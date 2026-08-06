₹4 लाख के डिस्काउंट ने इस कार को बना दिया बहुत सस्ता, इस महीने सिर्फ इतने रुपए में मिल जाएगी
कंपनी इस लग्जरी सेडान के अलग-अलग मॉडल ईयर पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है। कैमरी के MY25 पर कंपनी 2.50 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही, इस पर फाइनेंस, एक्सचेंज और ओनरशिप बेनिफिट भी मिलेंगे। जिसके चलते इस पर कुल 4,02,416 रुपए के बेनिफिट मिलेंगे।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने अगस्त 2026 के लिए अपनी कैमरी सेडान पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 4,02,416 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी इस लग्जरी सेडान के अलग-अलग मॉडल ईयर पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है। कैमरी के MY25 पर कंपनी 2.50 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही, इस पर फाइनेंस, एक्सचेंज और ओनरशिप बेनिफिट भी मिलेंगे। जिसके चलते इस पर कुल 4,02,416 रुपए के बेनिफिट मिलेंगे।
दूसरी तरफ, कैमरी के MY26 मॉडल पर 1.25 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, इस पर भी फाइनेंस, एक्सचेंज और ओनरशिप बेनिफिट भी मिलेंगे। जिसके चलते इस पर कुल 2,77,416 रुपए के बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी कार पर 5 साल की वारंटी भी ऑफर करती है। इस लग्जरी सेडान को 6 कलर ऑप्शन सीमेंट ग्रे, एटीट्यूड ब्लैक, डार्क ब्लू, इमोशनल रेड, प्लैटिनम वाइट पर्ल और प्रेशियस मेटल में खरीद सकते हैं।
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Toyota Belta
₹ 10 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.19 लाख
ये सेडान इंटरनेशनल मार्केट में भी मौजूद है। कैमरी एक प्रीमियम लग्जरी सेडान है, इसलिए इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 47.48 लाख रुपए से लेकर 47.48 लाख रुपए तक हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला ऑडी A4, मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास, BMW 3 सीरीज, स्कोडा सुपर्ब के साथ BYD सील इलेक्ट्रिक सेडान से भी होता है।
टोयोटा कैमरी का इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन
टोयोटा कैमरी में 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जिसे e-CVT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह इंजन 230bhp का पावर जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें ईको, स्पोर्ट और नार्मल तीन ड्राइव मोड्स मिलते हैं। कैमरी के डिजाइन की बात करें तो इसमें अट्रेक्टिव ग्रिल, C-शेप्ड के LED DRLs, मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील, शॉर्प-क्रीज डोर पैनल्स, नए डिजाइन के LED टेललैम्प्स और हेडलैम्प्स और बड़ा-सा पैनारोमिक सनरूफ जैसे कई फीचर्स भी मिलते हैं।
टोयोटा कैमरी का इंटीरियर और फीचर्स
अब बात करें कार के इंटीरियर की तो इसमें बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्ट मिलेता है। नए ग्राफिक के साथ पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, नया स्टीयरिंग वील, अपडेटेड सेंटर कंसोल और सीट अपहोल्स्ट्री, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS और 360-डिग्री सराउंड कैमरा समेत कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। यह HUD, EPB, वायरलेस मोबाइल प्रोजेक्शन, वायरलेस चार्जर, 10-वे एडजेस्टेबल पावर्ड फ्रंट सीट, 9 एयरबैग्स और रिक्लाइन फंक्शन वाली रियर सीट मिलती है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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