टोयोटा का बड़ा धमाका... अपनी लग्जरी सेडान को इस महीने ₹3.35 लाख सस्ता कर दिया, इतनी रह गई कीमत
टोयोटा ने फरवरी 2026 के लिए अपनी कैमरी सेडान पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 3,35,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इसके हाइब्रिड (CMRCM) वैरिएंट पर 2,85,500 रुपए और हाइब्रिड (CMRCS) वैरिएंट पर 3,35,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट जैसे अलग-अलग बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही, इस कार पर कंपनी 5 साल की वारंटी के साथ दूसरे बेनिफिट भी मिलेगी।
इस लग्जरी सेडान को 6 कलर ऑप्शन सीमेंट ग्रे, एटीट्यूड ब्लैक, डार्क ब्लू, इमोशनल रेड, प्लैटिनम वाइट पर्ल और प्रेशियस मेटल में खरीद सकते हैं। ये सेडान इंटरनेशनल मार्केट में भी मौजूद है। कैमरी एक प्रीमियम लग्जरी सेडान है, इसलिए इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 47.48 लाख रुपए से लेकर 47.48 लाख रुपए तक हैं। चलिए अब इसके डिस्काउंट की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
|टोयोटा कैमरी डिस्काउंट फरवरी 2026
|मॉडल
|वैरिएंट / इंजन टाइप
|कैश डिस्काउंट (₹)
|एक्सचेंज बोनस (₹)
|लॉयल्टी बोनस (₹)
|कॉर्पोरेट बेनिफिट (₹)
|5 साल की वारंटी / दूसरे बेनिफिट
|कुल बेनिफिट (₹)
|Camry (2025)
|Hybrid (CMRCM)
|—
|40,000
|—
|40,000
|5 Yr वारंटी + फाइनेंश सपोर्ट
|2,85,500
|Hybrid (CMRCS)
|—
|40,000
|—
|40,000
|5 Yr वारंटी+ फाइनेंश सपोर्ट
|3,35,500
टोयोटा कैमरी में 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जिसे e-CVT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह इंजन 230bhp का पावर जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें ईको, स्पोर्ट और नार्मल तीन ड्राइव मोड्स मिलते हैं। कैमरी के डिजाइन की बात करें तो इसमें अट्रेक्टिव ग्रिल, C-शेप्ड के LED DRLs, मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील, शॉर्प-क्रीज डोर पैनल्स, नए डिजाइन के LED टेललैम्प्स और हेडलैम्प्स और बड़ा-सा पैनारोमिक सनरूफ जैसे कई फीचर्स भी मिलते हैं।
अब बात करें कार के इंटीरियर की तो इसमें बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्ट मिलेता है। नए ग्राफिक के साथ पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, नया स्टीयरिंग वील, अपडेटेड सेंटर कंसोल और सीट अपहोल्स्ट्री, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS और 360-डिग्री सराउंड कैमरा समेत कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। यह HUD, EPB, वायरलेस मोबाइल प्रोजेक्शन, वायरलेस चार्जर, 10-वे एडजेस्टेबल पावर्ड फ्रंट सीट, 9 एयरबैग्स और रिक्लाइन फंक्शन वाली रियर सीट मिलती है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
