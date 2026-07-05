Toyota और मारुति की नई कारें, दो में मिल सकता है 35 kmpl तक का माइलेज, लिस्ट में नई विटारा भी

मारुति सुजुकी और टोयोटा इंडियन मार्केट में कुछ धांसू हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने वाली हैं। इन अपकमिंग कारों में 35 kmpl से ज्यादा तक की माइलेज वाली दमदार हाइब्रिड कार भी शामिल हैं।

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टोयोटा और मारुति सुजुकी की गाड़ियों का भारत में जबर्दस्त क्रेज है। अगर आपको भी इन दोनों कंपनियों की कारें पसंद हैं और आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। मारुति सुजुकी और टोयोटा इंडियन मार्केट में कुछ धांसू हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने वाली हैं। इन अपकमिंग कारों में 35 kmpl से ज्यादा तक की माइलेज वाली दमदार हाइब्रिड कार भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं मारुति और टोयोटा की इन अपकमिंग कारों के बारे में।

1- टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर 7 सीटर टोयोटा अपनी अर्बन क्रूजर 7 सीटर लाने की तैयारी में है। इसकी अभी रोड टेस्टिंग चल रही है। इसके प्लैटफॉर्म, इंजन ऑप्शन और अधिकतर फीचर अपकमिंग 7 सीटर ग्रैंड विटारा जैसे होंगे, लेकिन इनमें टोयोटा की स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। कंपनी इस 7 सीटर को 1.5 लीटर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और 1.5 लीटर के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में ला सकती है।

2- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का थ्री-रो रेडी कर रही है। इसे इंटरनली Y17 कोडनेम दिया गया है। उम्मीद है कि इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। इस आने वाले मॉडल में तीसरी रो के लिए लंबा व्हीलबेस और बढ़ा हुआ रियर ओवरहैंग होगा। इसके फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS शामिल होने की उम्मीद है। पावरट्रेन ऑप्शन में मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन शामिल होंगे।

3- मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक एमपीवी YMC, e Vitara के बाद मारुति सुजुकी की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी और कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक MPV होगी। यह Heartect-e प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV में तीन-रो वाला बड़ा केबिन, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीटें और एक बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी। उम्मीद है कि इसमें 49 kWh और 61 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे और इसकी कीमत 18 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

4- टोयोटा की YMC बेस्ड एमपीवी मारुति के बाद टोयोटा भी YMC इलेक्ट्रिक MPV का अपना वर्जन लॉन्च करेगा। इसका ओवरऑल प्लेटफॉर्म, बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मारुति सुज़ुकी YMC जैसे ही होंगे। दोनों में फर्क दिखाने के लिए टोयोटा इसका एक्सटीरियर डिजाइन अलग रखेगा। उम्मीद है कि इसमें भी ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ी टचस्क्रीन जैसे प्रीमियम फचर्स मिलेंगे।

5- मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड मारुति सुजुकी 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड लॉन्च करेगी। फ्रॉन्क्स के इस नए मॉडल में 1.2-लीटर Z12E पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल सिर्फ जनरेटर के तौर पर किया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट व्हील्स को चलाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लगभग 35 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी होगी। उम्मीद है कि यह SUV लेवल 2 ADAS के साथ आएगी और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

6- टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर मारुति के बाद टोयोटा भी फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड का अपना वर्जन लाएगा। अर्बन क्रूजर टाइजर हाइब्रिड में वही प्लेटफॉर्म, 1.2-लीटर सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन और 35 kmpl तक का माइलेज होगा। टोयोटा इसके बाहरी डिजाइन में बदलाव करके इसे मारुति की फ्रॉन्क्स से अलग लुक देगी।