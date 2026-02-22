देश की ये 5 सस्ती ई-कारें बदल देंगी आपका फैसला, सबसे सस्ता ये मॉडल; फैमिली के लिए भी बेस्ट
अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं, तो यहां भारत की टॉप-5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें दी गई हैं, जो कीमत और रेंज दोनों में दमदार हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतें, कम रनिंग कॉस्ट और सरकारी सब्सिडी के चलते अब EV खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं, तो यहां भारत की टॉप-5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें दी गई हैं, जो कीमत और रेंज दोनों में दमदार हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
MG कॉमेट EV की बिक्री
कीमत: ₹7.50 लाख (शुरुआती)
बैटरी: 17.3kWh
रेंज: 230 किमी (क्लेम्ड)
MG कॉमेट EV (MG Comet EV) फिलहाल भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इसका छोटा साइज इसे शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए परफेक्ट बनाता है। टेक-फॉरवर्ड केबिन, ड्यूल स्क्रीन सेटअप और आसान ड्राइविंग इसे खास बनाते हैं। अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिटी कम्यूट तक सीमित है, तो यह एक शानदार एंट्री-लेवल EV है।
टाटा टियोगा ईवी (Tata Tiago EV) की सेल
कीमत: ₹7.99 लाख (शुरुआती)
बैटरी: 19.2kWh और 24kWh
रेंज: 315 किमी (क्लेम्ड)
टियागो EV बजट सेगमेंट की सबसे बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक हैचबैक मानी जाती है। यह कीमत, रेंज और प्रैक्टिकैलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है, जो लोग पेट्रोल हैचबैक से EV में अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक समझदारी भरा विकल्प है।
टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) की सेल
कीमत: ₹6.49 लाख (BaaS मॉडल)
बैटरी: 30kWh और 40kWh
रेंज: 365 किमी और 468 किमी (ARAI क्लेम्ड)
टाटा पंच ईवी (Punch EV) अब बड़े बैटरी पैक और ज्यादा रेंज के साथ आती है। BaaS (Battery-as-a-Service) मॉडल की वजह से इसकी शुरुआती कीमत और भी कम हो गई है। SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन और दमदार लुक इसे हैचबैक से ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं।
टाटा टियोगो ईवी (Tata Tigor EV) की सेल
कीमत: ₹12.49 लाख (शुरुआती)
बैटरी: 26kWh
रेंज: 315 किमी (क्लेम्ड)
अगर आप इलेक्ट्रिक सेडान चाहते हैं, तो टिगोर ईवी (Tigor EV) एक मजबूत विकल्प है। इसका 3-बॉक्स डिजाइन ज्यादा बूट स्पेस देता है, जो फैमिली यूज के लिए फायदेमंद है। आरामदायक केबिन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे वैल्यू-फॉर-मनी EV बनाते हैं।
टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) की सेल
कीमत: ₹12.49 लाख से ₹17.19 लाख
बैटरी: 30kWh और 45kWh
रेंज: 489 किमी तक (क्लेम्ड)
टाटा नेक्सन ईवी (Nexon EV) भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस और SUV जैसी मजबूत रोड प्रेजेंस इसे मिड-साइज EV सेगमेंट का बेंचमार्क बनाती है। अगर आपका बजट 7-8 लाख रुपये के आसपास है, तो MG कॉमेट EV और टाटा टियागो EV शानदार विकल्प है। SUV लुक और ज्यादा रेंज चाहिए तो पंच ईवी (Punch EV) या नेक्सन ईवी (Nexon EV) बेहतर रहेंगी और अगर सेडान पसंद है, तो टिगोर ईवी (Tigor EV) आपके लिए सही रहेगी।
