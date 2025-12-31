टोयोटा का बड़ा दांव... इस SUV पर दे रही ₹1 लाख का डिस्काउंट, बस इस दिन तक मिलेगा ऑफर का फायदा
टोयोटा ने भारत में अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन पर 1 लाख रुपए तक के फायदे देने की घोषणा की थी। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। एक लिमिटेड-पीरियड स्टाइलिंग पैकेज के तौर पर पेश किए गए, हायराइडर एयरो एडिशन को स्टैंडर्ड SUV के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी विज़ुअल ट्रीटमेंट मिलता है।
टोयोटा ने भारत में अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन पर 1 लाख रुपए तक के फायदे देने की घोषणा की थी। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। एक लिमिटेड-पीरियड स्टाइलिंग पैकेज के तौर पर पेश किए गए, हायराइडर एयरो एडिशन को स्टैंडर्ड SUV के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी विज़ुअल ट्रीटमेंट मिलता है। एयरो पैक सभी हायराइडर वैरिएंट पर ऑथराइज्ड टोयोटा डीलरशिप के जरिए उपलब्ध है। एयरो एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से कॉस्मेटिक सुधारों पर फोकस करता है जो SUV के लुक और रोड प्रेजेंस को बदलते हैं।
इसके मुख्य बदलावों में एक रीडिजाइन किया गया फ्रंट स्कर्ट, साइड स्कर्ट और एक रियर स्पॉइलर शामिल हैं, जबकि मौजूदा इंजन और ड्राइवट्रेन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन को 4 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड में पेश कर रही है, जिससे ग्राहक जोड़े गए स्टाइलिंग को जाने-पहचाने पेंट ऑप्शन के साथ मिला सकते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Rumion
₹ 10.44 - 13.62 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
Citroen Basalt X
₹ 7.95 - 13.11 लाख
Hyundai Venue
₹ 7.9 - 15.69 लाख
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन का पावरट्रेन
हायराइडर एयरो एडिशन पर पावरट्रेन ऑप्शन स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। ग्राहक 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम के साथ e-ड्राइव 2WD सेटअप, या माइल्ड-हाइब्रिड असिस्टेंस के साथ 1.5-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन में से चुन सकते हैं। बाद वाला 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ, साथ ही एक ऑप्शनल ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ पेश किया जाता है।
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन के फीचर्स
फीचर्स के मामले में हायराइडर LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, 17-इंच एलॉय व्हील और डुअल-टोन एक्सटीरियर ऑप्शन देना जारी रखे हुए है। इसके इंटीरियर में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक हेड-अप डिस्प्ले, एक 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, और बेहतर रियर-सीट कम्फर्ट फीचर्स हैं।
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन की कीमत
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर की एक्स-शोरूम कीमत 10.94 लाख रुपए से शुरू होती है, जिसमें एयरो एडिशन 31,999 रुपए के अतिरिक्त कीमत पर एक ऐड-ऑन के तौर पर उपलब्ध है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से इस मॉडल ने कुल बिक्री में 1.68 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे भारत में टोयोटा की प्रमुख मिडसाइज SUV में से एक के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत हुई है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।