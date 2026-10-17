नए अवतार में आ रही टोयोटा फॉर्च्यूनर, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; जानिए कब होगी लॉन्च
टोयोटा की पॉपुलर SUV फॉर्च्यूनर के नए जनरेशन मॉडल की टेस्टिंग एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार इसे थाईलैंड में हाईवे पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। एसयूवी की ज्यादातर बॉडी पर कवर लगा हुआ है।
टोयोटा की पॉपुलर SUV फॉर्च्यूनर के नए जनरेशन मॉडल की टेस्टिंग एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार इसे थाईलैंड में हाईवे पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। एसयूवी की ज्यादातर बॉडी पर कवर लगा हुआ है, लेकिन सामने की तरफ से इसकी कुछ डिटेल सामने आई हैं। नई फॉर्च्यूनर में बदला हुआ फ्रंट डिजाइन, नई लाइटिंग और अपडेटेड ग्रिल देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसे 2027 में भारत में लॉन्च कर सकती है। नई फॉर्च्यूनर को नए टोयोटा हीलक्स से जुड़े प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसमें ADAS और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है।
कुछ ऐसी दिखेगी नई फॉर्च्यूनर
नई फॉर्च्यूनर के सामने आए स्पाई शॉट में इसका फ्रंट लुक पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा है। एसयूवी में चौड़ी ग्रिल दी जा सकती है, जिसके बीच में मेश पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके दोनों तरफ बड़े वर्टिकल सेक्शन नजर आते हैं। बोनट के नीचे हेडलैंप और ऊपरी ग्रिल का डिजाइन भी पहले से अलग हो सकता है। हालांकि, बॉडी पर कवर लगे होने की वजह से हेडलैंप और DRL का पूरा डिजाइन अभी साफ नहीं हुआ है। बंपर के निचले हिस्से में नंबर प्लेट के आसपास हॉरिजॉन्टल डिजाइन एलिमेंट भी नजर आ रहे हैं।
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साइड से ऐसा दिखता है नया मॉडल?
नई फॉर्च्यूनर के साइड प्रोफाइल में भी कुछ बदलाव नजर आए हैं। इसमें ऊंचा बोनट, सीधी छत और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाला मौजूदा SUV स्टाइल बरकरार दिखता है। इसके अलावा, बड़े व्हील आर्च, साइड स्टेप और मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील भी दिखाई दिए हैं। दरवाजों, ORVM और पीछे के हिस्से पर अभी कवर लगा हुआ है। ऐसे में इन हिस्सों के डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले सितंबर में सामने आई तस्वीरों में SUV की पिछली लाइट्स दिखाई दी थीं।
केबिन में मिल सकते हैं बदलाव
नई फॉर्च्यूनर के केबिन में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। नए हीलक्स को देखते हुए इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा, SUV के टेस्ट मॉडल के सामने वाले हिस्से में ADAS मॉड्यूल भी दिखाई देने की बात कही गई है। इससे नई फॉर्च्यूनर में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलने की संभावना है। पैनोरमिक सनरूफ भी इसमें दिया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन फीचर्स के बारे में कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है।
2027 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद
टोयोटा नई फॉर्च्यूनर को 2027 में भारतीय मार्केट में उतार सकती है। कंपनी हाल ही में भारत में नया हीलक्स लॉन्च कर चुकी है। नई फॉर्च्यूनर भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें हीलक्स से जुड़े कुछ डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इंजन, पावर और कीमत की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारत में मौजूदा फॉर्च्यूनर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए नए मॉडल से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इसमें कितने बदलाव करती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें