टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 543Km रेंज; मारुति ई विटारा से होगा सीधा मुकाबला

Mar 27, 2026 04:25 pm IST

टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला (Urban Cruiser Ebella) को मिडसाइज सेगमेंट में एक फीचर-रिच इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया है। इसकी कीमत जल्द ही भारत में अनाउंस की जाएगी। ये मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक SUV की रह Heartect e skateboard इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है।

टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला (Urban Cruiser Ebella) को मिडसाइज सेगमेंट में एक फीचर-रिच इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया है। इसकी कीमत जल्द ही भारत में अनाउंस की जाएगी। ये मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक SUV की रह Heartect e skateboard इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है। कंपनी ने इसे सुजुकीके साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसका प्रोडक्शन SMC की गुजरात फैक्टरी में किया जा रहा है। अब जल्द ही कंपनी इसकी कीमतों का एलान करने वाली है। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला का मुकाबला मारुति सुजुकी ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG विंडसर EV, MG ZS EV, महिंद्रा XUV 400, टाटा कर्व EV जैसे मॉडल से होगा।

टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार की डिटेल इस SUV में दो फ्रंट-व्हील-ड्राइव बैटरी कॉन्फिगरेशन दिए जाएंगे। जिसमें एक 49 kWh का पैक जो लगभग 142 bhp की पावर देगा वहीं दूसरा एक बड़ा 61 kWh का यूनिट जो लगभग 171.5 bhp की पावर और 189 Nm का टॉर्क देगा। बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543Km की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है। जबकि दोनों ही सेटअप में रेगुलर AC चार्जिंग के साथ-साथ CCS2 DC फास्ट-चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी।

बात करें इसके इंटीरियर की तो केबिन में डुअल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसके हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि पीछे की सीट्स में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा भी मिलती है।

सेफ्टी के लिए इस 5-सीटर SUV में 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके टॉप-स्पेक वैरिएंट में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, कोलिजन अवॉइडेंस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। डिजाइन की बात करें तो, ईबेला को एक शार्प लुक दिया गया है, जिसमें LED लाइटिंग एलिमेंट्स, उभरे हुए व्हील आर्च, 18-इंच के एलॉय व्हील्स और डुअल-टोन पेंट स्कीम शामिल हैं।