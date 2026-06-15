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भारत में शुरू हुई टोयोटा के पहले इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी, 543 km है रेंज; जानिए कीमत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा ने भारतीय मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी eBella EV की डिलीवरी शुरू कर दी है। सबसे खास भारत की पहली टोयोटा इबेला ईवी की डिलीवरी ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ग्राहक को दी गई है।

भारत में शुरू हुई टोयोटा के पहले इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी, 543 km है रेंज; जानिए कीमत

टोयोटा ने भारतीय मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 'इबेला' (eBella EV) की डिलीवरी शुरू कर दी है। बता दें कि अब यह देशभर के डीलरशिप्स पर पहुंचने लगी है। सबसे खास भारत की पहली टोयोटा इबेला ईवी की डिलीवरी ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ग्राहक को दी गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर 'कैपिटल टोयोटा' ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। ओडिशा के रहने वाले मिस्टर स्वैन भारत में टोयोटा इबेला के पहले मालिक बने हैं। आइए जानते हैं टोयोटा इबेला के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

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मौके को बनाया खास

इस मौके को बेहद खास बनाने के लिए भुवनेश्वर की डीलरशिप ने स्टेट हेड अनिमेष प्रधान और जनरल मैनेजर को इनवाइट किया था। शोरूम के पूरे स्टाफ ने मिलकर पेपरवर्क पूरा होने के बाद धूमधाम से गाड़ी की चाबी मिस्टर स्वैन को सौंपी। आपको बता दें कि टोयोटा ने इस साल जनवरी में इबेला ईवी से पर्दा उठाया था। इसे मारुति सुजुकी की 'ई विटारा' (eVitara) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। दोनों गाड़ियां अंदर से लगभग एक जैसी ही हैं। बस इनके बाहरी डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया है।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

लुक के मामले में टोयोटा इबेला काफी प्रीमियम और मॉडर्न दिखती है। इसके फ्रंट में बड़े और यूनीक शेप वाले हेडलैंप्स दिए गए हैं जो फ्रंट ग्रिल से मैच होते हैं। कार में डॉटेड एलईडी डीआरएल (LED DRLs) मिलते हैं, जो इंडिकेटर का भी काम करते हैं। इसके अलावा गाड़ी में स्पोर्टी दिखने वाला ड्यूल-टोन बंपर, 18-इंच के शानदार अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ क्लियर-लेंस एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल और रियर लुक काफी हद तक मारुति ई विटारा जैसा ही है।

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धांसू हैं कार के फीचर्स

इबेला ईवी में 10.1-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर) और 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 कलर्स वाली एम्बिएंट लाइटिंग, जेबीएल (JBL) का धांसू साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इस कार में 7-एयरबैग्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और लेवल-2 एडस (ADAS) जैसा एडवांस सेफ्टी फीचर दिया गया है।

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543 किमी है ईवी की रेंज

टोयोटा ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को तीन वैरिएंट्स, E1, E2 और E3 में पेश किया है। कंपनी ने अभी सिर्फ इसके टॉप-एंड वैरिएंट 'E3' की कीमत का खुलासा किया है, जो 23.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह कार दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है। पहला छोटा 49 kWh का बैटरी पैक है जो सिंगल चार्ज में 440 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है। वहीं, दूसरा बड़ा 61 kWh का बैटरी पैक है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय कर सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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