टोयोटा इसी इस कार के क्रैश टेस्ट में 'उड़ गए चिथड़े', सेफ्टी के लिए सिर्फ 2-स्टार मिले; जान लीजिए नाम

Jan 29, 2026 09:31 am IST

टोयोटा की कार दुनियाभर में अपनी दमदार सेफ्टी के लिए जानी जाती है। हालांकि, कई बार इन्हें मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग लोगों को चौंका देती है। ऐसा ही कुछ टोयोटा कोरोला क्रॉस के साथ हुआ है। ग्लोबल NCAP द्वारा किए गए टेस्ट में इसे 2-स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये टेस्ट GNCAP के 'सेफर कार्स फॉर अफ्रीका' कैंपेन का हिस्सा हैं। इसे 2-स्टार मिलने की एक वजह स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट का अंतर भी हो सकता है। इसी वजह से NCAP रेटिंग अलग-अलग रीजन में अलग-अलग हो जाती है।

कोरोला में सेफ्टी किट में फ्रंट एयरबैग, नी एयरबैग, साइड चेस्ट एयरबैग, बेल्ट प्रीटेंशनर, बेल्ट लोडलिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ESC जैसे फीचर्स शामिल हैं। साइड हेड कर्टन एयरबैग, साइड हेड (थोरेक्स) एयरबैग और साइड पेल्विस एयरबैग जैसे अन्य सेफ्टी फीचर्स या तो उपलब्ध नहीं हैं या ऑप्शनल हैं। यही बात पैदल यात्री सुरक्षा, स्पीड असिस्ट सिस्टम और लेन असिस्ट सिस्टम जैसे अन्य सेफ्टी सिस्टम पर भी लागू होती है।

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन – GNCAP (अफ्रीका) इस कार को 34 में से 29.27 पॉइंट्स मिले। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर और सामने बैठे यात्री के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली। दोनों यात्रियों की छाती को पर्याप्त सुरक्षा मिली। घुटनों को मामूली सुरक्षा मिली, क्योंकि उन पर डैशबोर्ड के पीछे मौजूद खतरनाक स्ट्रक्चर से चोट लग सकती थी। ड्राइवर और सामने बैठे यात्री की बाईं टिबिया को अच्छी सुरक्षा मिली।

दाईं टिबिया के लिए, ड्राइवर को मामूली सुरक्षा और सामने बैठे यात्री को पर्याप्त सुरक्षा मिली। बॉडीशेल स्थिर पाया गया और आगे के लोड को सहने में सक्षम था। हालांकि, फुटवेल एरिया अस्थिर पाया गया। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर, पेट और पेल्विस को अच्छी सुरक्षा मिली। छाती को पर्याप्त सुरक्षा मिली।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि गाड़ी में स्टैंडर्ड के तौर पर साइड हेड प्रोटेक्शन नहीं है। इस वजह से इस खास टेस्ट में जीरो पॉइंट दिए गए। ESC सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और ग्लोबल NCAP के लेटेस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार एक्सपैक्टेड थे। सीट बेल्ट रिमाइंडर ने भी ग्लोबल NCAP द्वारा तय स्टैंडर्ड के अनुसार काम किया।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

यहां पर इस कार को 49 में से 33 पॉइंट मिले। इस SUV को बच्चों की सुरक्षा में 3-स्टार रेटिंग मिली। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में पीछे की ओर मुंह वाली चाइल्ड सीट (3 साल के डमी) सिर को चोट से बचाने में नाकाम रही। 18 महीने के डमी को पूरी सुरक्षा मिली। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में 18 महीने के डमी के लिए CRS ने साइड से होने वाले इम्पैक्ट से पूरी सुरक्षा दी। हालांकि, 3 साल के डमी के लिए CRS सिर को बचाने में नाकाम रहा।