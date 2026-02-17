Hindustan Hindi News
सीधे ₹1.24 लाख तक की बचत! टोयोटा की इस धांसू लग्जरी सेडान पर आई बंपर छूट, फौरन लपक लें ये डील

Feb 17, 2026 02:54 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लग्जरी सेडान टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर अभी बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी इस पर फरवरी 2026 में ₹1.24 लाख तक की बचत दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सीधे ₹1.24 लाख तक की बचत! टोयोटा की इस धांसू लग्जरी सेडान पर आई बंपर छूट, फौरन लपक लें ये डील
अगर आप प्रीमियम सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 का महीना आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, क्योंकि टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर इस महीने कुल मिलाकर ₹1.24 लाख तक की बचत का फायदा मिल सकता है। यह ऑफर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लग्जरी और कम्फर्ट चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

कितना और कैसे मिलेगा फायदा?

टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर इस महीने मिलने वाले बेनिफिट्स में एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट, कॉर्पोरेट स्कीम, एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज शामिल है। इन सभी को मिलाकर कुल फायदा ₹1.24 लाख तक पहुंच सकता है। खास बात यह है कि एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा लंबे समय तक मालिकाना खर्च कम करने में मदद करता है।

हाइब्रिड पावर और प्रीमियम कम्फर्ट

टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जो बेहतर माइलेज के साथ स्मूद ड्राइविंग अनुभव देती है। इसके साथ ही प्रीमियम और आरामदायक केबिन मिलते हैं। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास राइड क्वॉलिटी मिलती है, यानी जो लोग पेट्रोल की बचत और लग्जरी दोनों चाहते हैं, उनके लिए यह कार बेहतरीन विकल्प है।

स्टॉक सीमित, जल्दी करें फैसला

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर केवल चयनित VIN बैच (सीमित स्टॉक) पर उपलब्ध है, यानी सभी गाड़ियों पर यह लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप कैमरी (Camry) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो शोरूम में स्टॉक की उपलब्धता जरूर चेक करें।

ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

फरवरी 2026 में टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) पर ₹1.24 लाख तक की बचत का मौका प्रीमियम सेडान सेगमेंट में एक आकर्षक डील है। एक्सचेंज, लॉयल्टी और वारंटी पैकेज मिलाकर यह ऑफर लंबे समय में भी फायदा देता है। अगर आप लग्जरी के साथ हाइब्रिड एफिशिएंसी चाहते हैं, तो यह महीना खरीदारी के लिए सही साबित हो सकता है।

