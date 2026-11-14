भारतीय मार्केट में कारों की रिकॉर्ड बिक्री, पहली बार 5 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा; टू-व्हीलर में भी तेजी

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए अक्टूबर, 2026 काफी शानदार रहा। खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी एक महीने में पैसेंजर व्हीकल यानी कारों की बिक्री का आंकड़ा 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गया।

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए अक्टूबर, 2026 काफी शानदार रहा। फेस्टिव सीजन के दौरान कार से लेकर बाइक और स्कूटर तक की खरीदारी में अच्छी तेजी देखने को मिली। खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी एक महीने में पैसेंजर व्हीकल यानी कारों की बिक्री का आंकड़ा 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गया। वहीं, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की बिक्री में भी पिछले साल के मुकाबले अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में देश के ऑटो सेक्टर ने बिक्री के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया।

12.4% बढ़ी PV की बिक्री बता दें कि अक्टूबर, 2026 में देश में कुल 5,19,060 पैसेंजर व्हीकल डीलर्स तक भेजे गए। यह आंकड़ा अक्टूबर, 2025 में बिके 4,61,614 यूनिट के मुकाबले 12.4 पर्सेंट ज्यादा है। इसमें टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री के आंकड़े भी शामिल हैं। हालांकि, BMW, मर्सिडीज-बेंज, जगुआर लैंड रोवर और वोल्वो जैसी लग्जरी कार कंपनियों के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं।

क्या कहते हैं आंकडे़? इन कंपनियों के साथ टाटा मोटर्स को भी हटाकर देखें तो अक्टूबर 2026 में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 4,45,166 यूनिट रही। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 4,00,480 यूनिट था। SIAM के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों की डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने अक्टूबर में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।

टू-व्हीलर भी खूब बिकीं टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहां भी ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कुल 25,77,810 टू-व्हीलर बिके। यह पिछले साल अक्टूबर में बिके 22,20,345 यूनिट के मुकाबले 16.1 पर्सेंट ज्यादा हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी स्कूटर की डिमांड में देखने को मिली। अक्टूबर में स्कूटर की बिक्री 31.6 पर्सेंट बढ़कर 10,96,756 यूनिट पहुंच गई। जबकि पिछले साल इसी महीने 8,33,621 स्कूटर बिके थे।

मोटरसाइकिल की बिक्री भी बढ़ी दूसरी ओर मोटरसाइकिल की बिक्री 6.6 पर्सेंट बढ़कर 14,23,118 यूनिट रही। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 13,34,000 यूनिट के करीब था। मोपेड की बिक्री भी 13 पर्सेंट बढ़कर 57,936 यूनिट हो गई। राजेश मेनन के अनुसार, गांव और शहर दोनों जगह ग्राहकों को आसानी से लोन मिलने और पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ी खरीदने की वजह से टू-व्हीलर की डिमांड बढ़ रही है।

थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी तेजी थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी अक्टूबर के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिली। इस दौरान कुल 1,03,349 थ्री-व्हीलर बिके। जबकि अक्टूबर, 2025 में इनकी बिक्री 82,190 यूनिट थी। यानी सालाना आधार पर इसमें 25.7 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। पैसेंजर कैरियर की बिक्री 26.9 पर्सेंट बढ़कर 86,218 यूनिट पहुंच गई। वहीं, सामान ढोने वाले थ्री-व्हीलर की बिक्री में 27.4 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई और यह 15,465 यूनिट रही।

इलेक्ट्रिक रिक्शा की बिक्री में गिरावट दूसरी ओर इलेक्ट्रिक रिक्शा की बिक्री 22.3 पर्सेंट गिरकर 1,178 यूनिट रह गई। वहीं, ई-कार्ट की बिक्री में भी 17.8 पर्सेंट की गिरावट आई और यह 488 यूनिट रही। SIAM के अनुसार, छोटी दूरी की आवाजाही और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग थ्री-व्हीलर सेगमेंट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है।