ज्यादा प्राइस हाइक देखने वाला मॉडल भी बना है।

फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी हुई महंगी

सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर (Fortuner) ही नहीं, बल्कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर (Fortuner Legender) की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। अब यह SUV अपने पुराने दामों से 71,000 तक ज्यादा महंगी हो गई है। नई कीमतों के बाद फॉर्च्यूनर लेजेंडर (Fortuner Legender) की शुरुआती कीमत 42.17 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है।

ये भी पढ़ें:नए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ₹2 लाख सस्ती कर दी ये कार


आपको बता दें कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर (Legender) को भी 4x2 और 4x4 ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन भी दिया गया है। इंजन और पावर की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) में 2.7-लीटर यूनिट मिलती है, जो 164bhp की पावर और 245Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 2.8-लीटर यूनिट का डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
