सीधे ₹1.24 लाख तक की बचत! टोयोटा की इस धांसू लग्जरी सेडान पर आई बंपर छूट, फौरन लपक लें ये डील
लग्जरी सेडान टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर अभी बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी इस पर फरवरी 2026 में ₹1.24 लाख तक की बचत दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप प्रीमियम सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 का महीना आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, क्योंकि टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर इस महीने कुल मिलाकर ₹1.24 लाख तक की बचत का फायदा मिल सकता है। यह ऑफर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लग्जरी और कम्फर्ट चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कितना और कैसे मिलेगा फायदा?
टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर इस महीने मिलने वाले बेनिफिट्स में एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट, कॉर्पोरेट स्कीम, एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज शामिल है। इन सभी को मिलाकर कुल फायदा ₹1.24 लाख तक पहुंच सकता है। खास बात यह है कि एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा लंबे समय तक मालिकाना खर्च कम करने में मदद करता है।
हाइब्रिड पावर और प्रीमियम कम्फर्ट
टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जो बेहतर माइलेज के साथ स्मूद ड्राइविंग अनुभव देती है। इसके साथ ही प्रीमियम और आरामदायक केबिन मिलते हैं। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास राइड क्वॉलिटी मिलती है, यानी जो लोग पेट्रोल की बचत और लग्जरी दोनों चाहते हैं, उनके लिए यह कार बेहतरीन विकल्प है।
स्टॉक सीमित, जल्दी करें फैसला
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर केवल चयनित VIN बैच (सीमित स्टॉक) पर उपलब्ध है, यानी सभी गाड़ियों पर यह लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप कैमरी (Camry) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो शोरूम में स्टॉक की उपलब्धता जरूर चेक करें।
फरवरी 2026 में टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर ₹1.24 लाख तक की बचत का मौका प्रीमियम सेडान सेगमेंट में एक आकर्षक डील है। एक्सचेंज, लॉयल्टी और वारंटी पैकेज मिलाकर यह ऑफर लंबे समय में भी फायदा देता है। अगर आप लग्जरी के साथ हाइब्रिड एफिशिएंसी चाहते हैं, तो यह महीना खरीदारी के लिए सही साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
