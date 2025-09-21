इस SUV को नंबर-1 पोजीशन से हटाना लगभग नामुमकिन! फिर किया टॉप पोजीशन पर कब्जा; जानिए टॉप-5 में कौन-कौन

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा फॉर्च्यूनर की डिमांड हमेशा से रहती है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए टोयोटा फॉर्च्यूनर ने बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की डिमांड हमेशा से रहती है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए टोयोटा फॉर्च्यूनर ने बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,508 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 2,338 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

48% घट गई कोडियाक की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्कोडा कोडियाक रही। हालांकि, इस दौरान स्कोडा कोडियाक की बिक्री में सालाना आधार पर 48 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बता दें कि स्कोडा कोडियाक को बीते महीने सिर्फ 75 ग्राहक मिले। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 145 यूनिट था। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में जीप मेरिडियन रही। जीप मेरिडियन ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 75 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त 2024 में यह आंकड़ा 60 यूनिट था।