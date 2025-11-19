कूनो नेशनल पार्क में दौड़ रही टाटा की ये दमदार गाड़ी, चीतों को देखने दुनियाभर के लोग यहां रुक रहे

संक्षेप: कूनो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चीतों की एक तस्वीर बन जाती है। इन चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से लाकर देश के अंदर कूनो में इनका पहला घर बनाया गया। चीतों के इसी घर में इन दिनों देसी और विदेशी दोनों पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।

कूनो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चीतों की एक तस्वीर बन जाती है। इन चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से लाकर देश के अंदर कूनो में इनका पहला घर बनाया गया। चीतों के इसी घर में इन दिनों देसी और विदेशी दोनों पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां पर लोग जंगल सफारी के साथ वहां होने वाली कई अलग-अलग एक्टिविटी का मजा भी ले रहे हैं। दरअसल, इवोक कैंपिंग ने कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट के दूसरे सीजन को शुरू किया है। यहां पहुंचने वाले टूरिस्ट को लग्जरी टेंट के साथ टाटा मोटर्स की जंगल सफारी के लिए खास तौर से तैयार की गई गाड़ी में चीतों को देखने का मजा ले रहे हैं। चलिए आपको कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसे जानने के बाद आप भी फटाफट यहां जाने का मन बना ही लेंगे।

कूनो में जंगल सफारी के लिए योद्धा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक कमर्शियल व्हीकल है, जिसे मॉडीफाई करके पैसेंजर व्हीकल में बदला गया है। इसकी खास बात ये है कि इसमें एक साथ 14 से 15 लोग सफारी का मजा ले सकते हैं। इन गाड़ी को खास तौर से गुजरात से तैयार करके लाया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गुजरात RTO का ही है। इस गाड़ी में 2956cc का दमदार इंजन मिलता है, जो जंगल सफारी के दौरान किसी भी तरह के रास्ते को आसानी से पार कर लेता है। इसमें सीटिंग को बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। ताकि इसमें बैठने वाले सभी लोगों को जानवर देखने में आसानी रहे।

कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में आने वाले पर्यटकों के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है। जिसमें 25 लग्जरी टेंट बनाए गए हैं। इनमें सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। जैसे, टेंट के अंदर एक डबल बैड, एसी, ठंड से बचने के लिए इलेक्ट्रिक बैड मैट्रिस, टेबल, कुर्सी के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। पर्यटकों के लिए यहां गेम जोन, क्लब हाउस, स्टार गेजिंग, एक बड़ा डाइनिंग एरिया, योगा, स्टोरी टेलिंग, विलेज टूर, फूड कोर्ट जैसी कई सुविधाएं भी शामिल है। कून नेशनल पार्क घूमने जाने वालों के लिए टेंट सिटी एक बढ़िया ऑप्शन बन रही है।