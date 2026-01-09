टोयोटा ने बंद किया इस धाकड़ SUV का लीडर वैरिएंट, अब नहीं आएगी नजर; खरीदने से पहले जान लें ये बड़ा बदलाव
टोयोटा (Toyota) ने अपनी धाकड़ SUV फॉर्च्यूनर (Fortuner) का लीडर वैरिएंट बंद कर दिया है। अब ये धाकड़ वैरिएंट मार्केट में नहीं दिखाई देगा। अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कंपनी द्वारा किए गए कुछ बड़े बदलावों को देख लेना चाहिए।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में अपनी पॉपुलर फुल-साइज SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) के लीडर एडिशन (Leader Edition) को बंद कर दिया है, जबकि GR-S वैरिएंट अब भी लाइन-अप का फ्लैगशिप मॉडल बना हुआ है। कंपनी ने जनवरी 2026 में इसके कीमतों में बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि फॉर्च्यूनर (Fortuner) के लीडर एडिशन (Leader Edition) को क्यों बंद किया गया है?
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Force Motors Urbania
₹ 30.51 - 37.21 लाख
Jeep Meridian
₹ 23.33 - 36.21 लाख
Citroen C5 Aircross
₹ 39.99 लाख से शुरू
Volvo EX30
₹ 39.99 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
लीडर एडिशन क्यों हुआ बंद?
टोयोटा (Toyota) ने फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन (Fortuner Leader Edition) को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि कंपनी अब अपने प्रीमियम और स्पोर्टी वैरिएंट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। लीडर एडिशन (Leader Edition) की जगह अब लाइन-अप में GR-S वैरिएंट सबसे ऊपर बना हुआ है
फॉर्च्यूनर (Fortuner) की कीमतें कितनी बढ़ीं?
नई कीमतों के बाद फॉर्च्यूनर रेंज में 51,400 रुपये से 74,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। यह इजाफा अलग-अलग वैरिएंट और गियरबॉक्स के हिसाब से किया गया है। फॉर्च्यूनर (Fortuner) को अभी भी पेट्रोल, डीजल इंजन, मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4x2 व 4x4 ड्राइव कॉन्फिगरेशन में खरीदा जा सकता है।
GR-S वैरिएंट अब सबसे महंगा
फॉर्च्यूनर (Fortuner) का GR-S वैरिएंट, जो पहले से ही सबसे प्रीमियम और स्पोर्टी ट्रिम माना जाता है, अब 49.59 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पहुंच गया है। यह वैरिएंट सबसे ज्यादा प्राइस हाइक देखने वाला मॉडल भी बना है।
फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी हुई महंगी
सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर (Fortuner) ही नहीं, बल्कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर (Fortuner Legender) की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। अब यह SUV अपने पुराने दामों से 71,000 तक ज्यादा महंगी हो गई है। नई कीमतों के बाद फॉर्च्यूनर लेजेंडर (Fortuner Legender) की शुरुआती कीमत 42.17 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है।
आपको बता दें कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर (Legender) को भी 4x2 और 4x4 ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन भी दिया गया है। इंजन और पावर की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) में 2.7-लीटर यूनिट मिलती है, जो 164bhp की पावर और 245Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 2.8-लीटर यूनिट का डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।