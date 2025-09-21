toyota fortuner emerged as the best-selling full-size suv in august 2025 see list of top-5 models इस SUV को नंबर-1 पोजीशन से हटाना लगभग नामुमकिन! फिर किया टॉप पोजीशन पर कब्जा; जानिए टॉप-5 में कौन-कौन, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा फॉर्च्यूनर की डिमांड हमेशा से रहती है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए टोयोटा फॉर्च्यूनर ने बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 05:22 PM
सिर्फ 8 यूनिट बिकी फॉक्सवैगन टिगुआन

दूसरी ओर चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एमजी ग्लॉस्टर रही। हालांकि, एमजी ग्लॉस्टर की बिक्री में इस दौरान सालाना आधार पर 93 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बता दें कि बीते महीने एमजी ग्लॉस्टर को महज 16 नए ग्राहक मिले। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 236 यूनिट था। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टिगुआन रही। फॉक्सवैगन टिगुआन ने इस दौरान 89 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 8 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

