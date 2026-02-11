Hindustan Hindi News
Toyota Car Sales Breakup January 2026; Innova, Hyryder, Glanza, Taisor
हाइराइडर, ग्लैंजा या फॉर्च्यूनर नहीं, बल्कि टोयोटा के लिए फिर नंबर-1 बनी ये कार; ये रुमियन या टैसर भी नहीं

संक्षेप:

टोयोटा की जनवरी 2026 की मॉडल वाइज सेल्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी के लिए एक बार फिर इनोवा हाइक्रॉस का जादू देखने को मिला। वहीं, अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बिक्री भी शानदार आंकड़ों के साथ रही। दरअसल, इन दोनों कारों के पास कंपनी की कुल बिक्री का करीब 60% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा।

Feb 11, 2026 09:55 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा की जनवरी 2026 की मॉडल वाइज सेल्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी के लिए एक बार फिर इनोवा हाइक्रॉस का जादू देखने को मिला। वहीं, अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बिक्री भी शानदार आंकड़ों के साथ रही। दरअसल, इन दोनों कारों के पास कंपनी की कुल बिक्री का करीब 60% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। साल 2025 में तेजी से ग्रोथ करने वाली टोयोटा के लिए 2026 की शुरुआत हल्की फीक रही। दरअसल, दिसंबर 2025 में कंपनी ने 34,159 यूनिट बेची थीं, जो जनवरी में घटकर 30,609 यूनिट हो गई। चलिए अब इसकी मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।

टोयोटा मॉडल वाइज मंथली सेल्स जनवरी 2026
मॉडलजनवरी 2026दिसंबर 2025
इनोवा हाइक्रॉस9,4559,901
अर्बन क्रूजर हाइराइडर9,1567,022
ग्लैंजा2,9786,451
टैसर2,5214,457
फॉर्च्यूनर3,0462,961
रुमियन2,8292,727
हिलक्स317232
कैमरी184200
वेलफायर123141
लैंड क्रूजर-67
टोटल30,60934,159

टोयोटा मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो इनोवा हाइक्रॉस की जनवरी 2026 में 9,455 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 9,901 यूनिट बिकी थीं। अर्बन क्रूजर हाइडर की जनवरी 2026 में 9,156 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 7,022 यूनिट बिकी थीं। ग्लैंजा की जनवरी 2026 में 2,978 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 6,451 यूनिट बिकी थीं। टैसर की जनवरी 2026 में 2,521 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 4,457 यूनिट बिकी थीं। फॉर्च्यूनर की जनवरी 2026 में 3,046 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 2,961 यूनिट बिकी थीं।

रुमियन की जनवरी 2026 में 2,829 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 2,727 यूनिट बिकी थीं। हिलक्स की जनवरी 2026 में 317 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 232 यूनिट बिकी थीं। कैमरी की जनवरी 2026 में 184 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 200 यूनिट बिकी थीं। वेलफायर की जनवरी 2026 में 123 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 141 यूनिट बिकी थीं। लैंड क्रूजर की जनवरी 2026 में 00 यूनिट बिकी थीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
