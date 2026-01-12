इन दो 7-सीटर कारों की जोड़ी ने किया कमाल, महीने भर में 9,901 लोगों ने खरीदा; ये अर्टिगा और कैरेंस नहीं

संक्षेप: दिसंबर 2025 टोयोटा (Toyota) के लिए एक मजबूत और यादगार महीना साबित हुआ है। इनोवा (Innova) की स्थिर बिक्री, ग्लैंजा (Glanza) और हायराइडर (Hyryder) की तेज ग्रोथ और SUVs की बढ़ती डिमांड ने साफ कर दिया है कि कंपनी भारत में हर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।

Jan 12, 2026 01:26 pm IST

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने दिसंबर 2025 में भारतीय बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस महीने कुल 34,159 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो कि दिसंबर 2024 के मुकाबले 37% ज्यादा है। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 की तुलना में भी बिक्री में 14% की मंथ-ऑन-मंथ (MoM) बढ़ोतरी देखने को मिली है। MPV, SUV और प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत डिमांड ने टोयोटा (Toyota) की ग्रोथ को नई रफ्तार दी है।

इनोवा बनी टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत

दिसंबर 2025 में भी इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) और इनोवा हायक्रॉस (Innova Hycross) की जोड़ी टोयोटा (Toyota) की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। दोनों मॉडलों की कुल 9,901 यूनिट्स बिकीं। यह सालाना आधार पर 2% YoY ग्रोथ है, जबकि नवंबर की तुलना में 7% MoM बढ़ोतरी दर्ज की गई। फैमिली खरीदारों, फ्लीट ऑपरेटर्स और हाइब्रिड पावरट्रेन की लोकप्रियता के चलते इनोवा (Innova) पोर्टफोलियो लगातार टोयोटा (Toyota) की रीढ़ बना हुआ है।

टोयोटा की दिसंबर 2025 बिक्री रिपोर्ट रैंक मॉडल दिसंबर 2025 बिक्री (यूनिट) दिसंबर 2024 बिक्री (यूनिट) सालाना बदलाव (YoY) 1 इनोवा + हाइक्रॉस 9,901 9,700 +2% 2 अर्बन क्रूजर हाइराइडर 7,022 4,770 +47% 3 ग्लैंजा 6,451 3,487 +85% 4 अर्बन क्रूजर टेजर 4,457 2,628 +70% 5 फॉर्च्यूनर 2,961 2,206 +34% 6 रूमियन 2,727 1,775 +54% 7 हालुक्स 232 170 +36% 8 कैमरी 200 88 +127% 9 वेलफायर 141 63 +124% 10 लैंड क्रूजर 300 67 0 – कुल टोटल 34,159 24,887 +37%

अर्बन क्रूजर हायराइडर की बढ़ती पकड़

टोयोटा (Toyota) की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) रही, जिसकी 7,022 यूनिट्स दिसंबर 2025 में बिकीं। इसमें 47% की शानदार YoY ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि, MoM आधार पर बिक्री में 5% की हल्की गिरावट रही। फिर भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और मिड-साइज SUV सेगमेंट की बढ़ती डिमांड ने हायराइडर को ग्राहकों की पसंद बना दिया है।

ग्लैंजा ने दिखाई जबरदस्त रफ्तार

टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी बनकर उभरी। इस प्रीमियम हैचबैक की 6,451 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने 3,487 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी 85% YoY की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। इसके साथ ही 28% MoM ग्रोथ भी दर्ज की गई बेहतर माइलेज, किफायती कीमत और मजबूत फीचर्स के चलते ग्लैंजा को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।

टेजर और फॉर्च्युनर भी चमके

अर्बन क्रूजर टेजर (Urban Cruiser Taisor) की 4,457 यूनिट्स सेल हुई, जो 70% की YoY और 40% की MoM ग्रोथ है। वहीं, टोयोटा (Toyota Fortuner) की 2,961 यूनिट्स सेल हुई, जो 34% की YoY और 11% की MoM बढ़ोतरी है। यह दिखाता है कि टोयोटा (Toyota) की SUV रेंज हर प्राइस सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना रही है।

अन्य मॉडल्स का भी अहम योगदान