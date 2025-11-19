Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tourists Enjoying Jungle Safari In Kuno National Park In Tata Yodha
कूनो नेशनल पार्क में दौड़ रही टाटा की ये दमदार गाड़ी, चीतों को देखने दुनियाभर के लोग यहां रुक रहे

कूनो नेशनल पार्क में दौड़ रही टाटा की ये दमदार गाड़ी, चीतों को देखने दुनियाभर के लोग यहां रुक रहे

संक्षेप: कूनो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चीतों की एक तस्वीर बन जाती है। इन चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से लाकर देश के अंदर कूनो में इनका पहला घर बनाया गया। चीतों के इसी घर में इन दिनों देसी और विदेशी दोनों पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।

Wed, 19 Nov 2025 08:04 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कूनो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चीतों की एक तस्वीर बन जाती है। इन चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से लाकर देश के अंदर कूनो में इनका पहला घर बनाया गया। चीतों के इसी घर में इन दिनों देसी और विदेशी दोनों पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां पर लोग जंगल सफारी के साथ वहां होने वाली कई अलग-अलग एक्टिविटी का मजा भी ले रहे हैं। दरअसल, इवोक कैंपिंग ने कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट के दूसरे सीजन को शुरू किया है। यहां पहुंचने वाले टूरिस्ट को लग्जरी टेंट के साथ टाटा मोटर्स की जंगल सफारी के लिए खास तौर से तैयार की गई गाड़ी में चीतों को देखने का मजा ले रहे हैं। चलिए आपको कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसे जानने के बाद आप भी फटाफट यहां जाने का मन बना ही लेंगे।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

कूनो में जंगल सफारी के लिए योद्धा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक कमर्शियल व्हीकल है, जिसे मॉडीफाई करके पैसेंजर व्हीकल में बदला गया है। इसकी खास बात ये है कि इसमें एक साथ 14 से 15 लोग सफारी का मजा ले सकते हैं। इन गाड़ी को खास तौर से गुजरात से तैयार करके लाया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गुजरात RTO का ही है। इस गाड़ी में 2956cc का दमदार इंजन मिलता है, जो जंगल सफारी के दौरान किसी भी तरह के रास्ते को आसानी से पार कर लेता है। इसमें सीटिंग को बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। ताकि इसमें बैठने वाले सभी लोगों को जानवर देखने में आसानी रहे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.28 - 14.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 10.55 - 15.48 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.55 - 12.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.69 - 14.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

₹ 8.49 - 10.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu D-Max

Isuzu D-Max

₹ 10.55 - 11.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:थम नहीं रही इस SUV की डिमांड, 10 महीने में 1.45 लाख घरों तक पहुंच गई

कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में आने वाले पर्यटकों के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है। जिसमें 25 लग्जरी टेंट बनाए गए हैं। इनमें सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। जैसे, टेंट के अंदर एक डबल बैड, एसी, ठंड से बचने के लिए इलेक्ट्रिक बैड मैट्रिस, टेबल, कुर्सी के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। पर्यटकों के लिए यहां गेम जोन, क्लब हाउस, स्टार गेजिंग, एक बड़ा डाइनिंग एरिया, योगा, स्टोरी टेलिंग, विलेज टूर, फूड कोर्ट जैसी कई सुविधाएं भी शामिल है। कून नेशनल पार्क घूमने जाने वालों के लिए टेंट सिटी एक बढ़िया ऑप्शन बन रही है।

ये भी पढ़ें:400 दिन में 50000 घरों तक पहुंच गई ये इलेक्ट्रिक कार; ये टाटा या महिंद्रा नहीं

देश में चीतों का पहला नया घर
748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क ना केवल चीतों का घर है, बल्कि यहां भारतीय तेंदुआ, भेड़िया, स्लॉथ भालू, लंगूर, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, सियार और अनेक अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं। मूल रूप से 1981 में स्थापित पालपुर-कूनो वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। सबसे पहले सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और फिर फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।