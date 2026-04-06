Toyota का बड़ा झटका! फॉर्च्यूनर से लेकर इनोवा तक सब हुई महंगी, ₹2.16 लाख तक बढ़ गई कीमतें

Apr 06, 2026 09:04 am IST

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भारत में अपने लगभग पूरे लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी का यह फैसला बढ़ती इनपुट लागत और बदलती मार्केट की स्थितियों के देखते हुए लिया गया है।

अगले कुछ दिनों में टोटोया की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भारतीय मार्केट में अपने लगभग पूरे मॉडल लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी का यह फैसला बढ़ती इनपुट लागत और बदलती मार्केट की स्थितियों के देखते हुए लिया गया है। इस बढ़ोतरी का असर टोयोटा की सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर और इनोवा रेंज से लेकर प्रीमियम लैंड क्रूजर 300 तक पर पड़ा है। कीमतों में यह बदलाव 5,000 से शुरू होकर 2.16 लाख रुपये तक जाता है। आइए जानते हैं कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से।

69,000 रुपये महंगी हुई फॉर्च्यूनर टोयोटा फॉर्च्यूनर के सभी वैरिएंट्स में 69,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। यह लगभग 1.75 पर्सेंट का इजाफा है। वहीं, एमपीवी सेगमेंट की बादशाह इनोवा क्रिस्टा की कीमतों में 39,000 की बढ़ोतरी हुई है। जबकि इनोवा हाईक्रॉस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल अब 54,000 रुपये और पेट्रोल वैरिएंट 39,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं। प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो लैंड क्रूजर 300 (ZX वैरिएंट) की कीमत में सबसे बड़ी 2.16 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

हाइराइडर भी हुई महंगी दूसरी ओर अर्बन क्रूजर हाइराइडर के चुनिंदा वैरिएंट्स में 5,000 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है। जबकि ग्लैंजा के V AMT वैरिएंट की कीमत 20,000 रुपये बढ़ गई है। वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई टोयोटा टैसर के टर्बो वैरिएंट्स में 2 पर्सेंट की सीधी बढ़ोतरी हुई है। यानी इस कार पर अब ग्राहकों को 22,000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। इसके अलावा, लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक हीलक्स की कीमतों में भी 56,000 रुपये का इजाफा किया गया है।