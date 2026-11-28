टोयोटा और सुजुकी के आपस में मिलकर कई मॉडल शेयर करते हैं। जिसके चलते मारुति सुजुकी की जिन कारों में CNG टेक्नोलॉजी मिलती है, वो टोयोटा की कारों में भी मिलती है। टोयोटा जिन कारों में CNG का ऑप्शन देती है उसमें रूमियन, हाईराइडर, टैसर और ग्लैंजा शामिल हैं।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड (TKM) भारतीय बाजार में कई CNG मॉडल बेच रही है। इसमें 7-सीटर MPV से लेकर SUV और और हैचबैक भी शामिल है। खास बात ये है कि टोयोटा और सुजुकी के आपस में मिलकर कई मॉडल शेयर करते हैं। जिसके चलते मारुति सुजुकी की जिन कारों में CNG टेक्नोलॉजी मिलती है, वो टोयोटा की कारों में भी मिलती है। टोयोटा जिन कारों में CNG का ऑप्शन देती है उसमें रूमियन, हाईराइडर, टैसर और ग्लैंजा शामिल हैं। इन सभी में कंपनी की 7-सीटर रूमियन MPV CNG सबसे ज्यादा बिकने वाली कर रही। CNG इसे इसका माइलेज 26.11km/kg है।

टोयोटा CNG कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 टोयोटा रूमियन 2,126 1,906 12% 2 टोयोटा हाईराइडर 716 1,318 -46% 3 टोयोटा टैसर 699 734 -5% 4 टोयोटा ग्लैंजा 0 899 -100%

टोयोटा CNG कारों की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टोयोटा रूमियन की अक्टूबर 2026 में 2,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,906 यूनिट बिकीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 12% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाईराइडर की अक्टूबर 2026 में 716 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,318 यूनिट बिकीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 46% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा टैसर की अक्टूबर 2026 में 699 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 734 यूनिट बिकीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 5% की डिग्रोथ मिली।

रूमियन का इंजन और माइलेज

रूमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसका पेट्रोल पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। जबकि, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। पेट्रोल से इसका माइलेज 20.51kmpl और CNG से 26.11km/kg का माइलेज मिलता है। इसमें कंपनी फिटेड 60 लीटर का सिलेंडर मिलता है। जिसमें एक बार में करीब 9Kg तक CNG भरवाई जा सकती है। इसका बूट स्पेस 209 लीटर का है।