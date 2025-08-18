Toyota Camry Hybrid Sprint Edition launched in india, check all details कैमरी हाइब्रिड EV का नया स्पोर्टी अवतार लॉन्च, मिलेगा 25+ kmpl का जबरदस्त माइलेज; 9 एयरबैग, 360° कैमरा और कई गजब फीचर्स, Auto Hindi News - Hindustan
कार निर्माता कंपनी टोयोटा (Toyota) ने कैमरी हाइब्रिड ईवी (Camry Hybrid EV) का स्प्रिंट एडिशन (Sprint Edition) लॉन्च कर दिया है। ये कार अब और भी ज्यादा स्पोर्टी और लग्जरी हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकीड डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 03:32 PM
भारत में प्रीमियम सेडान सेगमेंट की बादशाह टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) को अब एक नया और ज्यादा स्पोर्टी अवतार मिल गया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कैमरी हाइब्रिड का स्प्रिंट एडिशन (Sprint Edition) लॉन्च किया है, जो दमदार परफॉर्मेंस, लग्जरी कम्फर्ट और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नए स्प्रिंट एडिशन में क्या खास?

नए स्प्रिंट एडिशन में डुअल-टोन एक्सटीरियर डिजाइन मिलता है, जो मैट ब्लैक हुड, रूफ और ट्रंक के साथ आता है। नए मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो स्पोर्टी लुक देते हैं। इसमें मिलने वाले स्पोर्टी किट (फ्रंट बॉडी किट, रियर बॉडी किट और रियर स्पॉइलर) से कार और भी एग्रेसिव दिखती है। इसमें डोर वार्निंग लैंप्स और एम्बिएंट लाइटिंग भी है। ये सभी एक्सेसरीज डीलर द्वारा इंस्टॉल की जाएंगी।

दमदार हाइब्रिड परफॉर्मेंस

कैमरी स्प्रिंट एडिशन में 2.5L डायनमिक फोर्स (Dynamic Force) इंजन मिलता है। इसमें ई-CVT गियरबॉक्स और हाई-कैपेसिटी लिथियम-आयन बैटरी मिलती है। इसका टोटल आउटपुट 230PS की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसका माइलेज 25.49 km/l (बेस्ट-इन-क्लास) का है। इसमें ईको (Eco), नॉर्मल (Normal) और स्पोर्ट (Sport) जैसे ड्राइव मोड्स मिलते हैं। यानी चाहे आप हाईवे पर हों या शहर की ट्रैफिक में यह कार हर स्थिति में फिट बैठती है।

सेफ्टी और लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बो

इसमें टोयोटा सेफ्टी सेंस (Toyota Safety Sense) 3.0 टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें प्री-कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट, ऑटो हाई बीम और डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 9 एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360° कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें कम्फर्ट फीचर्स जैसे 10-वे पावर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, हेड-अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जर मिलते हैं।

कलर ऑप्शन

न्यू टोयोटा कैमरी का स्प्रिंट एडिशन 5 डुअल-टोन कलर्स में आता है। इसमें इमोशनल रेड एंड मैट ब्लैक, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल एंड मैट ब्लैक, सीमेंट ग्रे एंड मैट ब्लैक, प्रेशियस मेटल एंड मैट ब्लैक, डार्क ब्लू मेटैलिक एंड मैट ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।

कीमत क्या है?

न्यू टोयोटा कैमरी के स्प्रिंट एडिशन की कीमत 48.50 लाख (एक्स-शोरूम, ऑल इंडिया) रुपये से शुरू होती है। वहीं, इस पर मिलने वाली हाइब्रिड बैटरी वारंटी की बात करें तो इस पर 8 साल या 1,60,000 Km की वारंटी मिलती है।

बुकिंग शुरू

अगर आप इस स्पोर्टी लग्जरी हाइब्रिड सेडान के मालिक बनना चाहते हैं, तो बुकिंग टोयोटा डीलरशिप और ऑनलाइन (www.toyotabharat.com) पर ओपन हैं।

