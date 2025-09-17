Toyota August 2025 Sales Analysis Innova, Hyryder, Glanza, Fortuner, check all details टोयोटा की इस 7-सीटर कार पर टूट पड़े लोग, सभी मॉडलों को पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1; ये कार ही ऐसी है, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota August 2025 Sales Analysis Innova, Hyryder, Glanza, Fortuner, check all details

टोयोटा की इस 7-सीटर कार पर टूट पड़े लोग, सभी मॉडलों को पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1; ये कार ही ऐसी है

अगस्त 2025 में टोयोटा ने कुल 29,302 यूनिट की सेल हासिल की, जो अगस्त 2024 में बेचे गए 28,589 वाहनों से 713 यूनिट्स ज्यादा है। इस महीने में 2% की सालाना वृद्धि (YoY Growth) दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 03:59 PM
share Share
Follow Us on
टोयोटा की इस 7-सीटर कार पर टूट पड़े लोग, सभी मॉडलों को पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1; ये कार ही ऐसी है

अगस्त 2025 में टोयोटा की बिक्री में ज्यादातर मुख्य मॉडल्स ने शानदार वृद्धि दर्ज की, जबकि कई मारुति सुजुकी से संबंधित और रीबैज्ड कारों में गिरावट देखी गई। इस महीने बिक्री में थोड़ी स्थिरता रही, क्योंकि बहुत से ग्राहक अपकमिंग GST दरों में कमी की उम्मीद में नए वाहन खरीदने से बच रहे थे। हालांकि, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने इस महीने अपनी कुल बिक्री में मामूली वृद्धि की रिपोर्ट की। अगस्त 2025 में टोयोटा ने कुल 29,302 वाहन बेचे, जो अगस्त 2024 में बेचे गए 28,589 वाहनों से 713 यूनिट्स ज्यादा हैं। इस महीने में 2% की सालाना वृद्धि (YoY Growth) दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:₹51,155 + ₹50,000 + ₹25,000; इस महीने इस 6-सीटर पर गजब का डिस्काउंट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.5 - 23.84 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.9 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

₹ 1.34 - 1.47 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Supra

Toyota Supra

₹ 85 - 95 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 30.4 - 37.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1-इनोवा – टोयोटा की सबसे बेहतरीन बिक्री वाली कार

टोयोटा का सबसे सफल मॉडल इनोवा इस महीने आगे रहा। इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हायक्रॉस के संयुक्त रूप से 9,304 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि अगस्त 2024 में यह संख्या 9,687 यूनिट्स थी, यानी इसमें 383 यूनिट्स या 4% की कमी आई। फिर भी यह संख्या टोयोटा की समग्र बिक्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही।

2-हायराइडर – शानदार वृद्धि के साथ

टोयोटा के दूसरे सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल की लिस्ट में हायराइडर थी, जिसने अगस्त 2025 में 9,100 यूनिट्स की बिक्री की। यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त में बेची गई 6,534 यूनिट से 2,566 यूनिट ज्यादा था, जो 39% की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। हायराइडर, जो कि मारुति ग्रैंड विटारा का रीबैज्ड वर्शन है, टोयोटा के लिए एक बड़ी सफलता साबित हो रहा है।

3- ग्लैंजा – प्रीमियम हैचबैक में स्थिर वृद्धि

टोयोटा ने मारुति बलेनो का रीबैज्ड वर्शन ग्लांजा के रूप में बेचा, जिसमें अगस्त 2025 में 5,102 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 4% की वृद्धि (अगस्त 2024 में 4,624 यूनिट्स) को दर्शाता है।

4- टेजर – थोड़ी गिरावट के बावजूद अच्छा प्रदर्शन

मारुति फ्रोंक्स का रीबैज्ड वर्जन टोयोटा की छोटी SUV टेजर ने इस महीने 2,683 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि, यह संख्या पिछले साल के 3,213 यूनिट्स से कम थी, जो 529 यूनिट्स की गिरावट को दर्शाती है। फिर भी इसने बिक्री चार्ट में चौथा स्थान बनाए रखा।

5- मजबूत स्थिति में फॉर्च्यूनर

टोयोटा फॉर्च्यूनर ने अगस्त 2025 में 2,508 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 7% की वृद्धि है। अगस्त 2024 में 2,338 यूनिट्स बेचे गए थे, जिससे 170 यूनिट्स का इजाफा हुआ। फॉर्च्यूनर की बिक्री में इस स्थिर वृद्धि से यह साबित होता है कि यह प्रीमियम SUV भारतीय बाजार में अभी भी लोकप्रिय है।

6-हायलुक्स और अन्य प्रीमियम मॉडल्स

हायलुक्स टोयोटा की पिक-अप ट्रक ने इस महीने 260 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के 204 यूनिट्स से 27% ज्यादा है। वहीं, टोयोटा के अन्य प्रीमियम मॉडल जैसे कैमरी ने 158 यूनिट्स की बिक्री की, जिसमें 3% की मामूली वृद्धि देखने को मिली।

7- वेलफायर और लैंड क्रूजर 300 की बिक्री में गिरावट

वेलफायर टोयोटा की प्रीमियम MPV है। इसने अगस्त 2025 में 104 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले साल की 114 यूनिट्स से 9% की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, लैंड क्रूजर 300 ने अगस्त 2025 में 15 यूनिट्स की बिक्री की। यह मॉडल लंबे समय बाद भारतीय बाजार में फिर से उपलब्ध हुआ है।

ये भी पढ़ें:अभी खरीदें और 2026 में दें पैसा! इसके साथ ₹1 लाख डिस्काउंट; टोयोटा दे रही ये ऑफर

टोयोटा की बिक्री अगस्त 2025 में अपेक्षाकृत स्थिर रही। हालांकि, कुछ मॉडल्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। इनोवा और हायराइडर की बिक्री में मजबूत वृद्धि ने कंपनी के समग्र प्रदर्शन को बनाए रखा। वहीं, प्रीमियम और फ्लैगशिप मॉडल्स में कुछ गिरावट को लेकर कंपनी को भविष्य में ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी टोयोटा की भारतीय बाजार में मजबूत उपस्थिति और निरंतर सुधार के संकेत इस महीने के आंकड़ों से स्पष्ट होते हैं।

Auto News Hindi Toyota Toyota Innova

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।