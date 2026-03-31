चीन की कार कंपनियों ने बढ़ाई टोयोटा की टेंशन, सीईओ ने कहा - 'हम टिक नहीं पाएंगे'
ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तेजी से हो रहे बदलाव ने टोयोटा के सीईओ Koji Sato की चिंता बढ़ा दी है। सातो की इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह चीन के ऑटोमेकर्स की आगे बढ़ने की स्पीड है।
ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तेजी से हो रहे बदलाव ने टोयोटा के सीईओ Koji Sato की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए उन्होंने कंपनी के भविष्य को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। सातो ने हाल में हुए एक सप्लायर समिट में कहा कि मौजूदा हालात में बदलाव की जरूरत है। ऐसा न होने पर सेल्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस सप्लायर समिट में 484 कंपनियां मौजूद थीं। ऑटोमोटिव न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, सातो ने कहा, 'जब तक हालात नहीं बदलते, हम टिक नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस संकट को समझे।' उन्होंने आगे कहा, 'इस समय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।' सातो ने जोर देते हुए कहा कि चीन के तेजी से डिवेलप हो रहे इलेक्ट्रिक वीइकल और टेक इकोसिस्टम ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स को अपनी स्ट्रैटिजी पर फिर से काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
चीन के ऑटोमेकर्स ने बढ़ाई टेंशन
सातो की इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिक वीइकल्स, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और कॉस्ट-एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग में चीन के ऑटोमेकर्स की आगे बढ़ने की स्पीड है। ये कंपनियां तेजी से और कम लागत पर फीचर्स से लैस इलेक्ट्रिक वीइकल्स लॉन्च कर रही हैं, जिससे ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क सेट हो रहे हैं। सातो ने बताया कि इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। यह तगड़े कॉम्पिटिशन, सॉफ्टवेयर-बेस्ड गाड़ियों की ओर बढ़ता रुझान, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल टैरिफ और सप्लाई चेन में लगातार आ रही समस्याओं का एक मिलाजुला असर है। इन सभी को मिलाकर देखें तो इंडस्ट्री इस वक्त दशकों के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Hilux
₹ 28.02 - 35.85 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Toyota Land Cruiser
₹ 2.16 - 2.25 करोड़
सख्त क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स पर फिर से विचार
इस समस्या के समाधान के लिए, टोयोटा अब अपने सख्त क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स को रीइवैल्युएट यानी पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। कंपनी नॉन-विजिबल पार्ट्स में छोटे-मोटे कॉस्मेटिक खामियों को हरी झंडी दिखाते हुए गैर-जरूरी बर्बादी को कम करने की कोशिश कर रही है, जिससे लागत में कटौती होगी और प्रोडक्शन स्पीड में सुधार होगा। सप्लायर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई इस पहल से टोयोटा को क्वॉलिटी और रिलायबिलिटी से समझौता किए बिना कॉम्पिटिशन में बने रहने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पिछले साल ग्लोबली 11 मिलियन गाड़ियों की सेल
पिछले साल ग्लोबली 11 मिलियन से अधिक गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल के बावजूद, टोयोटा खुद को सुरक्षित नहीं मान रहा। चीनी इलेक्ट्रिक वीइकल कंपनियों का आना, सॉफ्टवेयर की बढ़ती लागत और बदलते बाजार के रुझान से कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ा है। बताते चलें कि सातो अब टोयोटा के सीईओ पद से हटने वाले हैं और नए सीईओ Kenta Kon उनकी जगह लेंगे। नए सीईओ ने भी कहा कि टोयोटा को अपनी स्ट्रैटिजी में बदलाव के साथ आगे का रास्ता तय करना होगा।
(Photo: Bloomberg)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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