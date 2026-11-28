इस 7-सीटर CNG का माइलेज 26Km+, कंपनी के लिए अक्टूबर में बनी नंबर-1; टैसर, हाईराइडर से ज्यादा बिकी
टोयोटा और सुजुकी के आपस में मिलकर कई मॉडल शेयर करते हैं। जिसके चलते मारुति सुजुकी की जिन कारों में CNG टेक्नोलॉजी मिलती है, वो टोयोटा की कारों में भी मिलती है। टोयोटा जिन कारों में CNG का ऑप्शन देती है उसमें रूमियन, हाईराइडर, टैसर और ग्लैंजा शामिल हैं।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड (TKM) भारतीय बाजार में कई CNG मॉडल बेच रही है। इसमें 7-सीटर MPV से लेकर SUV और और हैचबैक भी शामिल है। खास बात ये है कि टोयोटा और सुजुकी के आपस में मिलकर कई मॉडल शेयर करते हैं। जिसके चलते मारुति सुजुकी की जिन कारों में CNG टेक्नोलॉजी मिलती है, वो टोयोटा की कारों में भी मिलती है। टोयोटा जिन कारों में CNG का ऑप्शन देती है उसमें रूमियन, हाईराइडर, टैसर और ग्लैंजा शामिल हैं। इन सभी में कंपनी की 7-सीटर रूमियन MPV CNG सबसे ज्यादा बिकने वाली कर रही। CNG इसे इसका माइलेज 26.11km/kg है।
|टोयोटा CNG कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|टोयोटा रूमियन
|2,126
|1,906
|12%
|2
|टोयोटा हाईराइडर
|716
|1,318
|-46%
|3
|टोयोटा टैसर
|699
|734
|-5%
|4
|टोयोटा ग्लैंजा
|0
|899
|-100%
टोयोटा CNG कारों की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टोयोटा रूमियन की अक्टूबर 2026 में 2,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,906 यूनिट बिकीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 12% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाईराइडर की अक्टूबर 2026 में 716 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,318 यूनिट बिकीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 46% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा टैसर की अक्टूबर 2026 में 699 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 734 यूनिट बिकीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 5% की डिग्रोथ मिली।
रूमियन का इंजन और माइलेज
रूमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसका पेट्रोल पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। जबकि, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। पेट्रोल से इसका माइलेज 20.51kmpl और CNG से 26.11km/kg का माइलेज मिलता है। इसमें कंपनी फिटेड 60 लीटर का सिलेंडर मिलता है। जिसमें एक बार में करीब 9Kg तक CNG भरवाई जा सकती है। इसका बूट स्पेस 209 लीटर का है।
टोयोटा रूमियन के फीचर्स
इस 7-सीटर MPV में वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे AC वेंट्स दिए है। रुमियन में टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है, जिसमें 55 से ज्यादा फीचर्स दिए हैं। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है। इसे सिर्फ सिंगल S MT CNG वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.69 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें