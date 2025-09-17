Toyota Autonomous EV e-Palette Launch Price 29 Million Yen, approx Rs 1.74 Crore, check all details फूड ट्रक, थिएटर या पब्लिक बस? टोयोटा की नई ईवी देख आप हो जाएंगे कंफ्यूज, लॉन्च की सेल्फ-ड्राइव वाली 17-सीटर EV, Auto Hindi News - Hindustan
फूड ट्रक, थिएटर या पब्लिक बस? टोयोटा की नई ईवी देख आप हो जाएंगे कंफ्यूज, लॉन्च की सेल्फ-ड्राइव वाली 17-सीटर EV

टोयोटा e-Palette सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि भविष्य की मोबिलिटी सॉल्यूशन है। यह शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर बिजनेस और एंटरटेनमेंट तक, हर जगह नई संभावनाएं खोल सकती है। टोयोटा ने हाल ही में इसे ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 05:01 PM
फूड ट्रक, थिएटर या पब्लिक बस? टोयोटा की नई ईवी देख आप हो जाएंगे कंफ्यूज, लॉन्च की सेल्फ-ड्राइव वाली 17-सीटर EV

दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस व्हीकल्स की ओर बढ़ रही है। अब टोयोटा ने अपनी e-Palette BEV को जापान में बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 2.9 करोड़ येन (लगभग 1.74 करोड़) है। इसे पहली बार 2018 CES शो में कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था और अब यह हकीकत बनकर लोगों तक पहुंच रहा है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की इस 7-सीटर कार पर टूट पड़े लोग, सभी मॉडलों को पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1

पावर और रेंज

टोयोटा e-Palette में 72.82 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है। इसमें WLTC मानक पर इसकी रेंज 250 किमी. की है। इसमें लगा AC सिंक्रोनस मोटर 150 kW (204 PS) की पावर और 266 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। वहीं, फास्ट चार्जर (90 kW DC) से ये ईवी सिर्फ 40 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। ये स्टैंडर्ड AC चार्जर (6 kW) से 12 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है।

डिजाइन और फीचर्स

इसके साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 4,950mm, चौड़ाई 2,080mm, ऊंचाई 2,650mm है। इसका वजन 2,950 किग्रा है। ये लो-फ्लोर डिजाइन, बड़ी स्लाइडिंग डोर्स और आसान एंट्री/एग्जिट के साथ आती है। ये एक बस की तरह 17 लोगों को बैठाने की क्षमता (1 ड्राइवर समेत) के साथ आती है।

मल्टी-यूज अप्लीकेशन

e-Palette सिर्फ एक EV नहीं है, बल्कि यह कई कामों के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। ये सिटी बस की तरह छोटे साइज की वजह से ट्रैफिक में आसानी से निकल सकती है। ये फूड ट्रक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसे मोबाइल रेस्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको एंटरटेनमेंट व्हीकल के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसमें बड़ी स्क्रीन और साउंड सिस्टम के साथ मूवी/स्पोर्ट्स का मजा मिलता है। साथ ही ये टूरिंग व्हीकल के तौर पर साइटसीइंग और ट्रैवल के लिए बेस्ट है।

ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजी

अभी e-Palette में लेवल-2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग मौजूद है, यानी ड्राइवर की मौजूदगी जरूरी है। 2027 तक कंपनी लेवल-4 (Level 4) ऑटोनॉमी लाने का दावा कर रही है। इसमें LiDAR, कैमरा और ADK (Automated Driving Kit) जैसे एडवांस सिस्टम होंगे।

ये भी पढ़ें:भारत में सिर्फ इस मॉडल से हो रही MG की आधी से ज्यादा बिक्री, 6 महीने से सुपरहिट

इसमें स्टीर-बाय-वायर (Steer-by-Wire तकनीक मिलेगी। ये स्टेयरिंग इनपुट कम करके ड्राइविंग थकान घटाती है। इसके साथ ही इसमें व्हीकल-टू-लोड (Vehicle-to-Load -V2L) फीचर है। इसमें AC अप्लायंसेस को पावर देने की क्षमता है।

Auto News Hindi Toyota Electric Car

