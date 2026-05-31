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Toyota की दो नई SUVs के लिए हो जाइए तैयार, मिलेंगे तगड़े फीचर, दमदार रोड प्रेजेंस

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी बहुत जल्द भारत में अपनी दो दमदार 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करने वाली है। इनका नाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर है। आइए जानते हैं टोयोटा की इन अपकमिंग एसयूवी में आपको क्या कुछ खास मिलेगा।

Toyota की दो नई SUVs के लिए हो जाइए तैयार, मिलेंगे तगड़े फीचर, दमदार रोड प्रेजेंस

Toyota की नई गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी बहुत जल्द भारत में अपनी दो दमदार 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करने वाली है। इनका नाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर है। कंपनी अभी इन दोनों की टेस्टिंग कर रही है। हाल में इनके कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए थे। इन स्पाई शॉट्स के आने से बायर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कंपनी इन दोनों नई एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर करने वाली है। तो आइए जानते हैं टोयोटा की इन अपकमिंग एसयूवी में आपको क्या कुछ खास मिलेगा।

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7 सीटर टोयोटा हाइराइडर

टोयोटा अपनी पॉप्युलर अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। यह एक फैमिली एसयूवी होगी। इसे कंपनी इस साल के सेकेंड हाफ में फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल को सड़को पर कई बार देखा गया है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि एसयूवी लंबे रियर ओवरहैंग और स्ट्रेच्ड साइड प्रोफाइल के साथ आएगी। मेकैनिकली इसमें मौजूदा हाइराइडर के इंजन ऑप्शन ही मिलेंगे।

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इनमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 103 बीएचपी पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सेटअप भी है जो टोटल 116 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। इसे ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर

न्यू जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल लॉन्च 2026 के मिड में होने की उम्मीद है। यह 2026 के आखिर तक भारत में भी एंट्री कर सकती है। इस नए मॉडल की कीमत 36 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है। नई फॉर्च्यूनर अपडेटेड आईएमवी लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और साथ ही इसका स्ट्रक्चर न्यू जेनरेशन हाइलक्स से काफी मिलता-जुलता होगा। इसमें आपको नई एलईडी टेललाइट्स, कनेक्टेड लाइट बार और रिडिजाइन्ड बंपर देखने को मिलेंगे। फ्रंट में पहले से शार्प एलईडी हेडलैंप्स, बड़ी ग्रिल और अग्रेसिव बंपर देखने को मिलेंगे।

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नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS फीचर्स, OTA अपडेट और बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसके पावरट्रेन ऑप्शन मौजूदा मॉडल जैसे ही होंगे। खास बात है कि कंपनी इसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन के साथ भी ऑफर कर सकती है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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