Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota announces offers up to Rs 1 lakh on Hyryder Aero Edition
टोयोटा का बड़ा दांव... इस SUV पर दे रही ₹1 लाख का डिस्काउंट, बस इस दिन तक मिलेगा ऑफर का फायदा

टोयोटा का बड़ा दांव... इस SUV पर दे रही ₹1 लाख का डिस्काउंट, बस इस दिन तक मिलेगा ऑफर का फायदा

संक्षेप:

टोयोटा ने भारत में अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन पर 1 लाख रुपए तक के फायदे देने की घोषणा की थी। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। एक लिमिटेड-पीरियड स्टाइलिंग पैकेज के तौर पर पेश किए गए, हायराइडर एयरो एडिशन को स्टैंडर्ड SUV के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी विज़ुअल ट्रीटमेंट मिलता है।

Dec 31, 2025 04:59 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टोयोटा ने भारत में अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन पर 1 लाख रुपए तक के फायदे देने की घोषणा की थी। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। एक लिमिटेड-पीरियड स्टाइलिंग पैकेज के तौर पर पेश किए गए, हायराइडर एयरो एडिशन को स्टैंडर्ड SUV के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी विज़ुअल ट्रीटमेंट मिलता है। एयरो पैक सभी हायराइडर वैरिएंट पर ऑथराइज्ड टोयोटा डीलरशिप के जरिए उपलब्ध है। एयरो एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से कॉस्मेटिक सुधारों पर फोकस करता है जो SUV के लुक और रोड प्रेजेंस को बदलते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

इसके मुख्य बदलावों में एक रीडिजाइन किया गया फ्रंट स्कर्ट, साइड स्कर्ट और एक रियर स्पॉइलर शामिल हैं, जबकि मौजूदा इंजन और ड्राइवट्रेन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन को 4 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड में पेश कर रही है, जिससे ग्राहक जोड़े गए स्टाइलिंग को जाने-पहचाने पेंट ऑप्शन के साथ मिला सकते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.44 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 10.99 - 12.77 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 7.95 - 13.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 7.9 - 15.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगा ऑफर, अभी महिंद्रा की 5 कारों पर ₹1.95 लाख की छूट

टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन का पावरट्रेन
हायराइडर एयरो एडिशन पर पावरट्रेन ऑप्शन स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। ग्राहक 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम के साथ e-ड्राइव 2WD सेटअप, या माइल्ड-हाइब्रिड असिस्टेंस के साथ 1.5-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन में से चुन सकते हैं। बाद वाला 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ, साथ ही एक ऑप्शनल ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ पेश किया जाता है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन के फीचर्स
फीचर्स के मामले में हायराइडर LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, 17-इंच एलॉय व्हील और डुअल-टोन एक्सटीरियर ऑप्शन देना जारी रखे हुए है। इसके इंटीरियर में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक हेड-अप डिस्प्ले, एक 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, और बेहतर रियर-सीट कम्फर्ट फीचर्स हैं।

ये भी पढ़ें:रात 12 बजे तक ऑफर... हुंडई की इस कार पर ₹10 लाख का कैश डिस्काउंट

टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन की कीमत
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर की एक्स-शोरूम कीमत 10.94 लाख रुपए से शुरू होती है, जिसमें एयरो एडिशन 31,999 रुपए के अतिरिक्त कीमत पर एक ऐड-ऑन के तौर पर उपलब्ध है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से इस मॉडल ने कुल बिक्री में 1.68 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे भारत में टोयोटा की प्रमुख मिडसाइज SUV में से एक के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत हुई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Toyota Toyota Innova Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।