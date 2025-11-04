इन नए मॉडल की दम पर इस कंपनी का 'सीना भी हुआ चौड़ा', घर-घर पहुंचा दीं SUVs; GST का मिला फायदा

संक्षेप: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स (TKM) ने अक्टूबर 2025 के फेस्टिव महीने के लिए अपनी सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। इस जापानी कार मैन्युफैक्चरर ने पिछले महीने घरेलू बाजार में कुल 40,257 यूनिट बेचीं। जबकि एक्सपोर्ट 2,635 यूनिट का रहा।

Tue, 4 Nov 2025 08:26 PM

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स (TKM) ने अक्टूबर 2025 के फेस्टिव महीने के लिए अपनी सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। इस जापानी कार मैन्युफैक्चरर ने पिछले महीने घरेलू बाजार में कुल 40,257 यूनिट बेचीं। जबकि एक्सपोर्ट 2,635 यूनिट का रहा। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कुल 42,892 यूनिट (घरेलू + एक्सपोर्ट) की बिक्री दर्ज की, जो 39% की शानदार ईयरली ग्रोथ को दिखाती है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में 30,845 यूनिट बिकी थीं। वहीं, महीने-दर-महीने बिक्री की बात करें तो, सितंबर 2025 में 31,091 यूनिट के मुकाबले 38% की ग्रोथ दर्ज की गई।

फेस्टिव सीजन की डिमांड और GST दरों में कटौती के चलते अक्टूबर 2025 में इस शानदार सेल्स ग्रोथ के दो मुख्य कारण रहे। कंपनी ने ब्रांड की प्रोडक्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के तहत एक एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग पैकेज वाली अर्बन क्रूजर हाइराइडर एयरो एडिशन को लॉन्च किया। वहीं, उसने 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन को भी पेश किया।

हाइराइडर और फॉर्च्यूनर के ये खास एडिशन मॉडल सभी ऑथराइज्ड डीलरशिप पर बुकिंग और डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यूज्ड कार मार्केट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए टोयोटा ने चंडीगढ़ में एक नया प्री-ओन्ड कार आउटलेट भी खोला है। टोयोटा 2030 तक 15 नए मॉडल लॉन्च करके भारतीय बाजार में अपनी लाइनअप का विस्तार करने की भी तैयारी कर रही है, जिसमें मौजूदा लाइन-अप में अपडेट, नई SUV, एक अफॉर्डेबल पिक-अप ट्रक और सुजुकी से लिए गए कुछ प्रोडक्ट शामिल हैं।

लैंड क्रूजर FJ को भी हाल ही में ब्रांड ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश किया था। LC लाइन-अप की सबसे सस्ती SUV इंडियन मार्केट के लिए कन्फर्म हो गई है। इसे 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, जापानी कार मेकर अपनी मौजूदा बिदादी-बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाएगा और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट से एक नया प्रोडक्शन प्लांट डेवलप करेगा।