फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए गुड न्यूज: बड़े बदलाव के साथ आ रही ये भौकाली SUV, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Feb 27, 2026 10:54 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस दमदार SUV के नए अवतार की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में इसके 'टेस्ट म्यूल्स' को सड़कों पर देखा गया है।

फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस दमदार SUV के नए अवतार की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में इसके 'टेस्ट म्यूल्स' को सड़कों पर देखा गया है। हालांकि, गाड़ी पूरी तरह से ढकी (कैमफ्लाज) हुई थी। फिर भी इसके नए एक्सटीरियर डिजाइन को लेकर कई बड़े संकेत मिल गए हैं। हालिया रेंडरिंग्स और तस्वीरों को देखकर यह साफ है कि 2026 मॉडल पूरी तरह से नई जनरेशन नहीं, बल्कि एक बड़ा मिड-साइकिल अपडेट होने वाला है। इसमें लुक्स और फीचर्स पर काफी काम किया गया है। आइए जानते हैं नई फॉर्च्यूनर के संभावित फीचर्स के बार में विस्तार से।

2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई ₹5.76 लाख की ये 7-सीटर; अब जमकर खरीद रहे लोग

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई फॉर्च्यूनर की बॉडी और साइड प्रोफाइल काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसी ही रहेगी। हालांकि, इसका फ्रंट लुक पूरी तरह बदल जाएगा। इसमें नई डिजाइन की ग्रिल, शार्प हेडलैंप्स और नया बंपर देखने को मिलेगा, जो ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली 'हिलक्स' से प्रेरित हो सकता है। खास बात यह है कि इस बार इसमें हेक्सागोनल व्हील आर्चेस और भारी ब्लैक क्लैडिंग दी जाएगी जो इसे पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और रफ-एंड-टफ लुक देगी। साथ ही, नए अलॉय व्हील्स इसके साइड लुक में चार चांद लगाएंगे।

इस कंपनी की 149 कारों में आई खराबी, फौरन बुलाई गईं वापस; रिकॉल जारी

फीचर्स भी होगी दमदार

बाजार के ट्रेंड को देखते हुए टोयोटा इसमें कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप दे सकती है, जिसकी मांग काफी समय से हो रही है। साथ ही पीछे की तरफ एक बोल्ड स्कफ प्लेट दी जाएगी जो इसके ऑफ-रोडिंग कैरेक्टर को निखारेगी। इंटीरियर की बात करें तो फॉर्च्यूनर अक्सर फीचर्स के मामले में पीछे रह जाती थी। हालांकि, 2026 अपडेट के साथ कंपनी इसे 'न्यू-एज' कारों की कतार में खड़ा करेगी। इसमें बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और संभवतः एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे आधुनिक फीचर्स मिलने वाले हैं।

MG विंडसर ईवी से छिन गया ताज! देश की नंबर-1 ई-कार बनी ये SUV, रेंज 489 KM

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

पावरट्रेन के तौर पर टोयोटा अपने भरोसेमंद 2.8 लीटर डीजल इंजन को बरकरार रखेगी। खबर है कि भारतीय मार्केट के लिए इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाएगा, जिससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों में सुधार होगा। हालांकि, कई देशों में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की चर्चा है, लेकिन भारत में फिलहाल हाइब्रिड डीजल के ही आने की संभावना ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टोयोटा इसे इस साल के अंत तक दुनिया के सामने पेश कर सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

