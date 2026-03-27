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टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 543Km रेंज; मारुति ई विटारा से होगा सीधा मुकाबला

Mar 27, 2026 04:25 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला (Urban Cruiser Ebella) को मिडसाइज सेगमेंट में एक फीचर-रिच इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया है। इसकी कीमत जल्द ही भारत में अनाउंस की जाएगी। ये मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक SUV की रह Heartect e skateboard इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है।

टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 543Km रेंज; मारुति ई विटारा से होगा सीधा मुकाबला

टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला (Urban Cruiser Ebella) को मिडसाइज सेगमेंट में एक फीचर-रिच इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया है। इसकी कीमत जल्द ही भारत में अनाउंस की जाएगी। ये मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक SUV की रह Heartect e skateboard इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है। कंपनी ने इसे सुजुकीके साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसका प्रोडक्शन SMC की गुजरात फैक्टरी में किया जा रहा है। अब जल्द ही कंपनी इसकी कीमतों का एलान करने वाली है। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला का मुकाबला मारुति सुजुकी ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG विंडसर EV, MG ZS EV, महिंद्रा XUV 400, टाटा कर्व EV जैसे मॉडल से होगा।

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टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार की डिटेल

इस SUV में दो फ्रंट-व्हील-ड्राइव बैटरी कॉन्फिगरेशन दिए जाएंगे। जिसमें एक 49 kWh का पैक जो लगभग 142 bhp की पावर देगा वहीं दूसरा एक बड़ा 61 kWh का यूनिट जो लगभग 171.5 bhp की पावर और 189 Nm का टॉर्क देगा। बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543Km की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है। जबकि दोनों ही सेटअप में रेगुलर AC चार्जिंग के साथ-साथ CCS2 DC फास्ट-चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी।

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बात करें इसके इंटीरियर की तो केबिन में डुअल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसके हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि पीछे की सीट्स में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा भी मिलती है।

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सेफ्टी के लिए इस 5-सीटर SUV में 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके टॉप-स्पेक वैरिएंट में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, कोलिजन अवॉइडेंस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। डिजाइन की बात करें तो, ईबेला को एक शार्प लुक दिया गया है, जिसमें LED लाइटिंग एलिमेंट्स, उभरे हुए व्हील आर्च, 18-इंच के एलॉय व्हील्स और डुअल-टोन पेंट स्कीम शामिल हैं।

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इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो लगभग 17 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक होने का अनुमान है। इसकी ऑफिशियल बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। ग्राहक इसके साथ-साथ ओनरशिप के कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी उठा सकते हैं, जैसे कि 8 साल की बैटरी वारंटी, फ्लेक्सिबल बैटरी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन और एक बड़े सर्विस नेटवर्क के जरिए बिक्री के बाद मिलने वाली सर्विस मिलेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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