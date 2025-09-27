Toyota All Modal Variant Wise New Price After Rviazed GST 2.0 ग्लैंजा, इनोवा, रुमियन, फॉर्च्यूनर अब कितने में मिल रहीं; टोयोटा की सभी 11 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
ग्लैंजा, इनोवा, रुमियन, फॉर्च्यूनर अब कितने में मिल रहीं; टोयोटा की सभी 11 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें

देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल टोयोटा ने अपनी सभी कारों की नई प्राइस लिस्ट का अनाउंस कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से सरकार ने देश के अंदर छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 08:29 AM
देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल टोयोटा ने अपनी सभी कारों की नई प्राइस लिस्ट का अनाउंस कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से सरकार ने देश के अंदर छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा। ऐसे में टोयोटा के पोर्टफोलियो में शामिल इनोवा हाइक्रॉस, ग्लैंजा, फॉर्च्यूनर, रुमियन, टैसर, वेलफायर, लैंड क्रूजर समेत सभी कारों के वैरिएंट की नए कीमतें जारी कर दी हैं। कंपी की कारों में 8.54% तक की टैक्स कटौती हो गई है। ऐसे में आप टोयोटा की कारों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इनकी नई कीमतों पर भी नजर डाल लेना चाहिए।

टोयोटा ग्लैंजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
ERs. 6,99,000Rs. 6,39,300-Rs. 59,700-8.54%
SRs. 7,91,000Rs. 7,23,500-Rs. 67,500-8.53%
GRs. 8,90,000Rs. 8,14,100-Rs. 75,900-8.53%
VRs. 9,82,000Rs. 8,98,200-Rs. 83,800-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
SRs. 8,46,000Rs. 7,73,800-Rs. 72,200-8.53%
GRs. 9,45,000Rs. 8,64,400-Rs. 80,600-8.53%
VRs. 9,99,900Rs. 9,14,600-Rs. 85,300-8.53%
1.2L CNG-Manual
SRs. 8,81,000Rs. 8,05,800-Rs. 75,200-8.54%
GRs. 9,80,000Rs. 8,96,400-Rs. 83,600-8.53%

टोयोटा टैसर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.2L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
ERs. 7,88,500Rs. 7,21,200-Rs. 67,300-8.54%
SRs. 8,74,500Rs. 7,99,900-Rs. 74,600-8.53%
S PlusRs. 9,10,500Rs. 8,32,800-Rs. 77,700-8.53%
1.2L Normal Petrol-Auto (AMT)
SRs. 9,32,500Rs. 8,52,900-Rs. 79,600-8.54%
S PlusRs. 9,68,500Rs. 8,85,900-Rs. 82,600-8.53%
1.0L Turbo Petrol-Manual
GRs. 10,70,500Rs. 9,79,200-Rs. 91,300-8.53%
VRs. 11,62,500Rs. 10,63,300-Rs. 99,200-8.53%
1.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
GRs. 12,10,500Rs. 11,07,200-Rs. 1,03,300-8.53%
VRs. 13,02,500Rs. 11,91,400-Rs. 1,11,100-8.53%
1.2L Normal CNG-Manual
ERs. 8,86,500Rs. 8,10,900-Rs. 75,600-8.53%
टोयोटा रुमियन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
SRs. 10,81,500Rs. 10,44,200-Rs. 37,300-3.45%
GRs. 11,97,500Rs. 11,56,200-Rs. 41,300-3.45%
VRs. 12,70,500Rs. 12,26,600-Rs. 43,900-3.46%
1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
SRs. 12,31,500Rs. 11,89,000-Rs. 42,500-3.45%
GRs. 13,37,500Rs. 12,91,300-Rs. 46,200-3.45%
VRs. 14,10,500Rs. 13,61,800-Rs. 48,700-3.45%
1.5L Normal CNG-Manual
SRs. 11,76,500Rs. 11,35,900-Rs. 40,600-3.45%
टोयोटा हाइराइडर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
ERs. 11,34,000Rs. 10,94,800-Rs. 39,200-3.46%
SRs. 12,91,000Rs. 12,46,400-Rs. 44,600-3.45%
GRs. 14,74,000Rs. 14,23,100-Rs. 50,900-3.45%
VRs. 16,29,000Rs. 15,72,800-Rs. 56,200-3.45%
1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
SRs. 14,11,000Rs. 13,62,300-Rs. 48,700-3.45%
GRs. 15,94,000Rs. 15,39,000-Rs. 55,000-3.45%
VRs. 17,49,000Rs. 16,88,600-Rs. 60,400-3.45%
V 4WDRs. 18,94,000Rs. 18,28,600-Rs. 65,400-3.45%
1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
SRs. 16,81,000Rs. 16,45,700-Rs. 35,300-2.10%
GRs. 18,84,000Rs. 18,44,400-Rs. 39,600-2.10%
VRs. 19,99,000Rs. 19,57,000-Rs. 42,000-2.10%
1.5L Normal CNG-Manual
SRs. 13,81,000Rs. 13,33,300-Rs. 47,700-3.45%
GRs. 15,84,000Rs. 15,29,300-Rs. 54,700-3.45%
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.4L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
GX 7SRs. 19,99,000Rs. 18,65,700-Rs. 1,33,300-6.67%
GX 8SRs. 19,99,000Rs. 18,65,700-Rs. 1,33,300-6.67%
GX Fleet 7SRs. 19,99,000Rs. 18,65,700-Rs. 1,33,300-6.67%
GX Fleet 8SRs. 19,99,000Rs. 18,65,700-Rs. 1,33,300-6.67%
GX Plus 7SRs. 21,71,000Rs. 20,26,200-Rs. 1,44,800-6.67%
GX Plus 8SRs. 21,76,000Rs. 20,30,900-Rs. 1,45,100-6.67%
VX 7SRs. 25,40,000Rs. 23,70,600-Rs. 1,69,400-6.67%
VX 8SRs. 25,45,000Rs. 23,75,300-Rs. 1,69,700-6.67%
ZX 7SRs. 27,08,000Rs. 25,27,400-Rs. 1,80,600-6.67%
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Normal Petrol-Auto (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
G Fleet 7SRs. 19,09,000Rs. 18,05,800-Rs. 1,03,200-5.41%
G Fleet 8SRs. 19,14,000Rs. 18,10,500-Rs. 1,03,500-5.41%
GX 7SRs. 19,94,000Rs. 18,86,200-Rs. 1,07,800-5.41%
GX 8SRs. 19,99,000Rs. 18,90,900-Rs. 1,08,100-5.41%
GX (O) 8SRs. 21,27,000Rs. 20,12,000-Rs. 1,15,000-5.41%
GX (O) 7SRs. 21,41,000Rs. 20,25,200-Rs. 1,15,800-5.41%
2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
VX 7SRs. 26,46,000Rs. 25,90,400-Rs. 55,600-2.10%
VX 8SRs. 26,51,000Rs. 25,95,300-Rs. 55,700-2.10%
VX (O) 7SRs. 28,44,000Rs. 27,84,300-Rs. 59,700-2.10%
VX (O) 8SRs. 28,49,000Rs. 27,89,200-Rs. 59,800-2.10%
ZXRs. 30,85,000Rs. 30,20,200-Rs. 64,800-2.10%
ZX (O)Rs. 31,49,000Rs. 30,82,900-Rs. 66,100-2.10%
टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.7L Normal Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
2WDRs. 36,05,000Rs. 33,64,600-Rs. 2,40,400-6.67%
2.8L Turbo Diesel-Manual
2WDRs. 36,73,000Rs. 34,28,100-Rs. 2,44,900-6.67%
4WDRs. 40,83,000Rs. 38,10,800-Rs. 2,72,200-6.67%
Legender 4WDRs. 46,76,000Rs. 43,64,200-Rs. 3,11,800-6.67%
2.8L Turbo Diesel-Auto (TC)
2WDRs. 39,01,000Rs. 36,40,900-Rs. 2,60,100-6.67%
Legender 2WDRs. 44,51,000Rs. 41,54,200-Rs. 2,96,800-6.67%
4WD (Mild Hybrid)Rs. 44,72,000Rs. 41,73,800-Rs. 2,98,200-6.67%
Legender 4WD (Mild Hybrid)Rs. 50,09,000Rs. 46,75,000-Rs. 3,34,000-6.67%
GR S 4WDRs. 52,34,000Rs. 48,85,000-Rs. 3,49,000-6.67%
टोयोटा हिलक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.8L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
StandardRs. 30,40,000Rs. 28,02,400-Rs. 2,37,600-7.82%
HighRs. 37,15,000Rs. 34,67,300-Rs. 2,47,700-6.67%
2.8L Turbo Diesel-Auto (TC)
HighRs. 37,90,000Rs. 35,37,300-Rs. 2,52,700-6.67%
टोयोटा कैमरी की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
ElegantRs. 48,50,000Rs. 47,48,200-Rs. 1,01,800-2.10%
SprintRs. 48,50,000Rs. 47,48,200-Rs. 1,01,800-2.10%
टोयोटा वेलफायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HighRs. 1,22,30,000Rs. 1,19,73,400-Rs. 2,56,600-2.10%
LoungeRs. 1,32,50,000Rs. 1,29,72,000-Rs. 2,78,000-2.10%
टोयोटा लैंड क्रूजर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
3.3L Twin Turbo Diesel-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
ZXRs. 2,31,00,000Rs. 2,15,60,000-Rs. 15,40,000-6.67%
GR SRs. 2,41,00,000Rs. 2,24,93,300-Rs. 16,06,700-6.67%
