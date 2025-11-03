टोयोटा की 4,863 कारों में आई खराबी, कंपनी ने इन 3 मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल; जानिए कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं शामिल?
संक्षेप: टोयोटा ने एक बड़ा रिकॉल जारी किया है, जिसके तहत कुल 4,863 यूनिट्स को जांच और अपडेट के लिए बुलाया गया है। अच्छी बात यह है कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने भारत में अपनी तीन पॉपुलर प्रीमियम कारों कैमरी (Camry), वेलफायर (Vellfire) और लैंड क्रूजर (Land Cruiser) के लिए वॉलंटरी रिकॉल (Voluntary Return Campaign) जारी किया है। कंपनी ने यह कदम 360-डिग्री कैमरा सिस्टम (Panoramic View Monitor) से जुड़ी एक संभावित सॉफ्टवेयर दिक्कत को ठीक करने के लिए उठाया है। इस रिकॉल के तहत कुल 4,863 यूनिट्स को जांच और अपडेट के लिए बुलाया गया है। अच्छी बात यह है कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Citroen C5 Aircross
₹ 39.99 लाख से शुरू
Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Hyundai Tucson
₹ 29.27 - 36.04 लाख
Force Motors Urbania
₹ 30.51 - 37.21 लाख
Jeep Meridian
₹ 24.99 - 38.79 लाख
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
टोयोटा इन गाड़ियों को वापस क्यों बुला रही?
टोयोटा (Toyota) ने बताया कि कुछ गाड़ियों में पार्किंग असिस्ट ECU (Parking Assist ECU (Electronic Control Unit) से जुड़ी एक तकनीकी समस्या पाई गई है, जो 360 डिग्री कैमरा सिस्टम का हिस्सा है।
इस सिस्टम का काम पार्किंग के दौरान कार के चारों ओर का व्यू और रियर कैमरा इमेज दिखाना होता है। कंपनी के अनुसार, ECU सॉफ्टवेयर को री-प्रोग्राम (Reprogram) किया जाएगा, ताकि कैमरा सही और सुरक्षित तरीके से काम करे। अब तक भारत में इस गड़बड़ी से जुड़ा कोई भी हादसा या शिकायत दर्ज नहीं हुआ है। यह कदम सावधानी और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
किन मॉडलों पर लागू है रिकॉल?
रिकॉल कैंपेन में शामिल गाड़ियों का डिटेल टोयोटा (Toyota) ने इस तरह बताया है।
|मॉडल
|प्रभावित यूनिट
|मैन्युफैक्चरिंग अवधि
|कैमरी
|2,257 यूनिट
|18 जुलाई 2024 – 23 सितंबर 2025
|वेलफायर
|1,862 यूनिट
|19 जुलाई 2023 – 12 मई 2025
|लैंड क्रूजर
|744 यूनिट
|31 मई 2023 – 28 जुलाई 2025
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।