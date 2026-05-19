इस कंपनी ने रचा इतिहास! भारतीय मार्केट में बेच डालीं 3 लाख से ज्यादा हाइब्रिड कारें, जानिए खासियत

टोयोटा ने भारतीय मार्केट में एक नया और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कंपनी ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि भारत में उसकी हाइब्रिड कारों की बिक्री का आंकड़ा 3 लाख यूनिट्स को पार कर गया है।

जापानी कार निर्माता टोयोटा ने भारतीय मार्केट में एक नया और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कंपनी ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि भारत में उसकी हाइब्रिड कारों की कुल बिक्री का आंकड़ा 3 लाख यूनिट्स को पार कर गया है। यह मील का पत्थर साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों के बीच अब कम पॉल्यूशन फैलाने वाली और ज्यादा माइलेज देने वाली कारों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल टोयोटा भारतीय मार्केट में अर्बन क्रूजर हायराइडर, इनोवा हायक्रॉस, कैमरी और वेलफायर जैसी एक से बढ़कर एक पॉपुलर हाइब्रिड गाड़ियां बेच रही है।

टोयोटा का बड़ा कदम टोयोटा का कहना है कि यह बड़ी कामयाबी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की उनकी ग्लोबल मुहिम का ही एक हिस्सा है। कंपनी दुनिया भर में पॉल्यूशन कम करने के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी पर एक साथ काम कर रही है। इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली और हाइड्रोजन से चलने वाली कारें शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, इससे वर्ल्ड लेवल पर 19 करोड़ टन से भी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है।

चार्जिंग का कोई झंझट नहीं टोयोटा की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसकी 'सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी' का है। यह एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जिसमें एक पेट्रोल इंजन के साथ-साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लगी होती है। गाड़ी चलाते समय यह सिस्टम खुद-ब-खुद तय करता है कि कार कब पेट्रोल पर चलेगी और कब बिजली पर। इससे गाड़ी का माइलेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और धुआं भी बेहद कम निकलता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस गाड़ी को बाहर से किसी चार्जर की मदद से चार्ज करने का कोई झंझट नहीं होता।

हाइब्रिड कारें हैं फ्यूचर का रास्ता इस खास मौके पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स और सर्विस) सबरी मनोहर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कंपनी की सोच हमेशा से ग्राहकों को ऐसी गाड़ियां देने की रही है जो उनके बजट और जरूरत के हिसाब से बिल्कुल फिट और प्रैक्टिकल हों। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आज के समय में क्लीन मोबिलिटी यानी साफ-सुथरे और ग्रीन सफर की तरफ बढ़ने का एक बहुत ही मजबूत पुल है।