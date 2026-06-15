भारत में शुरू हुई टोयोटा के पहले इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी, 543 km है रेंज; जानिए कीमत

टोयोटा ने भारतीय मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी eBella EV की डिलीवरी शुरू कर दी है। सबसे खास भारत की पहली टोयोटा इबेला ईवी की डिलीवरी ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ग्राहक को दी गई है।

टोयोटा ने भारतीय मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 'इबेला' (eBella EV) की डिलीवरी शुरू कर दी है। बता दें कि अब यह देशभर के डीलरशिप्स पर पहुंचने लगी है। सबसे खास भारत की पहली टोयोटा इबेला ईवी की डिलीवरी ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ग्राहक को दी गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर 'कैपिटल टोयोटा' ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। ओडिशा के रहने वाले मिस्टर स्वैन भारत में टोयोटा इबेला के पहले मालिक बने हैं। आइए जानते हैं टोयोटा इबेला के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

मौके को बनाया खास इस मौके को बेहद खास बनाने के लिए भुवनेश्वर की डीलरशिप ने स्टेट हेड अनिमेष प्रधान और जनरल मैनेजर को इनवाइट किया था। शोरूम के पूरे स्टाफ ने मिलकर पेपरवर्क पूरा होने के बाद धूमधाम से गाड़ी की चाबी मिस्टर स्वैन को सौंपी। आपको बता दें कि टोयोटा ने इस साल जनवरी में इबेला ईवी से पर्दा उठाया था। इसे मारुति सुजुकी की 'ई विटारा' (eVitara) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। दोनों गाड़ियां अंदर से लगभग एक जैसी ही हैं। बस इनके बाहरी डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया है।

कुछ ऐसी है डिजाइन लुक के मामले में टोयोटा इबेला काफी प्रीमियम और मॉडर्न दिखती है। इसके फ्रंट में बड़े और यूनीक शेप वाले हेडलैंप्स दिए गए हैं जो फ्रंट ग्रिल से मैच होते हैं। कार में डॉटेड एलईडी डीआरएल (LED DRLs) मिलते हैं, जो इंडिकेटर का भी काम करते हैं। इसके अलावा गाड़ी में स्पोर्टी दिखने वाला ड्यूल-टोन बंपर, 18-इंच के शानदार अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ क्लियर-लेंस एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल और रियर लुक काफी हद तक मारुति ई विटारा जैसा ही है।

धांसू हैं कार के फीचर्स इबेला ईवी में 10.1-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर) और 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 कलर्स वाली एम्बिएंट लाइटिंग, जेबीएल (JBL) का धांसू साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इस कार में 7-एयरबैग्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और लेवल-2 एडस (ADAS) जैसा एडवांस सेफ्टी फीचर दिया गया है।