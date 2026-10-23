नई फॉर्च्यूनर का कैसा होगा लुक? रेंडर तस्वीरों में दिखा आगे से पीछे तक का डिजाइन; 1 दिसंबर को होगी एंट्री

भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की पहचान एक दमदार एसयूवी के तौर पर है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है, जो मौजूदा मॉडल से काफी अलग दिख सकती है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर की रेंडर तस्वीरें आईं सामने

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भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की पहचान एक दमदार एसयूवी के तौर पर है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है, जो मौजूदा मॉडल से काफी अलग दिख सकती है। हाल ही में इंटरनेट पर इस नई एसयूवी की कुछ रेंडर तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हें Reddit पर शेयर किया गया है। इन तस्वीरों में गाड़ी का आगे, पीछे और पीछे की तरफ से डिजाइन दिखाया गया है। नई फॉर्च्यूनर में नई टोयोटा हीलक्स से कई डिजाइन लिए जा सकते हैं। हालांकि, ये सिर्फ रेंडर तस्वीरें हैं। कंपनी ने अभी इसके फाइनल डिजाइन का खुलासा नहीं किया है।

सामने से नई फॉर्च्यूनर का लुक सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, नई टोयोटा फॉर्च्यूनर के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका डिजाइन नई जनरेशन की हीलक्स से मिलता-जुलता हो सकता है। इसमें जालीदार डिजाइन वाली बड़ी ग्रिल, पतली LED हेडलाइट्स और दोनों हेडलाइट्स को जोड़ने वाली ब्लैक पट्टी दिखाई गई है। इसके अलावा, आगे के बंपर को पहले से ज्यादा दमदार लुक दिया गया है। इसमें अलग डिजाइन वाले फॉग लैंप, एयर इनटेक और नीचे की तरफ स्किड प्लेट भी दिखाई देती है। इसके साइड मिरर और रूफ रेल्स को भी ब्लैक रंग में दिखाया गया है।

डिजाइन में भी होंगे बदलाव नई फॉर्च्यूनर की तस्वीरों में साइड डिजाइन को मौजूदा मॉडल के काफी करीब रखा गया है। हालांकि, खिड़कियों के डिजाइन और बॉडी पर बनी कुछ लाइनों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके B, C और D पिलर को ब्लैक रंग में दिखाया गया है, जिससे गाड़ी की छत अलग नजर आती है। इसमें नए अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं। वहीं, पीछे की तरफ नई फॉर्च्यूनर में सबसे ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद है। रेंडर तस्वीरों में कनेक्टेड LED टेललाइट्स, बड़ा रियर स्पॉइलर, बड़ी पिछली विंडस्क्रीन और नए डिजाइन वाला टेलगेट दिखाया गया है।

केबिन में बड़ी स्क्रीन और नए फीचर्स नई जनरेशन की टोयोटा फॉर्च्यूनर के केबिन में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें नई हीलक्स से कई फीचर्स लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नई एसयूवी में 12.3 इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीटें मिल सकती हैं। इन बदलावों से मौजूदा फॉर्च्यूनर में फीचर्स की कमी को लेकर होने वाली शिकायतें दूर हो सकती हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन फीचर्स की पुष्टि नहीं की है।