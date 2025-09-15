अरे वाह! GST कट से ₹3.49 लाख तक सस्ती हो गई ये 5 भौकाली SUV; इनमें फॉर्च्यूनर भी शामिल

फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स का सीधा असर अब इन गाड़ियों की कीमतों पर दिख रहा है। कंपनियों ने अपनी टॉप फुल-साइज एसयूवी की कीमतों में भारी कटौती की है।

फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स का सीधा असर अब इन गाड़ियों की कीमतों पर दिख रहा है। कंपनियों ने अपनी टॉप फुल-साइज एसयूवी की कीमतों में भारी कटौती की है जिससे खरीदारों को 3.49 लाख रुपये तक की बचत का फायदा मिल रहा है। इस प्राइस कट के साथ मार्केट की टॉप-5 फुल-साइज एसयूवी ग्राहकों के लिए और भी ज्यादा शानदार डील बन गई हैं। आइए जानते हैं इन 5 एसयूवी पर मिल रहे जीएसटी के फायदे को विस्तार से।

टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली फुल-साइज एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनरपर ग्राहकों को अब बड़ी राहत मिली है। बता दें कि GST 2.0 के बाद इसकी कीमतों में 2.40 लाख से लेकर 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। नए प्राइस ब्रैकेट की शुरुआत 33.65 लाख रुपये से हो रही है। जबकि पहले यह 36.05 लाख रुपये से शुरू होती थी।

स्कोडा कोडियाक प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस वाली स्कोडा कोडियाक भी अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 3.13 लाख से लेकर 3.28 लाख रुपये तक की कटौती की है। अब इसकी शुरुआती कीमत 43.76 लाख रुपये हो गई है जो पहले 46.89 लाख रुपये थी।

जीप मेरिडियन जीप मेरिडियन खरीदने वालों के लिए भी अब यह एसयूवी और आसान हो गई है। इसकी कीमतों में 1.66 लाख से लेकर 2.47 लाख रुपये तक की कमी की गई है। पहले जहां इसका प्राइस 24.99 लाख से शुरू होता था जो अब घटकर 23.33 लाख रुपये से शुरू हो गया है।

एमजी ग्लॉस्टर बड़े साइज और लग्जरी फीचर्स वाली एमजी ग्लॉस्टर पर भी ग्राहकों को शानदार फायदा मिल रहा है। इसकी कीमतों में 2.71 लाख से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। अब यह एसयूवी 38.36 लाख रुपये से शुरू हो रही है। जबकि पहले इसका बेस प्राइस 41.07 लाख रुपये था।