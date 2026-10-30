नए अवतार में आ रही टोयोटा फॉर्च्यूनर, इस दिन होगी एंट्री; जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव

भारतीय मार्केट में महंगी होने के बावजूद भी टोयोटा फॉर्च्यूनर को खरीदने वालों की कमी नहीं है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर, 2026 को होने वाला है।

नए अवतार में आ रही टोयोटा फॉर्च्यूनर

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भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर का अलग ही रुतबा है। महंगी होने के बावजूद इस SUV को खरीदने वालों की कमी नहीं है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर, 2026 को दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। यह मौजूदा मॉडल की दूसरी जनरेशन के मुकाबले कई बड़े बदलावों के साथ आएगी। इसमें नया डिजाइन, पहले से ज्यादा प्रीमियम केबिन और कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। नई फॉर्च्यूनर को 2027 में भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि नई SUV में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

कुछ ऐसी है डिजाइन नई जनरेशन फॉर्च्यूनर के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका लुक काफी हद तक टोयोटा की नई 9वीं जनरेशन हिलक्स से मिलता-जुलता हो सकता है। थाईलैंड में टेस्टिंग के दौरान इसकी कई बार झलक देखने को मिल चुकी है। हालांकि, पूरी तरह कवर होने की वजह से इसके डिजाइन की सभी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इसके आगे और पीछे के हिस्से में बड़े बदलाव करेगी।

पीछे की तरफ भी होंगे बदलाव इसमें पहले से पतले LED हेडलैंप, बड़ी फ्रंट ग्रिल और नया बंपर मिल सकता है। पीछे की तरफ नए LED टेललैंप दिए जा सकते हैं, जो आपस में जुड़े हो सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ने की उम्मीद है। टेस्टिंग के दौरान इसका ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, लंबी छत और पीछे बड़ा स्पॉइलर भी नजर आया है। इसके अलावा, नई फॉर्च्यूनर में ओर भी जरूरी बदलाव हो सकते हैं।

प्रीमियम होंगे एसयूवी के फीचर्स केबिन की बात करें तो नई फॉर्च्यूनर पहले से ज्यादा प्रीमियम हो सकती है। कंपनी इसमें 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे सकती है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि नई SUV में ADAS फीचर्स भी मिल सकते हैं।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन नई फॉर्च्यूनर को अपडेटेड IMV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। यही लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म नई हिलक्स और विदेशों में बिकने वाली लैंड क्रूजर FJ में भी इस्तेमाल किया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा मॉडल वाले 2.7-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकते हैं। डीजल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, चुनिंदा वैरिएंट में 4-व्हील ड्राइव (4WD) का ऑप्शन भी जारी रहेगा।