नई फॉर्च्यूनर से लेकर अर्टिगा फेसलिफ्ट तक, आ रहीं मारुति सुजुकी और टोयोटा की ये धांसू 7 सीटर

Apr 06, 2026 04:59 pm IST

अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप एक 7 सीटर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में मारुति सुजुकी और टोयोटा मार्केट में अपनी कई शानदार 7 सीटर गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है। इनमें कुछ फेसलिफ्ट भी शामिल हैं।

मार्केट में 7 सीटर गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है। कंपनियां भी इसी को देखते हुए अपने नए 7 सीटर मॉडल ला रही है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप एक 7 सीटर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में मारुति सुजुकी और टोयोटा मार्केट में अपनी कई शानदार 7 सीटर गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है। इनमें कुछ फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Maruti Suzuki Ertiga Facelift

मारुति सुजुकी अर्टिगा प्राइवेट के साथ ही और कमर्शियल सेगमेंट की सबसे पॉप्युलर एमपीवी में से एक है। इसे कुछ साल पहले अपडेट किया गया था। इस वक्त मार्केट में सेकेंड जेनरेशन अर्टिगा उपलब्ध है, जो पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन के साथ 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑफर करती। नेक्स्ट जेनरेशन एर्टिगा को अभी लॉन्च होने में कुछ साल का वक्च है। इसीलिए कंपनी ग्राहकों के दिल में अर्टिगा की जगह बनाए रखने के लिए एक और फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर सकती है।

Maruti Suzuki Invicto Facelift मारुति का यह एक फ्लैगशिप मॉडल है। प्रीमियम इनविक्टो एमपीवी असल में हाइक्रॉस का ही रीबैज वर्जन है। यह उन ग्राहकों की पसंद है जो एक बड़ी और मजबूत हाइब्रिड एमपीवी चाहते हैं, लेकिन ADAS जैसी सुविधाओं के बिना भी काम चला सकते हैं। इनविक्टो दो साल से अधिक समय से बाजार में है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द ही एक अपडेट दे सकती है। यह कॉस्मेटिक अपडेट होगा, जिसमें डिजाइन में कुछ मामूली बदलाव और कुछ नए फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं।

Maruti YMC Electric MPV मारुति सुजुकी कथित तौर पर इंडियन मार्केट के लिए एक इलेक्ट्रिक एमपीवी लाने की तैयारी कर रही है। इसे YMC कोडनेम से जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रिक वीइकल है, इसलिए मारुति इसमें वही HEARTECT-E प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगी जो ईविटारा में ऑफर किया जा रहा है। यह अपकमिंग एमपीवी अर्टिगा से बड़ी होगी और इस सेगमेंट में कैरेंस क्लैविस जैसी ईवी को टक्कर दे सकती है। इसमें कंपनी ईविटारा जैसा बैटरी पैक और लगभग उतनी ही रेंज ऑफर कर सकती है।

New-Gen Toyota Fortuner नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। टोयोटा काफी समय से नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर की टेस्टिंग कर रही है। लॉन्च से पहले इसके कई डिजिटल रेंडर सामने आए हैं। नई फॉर्च्यूनर का डिजाइन नई हाइलक्स से इंस्पायर्ड लगा रहा है। इसमें और स्लीक हेडलाइट्स, बड़ी ग्रिल, नया डिजाइन किया गया बम्पर और नई टेललाइट्स दी जा सकती हैं। मौजूदा मॉडल की तुलना में इसमें अधिक फीचर्स होने की उम्मीद है। साथ ही इसमें 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा।