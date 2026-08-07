रिकॉर्ड! जुलाई में बिकीं 3.27 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 66% बढ़ गई बिक्री
भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। FADA द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में देश के भीतर कुल 3,27,901 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं।
भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब लोग बड़े पैमाने पर पेट्रोल-डीजल की जगह ईवी का रुख कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में देश के भीतर कुल 3,27,901 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं। यह भारत के इतिहास में किसी भी एक महीने में हुई अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का नया रिकॉर्ड है। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 66 पर्सेंट की बंपर बढ़ोतरी देखी गई है। आइए जानते हैं कि अलग-अलग सेगमेंट में ईवी की डिमांड कैसी रही।
टू-व्हीलर्स का जलवा
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस धमाकेदार तेजी में सबसे बड़ा हाथ टू-व्हीलर सेगमेंट का रहा है। बता दें कि जुलाई में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री में 88.32 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान कुल 2,04,362 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 1,08,516 यूनिट्स का था। यह पहली बार हुआ है जब किसी एक महीने में 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां बिकी हैं। कुल टू-व्हीलर मार्केट में ईवी की हिस्सेदारी अब रिकॉर्ड 11.2 पर्सेंट तक पहुंच गई है।
थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी बंपर उछाल
फैमिली कारों और कमर्शियल इस्तेमाल वाली थ्री-व्हीलर गाड़ियों के सेगमेंट में भी ईवी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो जुलाई, 2026 में 32,928 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 83.13 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं, थ्री-व्हीलर सेगमेंट में में 25.3 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 87,055 गाड़ियां बिकीं। थ्री-व्हीलर मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 65.1 पर्सेंट तक पहुंच चुकी है।
कमर्शियल गाड़ियों में भी तेजी
इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में तो बिक्री लगभग तीन गुना तक बढ़ गई है। बता दें कि जुलाई, 2026 में कुल 3,556 इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां बिकीं। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 168.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। फाडा (FADA) के अधिकारियों का कहना है कि कमर्शियल यूज के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां और फ्लीट ऑपरेटर्स अब ट्रायल करने के बजाय सीधे बड़ी संख्या में ईवी खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं।
मांग के आगे सप्लाई की कमी
फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत ने जुलाई, 2026 में जितने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, उतने पहले कभी नहीं बिके। उन्होंने कहा कि पैसेंजर कार सेगमेंट में बिक्री और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन कुछ ज्यादा डिमांड वाले मॉडलों की सप्लाई कम होने की वजह से आंकड़ा थोड़ा रुक गया। गिरिधर ने सभी कार निर्माताओं से गुजारिश की है कि वे आने वाले त्यौहारी सीजन की भारी मांग से पहले सप्लाई की इस दिक्कत को दूर करें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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