टोयोटा इसी इस कार के क्रैश टेस्ट में 'उड़ गए चिथड़े', सेफ्टी के लिए सिर्फ 2-स्टार मिले; जान लीजिए नाम

संक्षेप:

टोयोटा की कार दुनियाभर में अपनी दमदार सेफ्टी के लिए जानी जाती है। हालांकि, कई बार इन्हें मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग लोगों को चौंका देती है। ऐसा ही कुछ टोयोटा कोरोला क्रॉस के साथ हुआ है। ग्लोबल NCAP द्वारा किए गए टेस्ट में इसे 2-स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है।

Jan 29, 2026 09:31 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा की कार दुनियाभर में अपनी दमदार सेफ्टी के लिए जानी जाती है। हालांकि, कई बार इन्हें मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग लोगों को चौंका देती है। ऐसा ही कुछ टोयोटा कोरोला क्रॉस के साथ हुआ है। ग्लोबल NCAP द्वारा किए गए टेस्ट में इसे 2-स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये टेस्ट GNCAP के 'सेफर कार्स फॉर अफ्रीका' कैंपेन का हिस्सा हैं। इसे 2-स्टार मिलने की एक वजह स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट का अंतर भी हो सकता है। इसी वजह से NCAP रेटिंग अलग-अलग रीजन में अलग-अलग हो जाती है।

कोरोला में सेफ्टी किट में फ्रंट एयरबैग, नी एयरबैग, साइड चेस्ट एयरबैग, बेल्ट प्रीटेंशनर, बेल्ट लोडलिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ESC जैसे फीचर्स शामिल हैं। साइड हेड कर्टन एयरबैग, साइड हेड (थोरेक्स) एयरबैग और साइड पेल्विस एयरबैग जैसे अन्य सेफ्टी फीचर्स या तो उपलब्ध नहीं हैं या ऑप्शनल हैं। यही बात पैदल यात्री सुरक्षा, स्पीड असिस्ट सिस्टम और लेन असिस्ट सिस्टम जैसे अन्य सेफ्टी सिस्टम पर भी लागू होती है।

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन – GNCAP (अफ्रीका)

इस कार को 34 में से 29.27 पॉइंट्स मिले। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर और सामने बैठे यात्री के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली। दोनों यात्रियों की छाती को पर्याप्त सुरक्षा मिली। घुटनों को मामूली सुरक्षा मिली, क्योंकि उन पर डैशबोर्ड के पीछे मौजूद खतरनाक स्ट्रक्चर से चोट लग सकती थी। ड्राइवर और सामने बैठे यात्री की बाईं टिबिया को अच्छी सुरक्षा मिली।

दाईं टिबिया के लिए, ड्राइवर को मामूली सुरक्षा और सामने बैठे यात्री को पर्याप्त सुरक्षा मिली। बॉडीशेल स्थिर पाया गया और आगे के लोड को सहने में सक्षम था। हालांकि, फुटवेल एरिया अस्थिर पाया गया। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर, पेट और पेल्विस को अच्छी सुरक्षा मिली। छाती को पर्याप्त सुरक्षा मिली।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि गाड़ी में स्टैंडर्ड के तौर पर साइड हेड प्रोटेक्शन नहीं है। इस वजह से इस खास टेस्ट में जीरो पॉइंट दिए गए। ESC सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और ग्लोबल NCAP के लेटेस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार एक्सपैक्टेड थे। सीट बेल्ट रिमाइंडर ने भी ग्लोबल NCAP द्वारा तय स्टैंडर्ड के अनुसार काम किया।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन
यहां पर इस कार को 49 में से 33 पॉइंट मिले। इस SUV को बच्चों की सुरक्षा में 3-स्टार रेटिंग मिली। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में पीछे की ओर मुंह वाली चाइल्ड सीट (3 साल के डमी) सिर को चोट से बचाने में नाकाम रही। 18 महीने के डमी को पूरी सुरक्षा मिली। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में 18 महीने के डमी के लिए CRS ने साइड से होने वाले इम्पैक्ट से पूरी सुरक्षा दी। हालांकि, 3 साल के डमी के लिए CRS सिर को बचाने में नाकाम रहा।

ग्लोबल NCAP द्वारा जताई गई चिंता
ग्लोबल NCAP ने अफ्रीका-स्पेसिफिक कोरोला क्रॉस में साइड हेड प्रोटेक्शन की कमी पर चिंता जताई है। सेफ्टी वॉचडॉग ने बताया कि अफ्रीका में बेची जाने वाली कारों में अक्सर वही सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं होते, जो दूसरे बाजारों में मिलते हैं। ग्लोबल NCAP ने कंपनियों से सभी बाजारों में समान सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए रखने का आग्रह किया है। संगठन ने अफ्रीका में मजबूत रेगुलेटरी स्टैंडर्ड की भी मांग की है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
