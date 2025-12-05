Hindustan Hindi News
हाइब्रिड कार बेचने में मारुति को इस कंपनी ने बैकफुट पर धकेला, अकेले ही 82000 से ज्यादा कार बेच डालीं

संक्षेप:

देश में हाइब्रिड कारों की बिक्री में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि, आज भी ये कार कई लोगों के बजट से बाहर होती हैं। यही वजह है कंपनियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिक के साथ माइल्ड हाइब्रिड इंजन व्हीकल भी लॉन्च कर रही हैं। वैसे, अभी इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा के पास सबसे बड़ी रेंज है।

Dec 05, 2025 08:46 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश में हाइब्रिड कारों की बिक्री में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि, आज भी ये कार कई लोगों के बजट से बाहर होती हैं। यही वजह है कंपनियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिक के साथ माइल्ड हाइब्रिड इंजन व्हीकल भी लॉन्च कर रही हैं। वैसे, अभी इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा के पास सबसे बड़ी रेंज है। यही वजह है कि भारतीय बाजार में इन तीनों कंपनियों का दबदबा भी देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस सेगमेंट में 1,04,800 कार बिकीं। जिसमें टोयोटा के पास लगभग 80% मार्केट शेयर रहा।

हाइब्रिड फोर-व्हीलर सेल्स FY2025
रैंककंपनीहाइब्रिड यूनिट
1टोयोटा82,848
2मारुति सुजुकी20,672
3होंडा1,280
टोटल1,04,800

हाइब्रिड फोर-व्हीलर की FY2025 सेल्स की बात करें तो
टोयोटा ने 82,848 हाइब्रिड कार बेचीं। जबकि मारुति सुजुकी ने 20,672 हाइब्रिड कार और होंडा ने 1,280 हाइब्रिड कार बेचीं। इस तरह सेगमेंट में कुल 1,04,800 हाइब्रिड कार बिकीं। बता दें कि हाइब्रिड कारों का माइलेज काफी बेहतर होता है। इसकी वजह ये पेट्रोल के साथ बैटरी से भी दौड़ती हैं। चलिए भारतीय बाजार में मिलने वाले ऐसे ही कुछ हाइब्रिड मॉडल के बारे में जानते हैं।

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (एवरेज माइलेज: 22.08Kmpl)
रियल-वर्ल्ड हाइब्रिड माइलेज रैंकिंग में सबसे ऊपर मारुति ग्रैंड विटारा है। ये हाइराइडर की सिबलिंग है। ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वैरिएंट में 116hp, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन टेस्टिंग से पता चलता है कि मारुति SUV शहर में 23.77Kmpl रीडिंग के साथ माइलेज में बड़ी लीड रखती है। हाईवे पर ग्रैंड विटारा का 20.39Kmpl माइलेज हाइडर और सिटी हाइब्रिड से कम है। कुल मिलाकर, ग्रैंड विटारा की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 22.08Kmpl है, जो 27.97Kmpl के क्लेम किए गए माइलेज फिगर से 5.89Kmpl कम है।

2. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर (एवरेज माइलेज: 21.57Kmpl)
इस लिस्ट में टॉप दो कारें बैज-इंजीनियर्ड सिबलिंग्स हैं, जिसमें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर दूसरे स्थान पर है। हाइडर के हाइब्रिड वैरिएंट 116hp, 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आते हैं, जिसने टेस्टिंग में शहर में 20.28Kmpl और हाईवे पर 22.85Kmpl हासिल किया।

3. होंडा सिटी हाइब्रिड (एवरेज माइलेज: 21.15Kmpl)
होंडा सिटी e:HEV मास मार्केट में अवेलेबल अकेली हाइब्रिड सेडान है। इसमें 126hp का 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड सेटअप है जो e-CVT से जुड़ा है और हमारे रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट में इसने शहरी कंडीशन में शानदार 19.80Kmpl और हाईवे पर 22.50Kmpl का माइलेज दिया।

4. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (एवरेज माइलेज: 14.60Kmpl)
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में 184hp का 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो अब तक का सबसे मजबूत है। हालांकि, इनोवा हाइक्रॉस एक बड़ी और काफी भारी लोगों को ले जाने वाली गाड़ी भी है, इसलिए टेस्टिंग में इसने शहर में 13.10Kmpl और हाईवे पर 16.10Kmpl का माइलेज दिया, जिससे एवरेज 14.60Kmpl रहा।

