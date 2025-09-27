ग्लैंजा, इनोवा, रुमियन, फॉर्च्यूनर अब कितने में मिल रहीं; टोयोटा की सभी 11 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल टोयोटा ने अपनी सभी कारों की नई प्राइस लिस्ट का अनाउंस कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से सरकार ने देश के अंदर छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा। Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान Sat, 27 Sep 2025 08:29 AM
GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा। ऐसे में टोयोटा के पोर्टफोलियो में शामिल इनोवा हाइक्रॉस, ग्लैंजा, फॉर्च्यूनर, रुमियन, टैसर, वेलफायर, लैंड क्रूजर समेत सभी कारों के वैरिएंट की नए कीमतें जारी कर दी हैं। कंपी की कारों में 8.54% तक की टैक्स कटौती हो गई है। ऐसे में आप टोयोटा की कारों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इनकी नई कीमतों पर भी नजर डाल लेना चाहिए।
टोयोटा ग्लैंजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % E Rs. 6,99,000 Rs. 6,39,300 -Rs. 59,700 -8.54% S Rs. 7,91,000 Rs. 7,23,500 -Rs. 67,500 -8.53% G Rs. 8,90,000 Rs. 8,14,100 -Rs. 75,900 -8.53% V Rs. 9,82,000 Rs. 8,98,200 -Rs. 83,800 -8.53% 1.2L Petrol-Auto (AMT) S Rs. 8,46,000 Rs. 7,73,800 -Rs. 72,200 -8.53% G Rs. 9,45,000 Rs. 8,64,400 -Rs. 80,600 -8.53% V Rs. 9,99,900 Rs. 9,14,600 -Rs. 85,300 -8.53% 1.2L CNG-Manual S Rs. 8,81,000 Rs. 8,05,800 -Rs. 75,200 -8.54% G Rs. 9,80,000 Rs. 8,96,400 -Rs. 83,600 -8.53%
टोयोटा टैसर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.2L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % E Rs. 7,88,500 Rs. 7,21,200 -Rs. 67,300 -8.54% S Rs. 8,74,500 Rs. 7,99,900 -Rs. 74,600 -8.53% S Plus Rs. 9,10,500 Rs. 8,32,800 -Rs. 77,700 -8.53% 1.2L Normal Petrol-Auto (AMT) S Rs. 9,32,500 Rs. 8,52,900 -Rs. 79,600 -8.54% S Plus Rs. 9,68,500 Rs. 8,85,900 -Rs. 82,600 -8.53% 1.0L Turbo Petrol-Manual G Rs. 10,70,500 Rs. 9,79,200 -Rs. 91,300 -8.53% V Rs. 11,62,500 Rs. 10,63,300 -Rs. 99,200 -8.53% 1.0L Turbo Petrol-Auto (TC) G Rs. 12,10,500 Rs. 11,07,200 -Rs. 1,03,300 -8.53% V Rs. 13,02,500 Rs. 11,91,400 -Rs. 1,11,100 -8.53% 1.2L Normal CNG-Manual E Rs. 8,86,500 Rs. 8,10,900 -Rs. 75,600 -8.53%
टोयोटा रुमियन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.5L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % S Rs. 10,81,500 Rs. 10,44,200 -Rs. 37,300 -3.45% G Rs. 11,97,500 Rs. 11,56,200 -Rs. 41,300 -3.45% V Rs. 12,70,500 Rs. 12,26,600 -Rs. 43,900 -3.46% 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) S Rs. 12,31,500 Rs. 11,89,000 -Rs. 42,500 -3.45% G Rs. 13,37,500 Rs. 12,91,300 -Rs. 46,200 -3.45% V Rs. 14,10,500 Rs. 13,61,800 -Rs. 48,700 -3.45% 1.5L Normal CNG-Manual S Rs. 11,76,500 Rs. 11,35,900 -Rs. 40,600 -3.45%
टोयोटा हाइराइडर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.5L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % E Rs. 11,34,000 Rs. 10,94,800 -Rs. 39,200 -3.46% S Rs. 12,91,000 Rs. 12,46,400 -Rs. 44,600 -3.45% G Rs. 14,74,000 Rs. 14,23,100 -Rs. 50,900 -3.45% V Rs. 16,29,000 Rs. 15,72,800 -Rs. 56,200 -3.45% 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) S Rs. 14,11,000 Rs. 13,62,300 -Rs. 48,700 -3.45% G Rs. 15,94,000 Rs. 15,39,000 -Rs. 55,000 -3.45% V Rs. 17,49,000 Rs. 16,88,600 -Rs. 60,400 -3.45% V 4WD Rs. 18,94,000 Rs. 18,28,600 -Rs. 65,400 -3.45% 1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) S Rs. 16,81,000 Rs. 16,45,700 -Rs. 35,300 -2.10% G Rs. 18,84,000 Rs. 18,44,400 -Rs. 39,600 -2.10% V Rs. 19,99,000 Rs. 19,57,000 -Rs. 42,000 -2.10% 1.5L Normal CNG-Manual S Rs. 13,81,000 Rs. 13,33,300 -Rs. 47,700 -3.45% G Rs. 15,84,000 Rs. 15,29,300 -Rs. 54,700 -3.45%
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.4L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % GX 7S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX 8S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX Fleet 7S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX Fleet 8S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX Plus 7S Rs. 21,71,000 Rs. 20,26,200 -Rs. 1,44,800 -6.67% GX Plus 8S Rs. 21,76,000 Rs. 20,30,900 -Rs. 1,45,100 -6.67% VX 7S Rs. 25,40,000 Rs. 23,70,600 -Rs. 1,69,400 -6.67% VX 8S Rs. 25,45,000 Rs. 23,75,300 -Rs. 1,69,700 -6.67% ZX 7S Rs. 27,08,000 Rs. 25,27,400 -Rs. 1,80,600 -6.67%
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.0L Normal Petrol-Auto (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % G Fleet 7S Rs. 19,09,000 Rs. 18,05,800 -Rs. 1,03,200 -5.41% G Fleet 8S Rs. 19,14,000 Rs. 18,10,500 -Rs. 1,03,500 -5.41% GX 7S Rs. 19,94,000 Rs. 18,86,200 -Rs. 1,07,800 -5.41% GX 8S Rs. 19,99,000 Rs. 18,90,900 -Rs. 1,08,100 -5.41% GX (O) 8S Rs. 21,27,000 Rs. 20,12,000 -Rs. 1,15,000 -5.41% GX (O) 7S Rs. 21,41,000 Rs. 20,25,200 -Rs. 1,15,800 -5.41% 2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT) VX 7S Rs. 26,46,000 Rs. 25,90,400 -Rs. 55,600 -2.10% VX 8S Rs. 26,51,000 Rs. 25,95,300 -Rs. 55,700 -2.10% VX (O) 7S Rs. 28,44,000 Rs. 27,84,300 -Rs. 59,700 -2.10% VX (O) 8S Rs. 28,49,000 Rs. 27,89,200 -Rs. 59,800 -2.10% ZX Rs. 30,85,000 Rs. 30,20,200 -Rs. 64,800 -2.10% ZX (O) Rs. 31,49,000 Rs. 30,82,900 -Rs. 66,100 -2.10%
टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.7L Normal Petrol-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 2WD Rs. 36,05,000 Rs. 33,64,600 -Rs. 2,40,400 -6.67% 2.8L Turbo Diesel-Manual 2WD Rs. 36,73,000 Rs. 34,28,100 -Rs. 2,44,900 -6.67% 4WD Rs. 40,83,000 Rs. 38,10,800 -Rs. 2,72,200 -6.67% Legender 4WD Rs. 46,76,000 Rs. 43,64,200 -Rs. 3,11,800 -6.67% 2.8L Turbo Diesel-Auto (TC) 2WD Rs. 39,01,000 Rs. 36,40,900 -Rs. 2,60,100 -6.67% Legender 2WD Rs. 44,51,000 Rs. 41,54,200 -Rs. 2,96,800 -6.67% 4WD (Mild Hybrid) Rs. 44,72,000 Rs. 41,73,800 -Rs. 2,98,200 -6.67% Legender 4WD (Mild Hybrid) Rs. 50,09,000 Rs. 46,75,000 -Rs. 3,34,000 -6.67% GR S 4WD Rs. 52,34,000 Rs. 48,85,000 -Rs. 3,49,000 -6.67%
टोयोटा हिलक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.8L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Standard Rs. 30,40,000 Rs. 28,02,400 -Rs. 2,37,600 -7.82% High Rs. 37,15,000 Rs. 34,67,300 -Rs. 2,47,700 -6.67% 2.8L Turbo Diesel-Auto (TC) High Rs. 37,90,000 Rs. 35,37,300 -Rs. 2,52,700 -6.67%
टोयोटा कैमरी की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Elegant Rs. 48,50,000 Rs. 47,48,200 -Rs. 1,01,800 -2.10% Sprint Rs. 48,50,000 Rs. 47,48,200 -Rs. 1,01,800 -2.10%
टोयोटा वेलफायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % High Rs. 1,22,30,000 Rs. 1,19,73,400 -Rs. 2,56,600 -2.10% Lounge Rs. 1,32,50,000 Rs. 1,29,72,000 -Rs. 2,78,000 -2.10%
टोयोटा लैंड क्रूजर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 3.3L Twin Turbo Diesel-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % ZX Rs. 2,31,00,000 Rs. 2,15,60,000 -Rs. 15,40,000 -6.67% GR S Rs. 2,41,00,000 Rs. 2,24,93,300 -Rs. 16,06,700 -6.67%