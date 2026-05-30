BaaS सर्विस के साथ भी मिलेगी टोयोटा ईबेला, ₹15.25 लाख होगी कीमत; 1Km का खर्च सिर्फ इतना होगा

कंपनी ने बताया कि ईबेला को BaaS (बैटरी एज ए सर्विस) ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी, जिसका मतलब है कि खरीदार कार के मालिक होंगे, लेकिन उसकी बैटरी के नहीं। अब BaaS योजना के तहत भारत में टोयोटा ईबेला की शुरुआती कीमत 15.25 लाख रुपए होगी।

टोयोटा इंडिया (Toyota India) ने अपनी अर्बन क्रूजर ईबेला इलेक्ट्रिक SUV की कीमत की घोषणा कर चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके सिर्फ हायर वैरिएंट की कीमत का एलान किया है, जो 23.6 लाख है। भारत में टोयोटा की पहली EV अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम पेशकश के तौर पर पेश की गई है। हालांकि, यह कीमत एक वैरिएंट पर लागू होती है, जिसका नाम E3 है। ये 61kWh की बैटरी के साथ आता है। कंपनी की वेबसाइट पर अभी भी 49kWh का ऑप्शन मौजूद है।

कंपनी ने बताया कि ईबेला को BaaS (बैटरी एज ए सर्विस) ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी, जिसका मतलब है कि खरीदार कार के मालिक होंगे, लेकिन उसकी बैटरी के नहीं। अब BaaS योजना के तहत भारत में टोयोटा ईबेला की शुरुआती कीमत 15.25 लाख रुपए होगी। जो ग्राहक इस ऑप्शन को चुनेंगे, उन्हें बैटरी की EMI लागत के तौर पर प्रति किलोमीटर 4.99 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अन्य फाइनेंसिंग योजनाएं भी उपलब्ध होंगी।

शुरुआती लागत में यह एक बड़ी कटौती है, लेकिन टोयोटा ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या यह कटौती उसी E3 वैरिएंट पर लागू होती है, जिसमें 61kWh की बैटरी लगी है। अन्य डिटेल में एक सुनिश्चित बायबैक प्रस्ताव भी शामिल है, जिसके तहत खरीदारों को 3 साल बाद 60% राशि वापस मिल जाएगी। हालांकि, यह प्रस्ताव कुछ नियमों और शर्तों के अधीन होगा। ईबेला की बैटरी पर 8 साल की वारंटी भी मिलेगी। इसके अलावा, खरीदारों को चार्जिंग का पूरा खर्च स्वयं ही उठाना होगा। सुविधा

मारुति ई-विटारा का रीबैज्ड वर्जन

ईबेला, मारुति सुजुकी ई-विटारा का ही एक रीबैज्ड वर्जन है। इसके टॉप ट्रिम में 61kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 543km की दावा की गई रेंज देता है। अभी ईबेला के अन्य वैरिएंट की कीमतों का खुलासा होना बाकी है। हालांकि, मारुति ई-विटारा के टॉप ट्रिम की कीमत 20 लाख रुपए है। कंपनी इसकी ऑफिशियल बुकिंग पहले ही शुरू कर चुकी थी। ग्राहक इसके साथ-साथ ओनरशिप के कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी उठा सकते हैं, जैसे कि 8 साल की बैटरी वारंटी, फ्लेक्सिबल बैटरी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन और एक बड़े सर्विस नेटवर्क के जरिए बिक्री के बाद मिलने वाली सर्विस मिलेगी।

टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार की डिटेल

इस SUV में दो फ्रंट-व्हील-ड्राइव बैटरी कॉन्फिगरेशन दिए जाएंगे। जिसमें एक 49 kWh का पैक जो लगभग 142 bhp की पावर देगा वहीं दूसरा एक बड़ा 61 kWh का यूनिट जो लगभग 171.5 bhp की पावर और 189 Nm का टॉर्क देगा। बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543Km की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है। जबकि दोनों ही सेटअप में रेगुलर AC चार्जिंग के साथ-साथ CCS2 DC फास्ट-चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला का मुकाबला मारुति सुजुकी ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG विंडसर EV, MG ZS EV, महिंद्रा XUV 400, टाटा कर्व EV जैसे मॉडल से होगा।

बात करें इसके इंटीरियर की तो केबिन में डुअल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसके हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि पीछे की सीट्स में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा भी मिलती है।