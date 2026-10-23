नई फॉर्च्यूनर का कैसा होगा लुक? रेंडर तस्वीरों में दिखा आगे से पीछे तक का डिजाइन; 1 दिसंबर को होगी एंट्री
भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की पहचान एक दमदार एसयूवी के तौर पर है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है, जो मौजूदा मॉडल से काफी अलग दिख सकती है।
भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की पहचान एक दमदार एसयूवी के तौर पर है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है, जो मौजूदा मॉडल से काफी अलग दिख सकती है। हाल ही में इंटरनेट पर इस नई एसयूवी की कुछ रेंडर तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हें Reddit पर शेयर किया गया है। इन तस्वीरों में गाड़ी का आगे, पीछे और पीछे की तरफ से डिजाइन दिखाया गया है। नई फॉर्च्यूनर में नई टोयोटा हीलक्स से कई डिजाइन लिए जा सकते हैं। हालांकि, ये सिर्फ रेंडर तस्वीरें हैं। कंपनी ने अभी इसके फाइनल डिजाइन का खुलासा नहीं किया है।
सामने से नई फॉर्च्यूनर का लुक
सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, नई टोयोटा फॉर्च्यूनर के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका डिजाइन नई जनरेशन की हीलक्स से मिलता-जुलता हो सकता है। इसमें जालीदार डिजाइन वाली बड़ी ग्रिल, पतली LED हेडलाइट्स और दोनों हेडलाइट्स को जोड़ने वाली ब्लैक पट्टी दिखाई गई है। इसके अलावा, आगे के बंपर को पहले से ज्यादा दमदार लुक दिया गया है। इसमें अलग डिजाइन वाले फॉग लैंप, एयर इनटेक और नीचे की तरफ स्किड प्लेट भी दिखाई देती है। इसके साइड मिरर और रूफ रेल्स को भी ब्लैक रंग में दिखाया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Belta
₹ 10 लाख से शुरू
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.84 लाख
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
डिजाइन में भी होंगे बदलाव
नई फॉर्च्यूनर की तस्वीरों में साइड डिजाइन को मौजूदा मॉडल के काफी करीब रखा गया है। हालांकि, खिड़कियों के डिजाइन और बॉडी पर बनी कुछ लाइनों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके B, C और D पिलर को ब्लैक रंग में दिखाया गया है, जिससे गाड़ी की छत अलग नजर आती है। इसमें नए अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं। वहीं, पीछे की तरफ नई फॉर्च्यूनर में सबसे ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद है। रेंडर तस्वीरों में कनेक्टेड LED टेललाइट्स, बड़ा रियर स्पॉइलर, बड़ी पिछली विंडस्क्रीन और नए डिजाइन वाला टेलगेट दिखाया गया है।
केबिन में बड़ी स्क्रीन और नए फीचर्स
नई जनरेशन की टोयोटा फॉर्च्यूनर के केबिन में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें नई हीलक्स से कई फीचर्स लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नई एसयूवी में 12.3 इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीटें मिल सकती हैं। इन बदलावों से मौजूदा फॉर्च्यूनर में फीचर्स की कमी को लेकर होने वाली शिकायतें दूर हो सकती हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन फीचर्स की पुष्टि नहीं की है।
पहले जैसे रह सकते हैं इंजन
नई फॉर्च्यूनर को अपडेटेड IMV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल नई हीलक्स में भी होगा। इसमें मौजूदा मॉडल के 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन मिल सकते हैं। इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी जारी रहने की उम्मीद है। वहीं, फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन डीजल के महंगे वेरिएंट तक सीमित रह सकता है। टोयोटा नई फॉर्च्यूनर को 1 दिसंबर, 2026 को दुनिया के सामने पेश करेगी। भारत समेत दूसरे मार्केट्स में इसकी बिक्री अगले साल शुरू हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें