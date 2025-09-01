Toyota August 2025 sales rise 11pc to 34236 units, check report details लगातार 20 साल से सुपरहिट है ये 7-सीटर कार, अब कंपनी की बिक्री में आई 11% उछाल; 31 दिन में 34,236 यूनिट सेल, Auto Hindi News - Hindustan
लगातार 20 साल से सुपरहिट है ये 7-सीटर कार, अब कंपनी की बिक्री में आई 11% उछाल; 31 दिन में 34,236 यूनिट सेल

टोयोटा ने पिछले महीने कुल 34,236 यूनिट्स की बिक्री की है। सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 11% की सालाना बढ़त हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 12:42 PM
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने अगस्त 2025 की अपनी सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कंपनी ने इस महीने कुल 34,236 यूनिट्स की बिक्री की है। इसमें से 29,302 यूनिट्स घरेलू बाजार में और 4,934 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वर्ष-दर-वर्ष ग्रोथ (YoY Growth)

अगस्त 2024 में जहां कंपनी ने 30,879 यूनिट्स बेची थीं, वहीं अगस्त 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 34,236 यूनिट्स हो गया। यानी कि कंपनी ने 11% की सालाना बढ़त दर्ज की है। जनवरी से अगस्त 2025 तक का आंकड़ा देखें तो, TKM ने अब तक कुल 2,41,696 यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल की इसी अवधि (2,12,785 यूनिट्स) से लगभग 14% ज्यादा है। ये आंकड़े वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

मेक-इन-इंडिया (Make in India) पर फोकस

टोयोटा ने Kamarajar Port Limited (KPL) के साथ नया Wharfage Rate Agreement साइन किया ताकि भारत से एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिल सके।

इनोवा (Innova) के 20 साल पूरे

भारत की सबसे लोकप्रिय MPV इनोवा (Innova) ने इस साल 20 साल पूरे कर लिए हैं और अब तक 12 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच चुकी है।

टेजर और कैमरी हुई अपडेट

वहीं, अर्बने क्रूजर टेजर (Urban Cruiser Taisor) को भी अपडेट किया गया है। इस कॉम्पैक्ट SUV को अब नया Bluish Black कलर और सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिले हैं। इसके अलावा हाल ही में कैमरी हाइब्रिड स्प्रिंट एडिशन (Camry Hybrid Sprint Edition) भी लॉन्च किया गया है। कंपनी ने अपनी लक्जरी हाइब्रिड सेडान का और भी स्पोर्टी वेरिएंट पेश किया है।

कंपनी का बयान

टोयोटा के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स-सेवा-यूज़्ड कार बिज़नेस) वरिंदर वाधवा ने कहा कि ग्राहकों का भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगस्त में हमने 34,236 यूनिट्स बेचे और अब फेस्टिव सीजन में हम और भी नई वैल्यू-एडेड सर्विसेज लाने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि ग्राहकों के लिए गाड़ी खरीदने का अनुभव और भी खास और आसान बने।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अगस्त 2025 में मजबूत बिक्री दर्ज की है और आने वाला फेस्टिव सीजन कंपनी के लिए और भी बेहतर मौके लेकर आ सकता है। खासतौर से इनोवा (Innova) की 20वीं सालगिरह और नई कैमरी हाइब्रिड स्प्रिंट एडिशन (Camry Hybrid Sprint Edition) जैसे लॉन्च ग्राहकों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

