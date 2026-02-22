देश की ये 5 सस्ती ई-कारें बदल देंगी आपका फैसला, सबसे सस्ता ये मॉडल; फैमिली के लिए भी बेस्ट

Feb 22, 2026 11:04 pm IST

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतें, कम रनिंग कॉस्ट और सरकारी सब्सिडी के चलते अब EV खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं, तो यहां भारत की टॉप-5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें दी गई हैं, जो कीमत और रेंज दोनों में दमदार हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

MG कॉमेट EV की बिक्री

कीमत: ₹7.50 लाख (शुरुआती)

बैटरी: 17.3kWh

रेंज: 230 किमी (क्लेम्ड)

MG कॉमेट EV (MG Comet EV) फिलहाल भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इसका छोटा साइज इसे शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए परफेक्ट बनाता है। टेक-फॉरवर्ड केबिन, ड्यूल स्क्रीन सेटअप और आसान ड्राइविंग इसे खास बनाते हैं। अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिटी कम्यूट तक सीमित है, तो यह एक शानदार एंट्री-लेवल EV है।

टाटा टियोगा ईवी (Tata Tiago EV) की सेल

कीमत: ₹7.99 लाख (शुरुआती)

बैटरी: 19.2kWh और 24kWh

रेंज: 315 किमी (क्लेम्ड)

टियागो EV बजट सेगमेंट की सबसे बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक हैचबैक मानी जाती है। यह कीमत, रेंज और प्रैक्टिकैलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है, जो लोग पेट्रोल हैचबैक से EV में अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक समझदारी भरा विकल्प है।

टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) की सेल

कीमत: ₹6.49 लाख (BaaS मॉडल)

बैटरी: 30kWh और 40kWh

रेंज: 365 किमी और 468 किमी (ARAI क्लेम्ड)

टाटा पंच ईवी (Punch EV) अब बड़े बैटरी पैक और ज्यादा रेंज के साथ आती है। BaaS (Battery-as-a-Service) मॉडल की वजह से इसकी शुरुआती कीमत और भी कम हो गई है। SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन और दमदार लुक इसे हैचबैक से ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं।

टाटा टियोगो ईवी (Tata Tigor EV) की सेल

कीमत: ₹12.49 लाख (शुरुआती)

बैटरी: 26kWh

रेंज: 315 किमी (क्लेम्ड)

अगर आप इलेक्ट्रिक सेडान चाहते हैं, तो टिगोर ईवी (Tigor EV) एक मजबूत विकल्प है। इसका 3-बॉक्स डिजाइन ज्यादा बूट स्पेस देता है, जो फैमिली यूज के लिए फायदेमंद है। आरामदायक केबिन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे वैल्यू-फॉर-मनी EV बनाते हैं।

टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) की सेल

कीमत: ₹12.49 लाख से ₹17.19 लाख

बैटरी: 30kWh और 45kWh

रेंज: 489 किमी तक (क्लेम्ड)