top-5 fullsize suv with gst 2-0 benefits up to rs 3-49 lakh अरे वाह! GST कट से ₹3.49 लाख तक सस्ती हो गई ये 5 भौकाली SUV; इनमें फॉर्च्यूनर भी शामिल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़top-5 fullsize suv with gst 2-0 benefits up to rs 3-49 lakh

अरे वाह! GST कट से ₹3.49 लाख तक सस्ती हो गई ये 5 भौकाली SUV; इनमें फॉर्च्यूनर भी शामिल

फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स का सीधा असर अब इन गाड़ियों की कीमतों पर दिख रहा है। कंपनियों ने अपनी टॉप फुल-साइज एसयूवी की कीमतों में भारी कटौती की है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:30 AM
share Share
Follow Us on
अरे वाह! GST कट से ₹3.49 लाख तक सस्ती हो गई ये 5 भौकाली SUV; इनमें फॉर्च्यूनर भी शामिल

फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स का सीधा असर अब इन गाड़ियों की कीमतों पर दिख रहा है। कंपनियों ने अपनी टॉप फुल-साइज एसयूवी की कीमतों में भारी कटौती की है जिससे खरीदारों को 3.49 लाख रुपये तक की बचत का फायदा मिल रहा है। इस प्राइस कट के साथ मार्केट की टॉप-5 फुल-साइज एसयूवी ग्राहकों के लिए और भी ज्यादा शानदार डील बन गई हैं। आइए जानते हैं इन 5 एसयूवी पर मिल रहे जीएसटी के फायदे को विस्तार से।

टोयोटा फॉर्च्यूनर

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली फुल-साइज एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनरपर ग्राहकों को अब बड़ी राहत मिली है। बता दें कि GST 2.0 के बाद इसकी कीमतों में 2.40 लाख से लेकर 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। नए प्राइस ब्रैकेट की शुरुआत 33.65 लाख रुपये से हो रही है। जबकि पहले यह 36.05 लाख रुपये से शुरू होती थी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross

₹ 39.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

स्कोडा कोडियाक

प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस वाली स्कोडा कोडियाक भी अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 3.13 लाख से लेकर 3.28 लाख रुपये तक की कटौती की है। अब इसकी शुरुआती कीमत 43.76 लाख रुपये हो गई है जो पहले 46.89 लाख रुपये थी।

जीप मेरिडियन

जीप मेरिडियन खरीदने वालों के लिए भी अब यह एसयूवी और आसान हो गई है। इसकी कीमतों में 1.66 लाख से लेकर 2.47 लाख रुपये तक की कमी की गई है। पहले जहां इसका प्राइस 24.99 लाख से शुरू होता था जो अब घटकर 23.33 लाख रुपये से शुरू हो गया है।

एमजी ग्लॉस्टर

बड़े साइज और लग्जरी फीचर्स वाली एमजी ग्लॉस्टर पर भी ग्राहकों को शानदार फायदा मिल रहा है। इसकी कीमतों में 2.71 लाख से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। अब यह एसयूवी 38.36 लाख रुपये से शुरू हो रही है। जबकि पहले इसका बेस प्राइस 41.07 लाख रुपये था।

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस

फ्रेंच ब्रांड की फ्लैगशिप एसयूवी सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस भी GST 2.0 के बाद किफायती हो गई है। इस पर ग्राहकों को 2.70 लाख रुपये की सीधी बचत मिल रही है। पहले इसकी कीमत 39.99 लाख रुपये थी जो अब घटकर 37.32 लाख रुपये हो गई है।

Toyota MG Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।